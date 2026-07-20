Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα στον Πειραιά, επί της οδού Καλλιγά.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:45 σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας, ενώ νωρίτερα άνθρωποι από άλλα διαμερίσματα είχαν βγει στα μπαλκόνια τους και φώναζαν για βοήθεια.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες η Πυροσβεστική δεν έχει ακόμα εικόνα για το εάν βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα κάποιος άνθρωπος.

Σημειώνεται ότι ο δρόμος είναι στενός και αδυνατούσαν να προσεγγίσουν τα βαρέα οχήματα της Πυροσβεστικής που φέρουν πολλούς τόνους νερό