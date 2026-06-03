Η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι σκότωσε οκτώ αμάχους και τραυμάτισε άλλους 11 με επίθεση drone σε λεωφορείο που κινούνταν σε ελεγχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της ανατολικής ουκρανικής περιφέρειας του Ντονέτσκ.

Ο Ντένις Πουσίλιν, ο διορισμένος από τη Ρωσία επικεφαλής της περιφέρειας, δήλωσε ότι το ουκρανικό drone έπληξε το λεωφορείο όταν αυτό σταμάτησε για να επιβιβαστούν επιβάτες στον οικισμό Γενακίγεβο στο Ντονέτσκ, εκτελώντας δρομολόγιο από τη Μόσχα στη Συμφερόπολη, στην ελεγχόμενη από τους Ρώσους Κριμαία.

Οι δυνάμεις του Κιέβου, ανέφερε ο Πουσίλιν σε δήλωση που εξέδωσε, «διέπραξαν άλλη μια πράξη άνευ προηγουμένου, απάνθρωπης επίθεσης».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από την Ουκρανία, η οποία -όπως και η Ρωσία- αρνείται ότι στοχοθετεί εσκεμμένα αμάχους.

Συνολικά 53 άνθρωποι είχαν καταγραφεί για να ταξιδέψουν με το λεωφορείο. Ρώσοι ερευνητές ανακοίνωσαν πως άρχισαν ποινική έρευνα γι’ αυτό που χαρακτήρισαν «τρομοκρατική επίθεση» και εργάζονται για να ταυτοποιήσουν τους υπεύθυνους.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα υποστήριξε πως «η επίθεση εντάσσεται στο ουκρανικό ανθρωποκυνηγητό εναντίον των αμάχων», ενώ ο Ροντιόν Μιρόσνικ, πρέσβης ειδικών υποθέσεων του υπουργείου, δήλωσε ότι η επίθεση είχε στόχο να εκφοβίσει τους αμάχους.

Ο Μιρόσνικ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι χρησιμοποιεί τη δυτική στρατιωτική και χρηματοοικονομική βοήθεια «για να παραλύσει τις μεταφορές και να δημιουργήσει αφόρητες συνθήκες διαβίωσης».

Η Ρωσία πραγματοποίησε την Τρίτη, μια μαζική επίθεση με drones και πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας, από την οποία σκοτώθηκαν 23 άνθρωποι και 130 τραυματίσθηκαν. Η Μόσχα δήλωσε πως η επίθεση ήταν απάντηση σε μια πολύνεκρη ουκρανική επίθεση σε κοιτώνα στο ελεγχόμενο από τη Ρωσία Λουχάνσκ, τον οποίο το Κίεβο αρνείται ότι στοχοθέτησε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.