Η Ουκρανία έχει δύο μήνες στη διάθεσή της για να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, πριν ο Ρώσος πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο.

Αυτό υποστήριξε ο πρόεδρος της Τσεχίας, Πετρ Πάβελ, ο οποίος είναι απόστρατος στρατηγός και πρώην πρόεδρος της στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ.

Σε συνέντευξη που έδωσε στην The Telegraph, δήλωσε ότι ασκούνται πιέσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας να τερματιστούν οι εχθροπραξίες, οπότε και ο Πούτιν εξετάζει το ενδεχόμενο κλιμάκωσης, ώστε να κερδίσει όσα περισσότερα μπορεί.

Η κλιμάκωση, σύμφωνα με τον Πάβελ, αναμένεται μετά τις ρωσικές εκλογές, όπου ο Ρώσος πρόεδρος θα έχει «λευκή επιταγή», που θα του επιτρέψει να προχωρήσει σε επιστράτευση, σε μια χρονική συγκυρία που η Ουκρανία ξεμένει από στρατιώτες.

«Πιστεύω ότι το παράθυρο είναι ακόμα ανοιχτό για να συνεχίσουμε να πιέζουμε και να στείλουμε στη Ρωσία ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι είμαστε πρόθυμοι να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις», είπε χαρακτηριστικά.

«Η Ρωσία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή πολλά εσωτερικά προβλήματα και προκλήσεις», είπε, προσθέτοντας ότι «το ρωσικό κοινό στρέφεται όλο και περισσότερο εναντίον του πολέμου. Ο πρόεδρος Πούτιν θα δυσκολευτεί να διατηρήσει την ηρεμία στο εσωτερικό της χώρας, και αν αυτή η πίεση συνεχιστεί, αν η Ουκρανία συνεχίσει να είναι ικανή και επιτυχής στο να χτυπά στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, θα δημιουργηθούν συνθήκες υπό τις οποίες η Ρωσία θα είναι πιο διατεθειμένη να διαπραγματευτεί».

Εκτίμησε, λοιπόν, ότι μετά τις ρωσικές εκλογές που είναι προγραμματισμένες για τις 20 Σεπτεμβρίου, ο Πούτιν θα κάνει ό,τι μπορεί, ώστε να αυξήσει τις δυνάμεις του ρωσικού στρατού για να καταλάβει όσα περισσότερα εδάφη μπορεί στην Ουκρανία.