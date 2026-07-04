Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, το Κρεμλίνο βρίσκεται αντιμέτωπο με μια κατάσταση που διαφέρει αισθητά από εκείνη των πρώτων μηνών της σύγκρουσης.

Οι ουκρανικές επιχειρήσεις έχουν αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος και συχνότητα, πλήττοντας στρατιωτικές, ενεργειακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις ακόμη και σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ασφαλείς.

Παράλληλα, οι επιπτώσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας γίνονται ολοένα και πιο ορατές, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι συζητήσεις γύρω από τις αντοχές του συστήματος εξουσίας που έχει οικοδομήσει ο Βλαντίμιρ Πούτιν, αναφέρει σε ανάλυσή του το Forbes.

Ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος κυριαρχεί στο πολιτικό σκηνικό της χώρας επί περισσότερες από δύο δεκαετίες –είτε ως πρόεδρος είτε ως πρωθυπουργός– βρίσκεται ίσως μπροστά στη σοβαρότερη δοκιμασία της πολιτικής του διαδρομής. Αν και η Μόσχα εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικά στρατιωτικά πλεονεκτήματα, η εικόνα ενός πολέμου που περιοριζόταν αποκλειστικά στο ουκρανικό έδαφος έχει πλέον αλλάξει.

Οι συνεχείς επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι εκρήξεις σε εγκαταστάσεις καυσίμων, οι ζημιές σε ενεργειακές υποδομές και τα πλήγματα σε περιοχές γύρω από τη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη και την Κριμαία δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον πίεσης για τη ρωσική ηγεσία. Ταυτόχρονα, οι εικόνες από ουρές οδηγών σε πρατήρια καυσίμων και οι κατά διαστήματα διακοπές στην τροφοδοσία συγκεκριμένων περιοχών ενισχύουν την αίσθηση ότι οι συνέπειες του πολέμου δεν βρίσκονται πλέον μόνο στο μέτωπο.

Putin Faces Ouster – Forbes.



In the last century, the Russian Empire and the USSR collapsed precisely because of failed foreign military interventions (World War I and Afghanistan). Faced with conscription raids and fuel shortages, Russia's elites are panicking over their own… pic.twitter.com/DDPRoHYQas — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) June 30, 2026

Οι ουκρανικές επιχειρήσεις αλλάζουν τα δεδομένα

Από την έναρξη της εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022, μέχρι σήμερα, το Κίεβο επένδυσε σημαντικούς πόρους στην ανάπτυξη τεχνολογιών που του επιτρέπουν να πλήττει στόχους σε μεγάλες αποστάσεις.

Η χρήση drones μεγάλου βεληνεκούς, σε συνδυασμό με επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων και δολιοφθορές σε κρίσιμες εγκαταστάσεις, έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα για τη ρωσική αεράμυνα, η οποία καλείται πλέον να προστατεύσει όχι μόνο τα μέτωπα αλλά και το εσωτερικό της χώρας.

Το αποτέλεσμα είναι ότι εγκαταστάσεις διύλισης πετρελαίου, αποθήκες καυσίμων, στρατιωτικά αεροδρόμια και βιομηχανικές μονάδες έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο, προκαλώντας διακοπές στην παραγωγή και αυξάνοντας το κόστος για τη ρωσική οικονομία.

Παράλληλα, αρκετές περιοχές αναγκάζονται να διακόπτουν προσωρινά τη λειτουργία αεροδρομίων για λόγους ασφαλείας, ενώ οι τοπικές αρχές καλούνται ολοένα συχνότερα να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες επιθέσεων που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν αδιανόητες.

Το ενεργειακό μέτωπο και οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Μόσχα αφορά την ενεργειακή της αλυσίδα.

Οι επιθέσεις σε διυλιστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων έχουν επηρεάσει κατά περιόδους την ομαλή τροφοδοσία συγκεκριμένων περιοχών, προκαλώντας ανησυχία στους πολίτες και αυξάνοντας τις πιέσεις προς τις τοπικές αρχές.

Οι εικόνες με ουρές αυτοκινήτων έξω από πρατήρια καυσίμων, ιδιαίτερα στην Κριμαία, έχουν κάνει αρκετές φορές τον γύρο του διαδικτύου, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εφαρμόστηκαν περιορισμοί στις πωλήσεις προκειμένου να αποφευχθούν ελλείψεις.

Παρότι η ρωσική κυβέρνηση επιμένει ότι η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο, αναγνωρίζει ότι οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες για τη λειτουργία της οικονομίας.

Τα ανοίγματα προς την Ουάσινγκτον

Την ίδια στιγμή που η στρατιωτική πίεση αυξάνεται, η Μόσχα εμφανίζεται να επιδιώκει την επανεκκίνηση των διπλωματικών επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με την Ουάσινγκτον να έχει στραμμένο σημαντικό μέρος της προσοχής της στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Κρεμλίνο επιχειρεί να υπενθυμίσει ότι η ουκρανική σύγκρουση εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη στρατιωτική κρίση στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι κατά καιρούς δημόσιες δηλώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν και κορυφαίων Ρώσων αξιωματούχων αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης διαπραγματεύσεων, εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες πολιτικές προϋποθέσεις.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ουσιαστικής προόδου, καθώς τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο εξακολουθούν να εμφανίζονται αμετακίνητα στις βασικές τους θέσεις.

Το στοίχημα των 400.000 δολαρίων που προκάλεσε αίσθηση

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, ακόμη και οι αγορές πολιτικών προβλέψεων έχουν αρχίσει να στρέφουν το ενδιαφέρον τους γύρω από το μέλλον του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αφορμή αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποντάρισμα στην πλατφόρμα κρυπτοστοιχημάτων Polymarket, το οποίο αποκάλυψε πρώτο το NBC News και στη συνέχεια σχολιάστηκε εκτενώς από διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, ένας ανώνυμος χρήστης επένδυσε περίπου 409.000 δολάρια υπέρ της πρόβλεψης ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν θα βρίσκεται στην εξουσία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ο λογαριασμός, με την ονομασία “ZnotluvuiSamez”, χρησιμοποιεί ως εικόνα προφίλ την ουκρανική σημαία και εμφανίζεται να έχει πραγματοποιήσει αρκετές ακόμη προβλέψεις που σχετίζονται με τον πόλεμο.

Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων τοποθετήθηκε στην επιλογή «Yes», ενώ το τελευταίο ποντάρισμα, ύψους περίπου 50.000 δολαρίων, πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Η συγκεκριμένη επιλογή, πάντως, βρίσκεται σε αντίθεση με τη συνολική εκτίμηση της αγοράς.

Τη στιγμή που έγινε το ποντάρισμα, οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην πλατφόρμα αξιολογούσαν ως αρκετά μικρή την πιθανότητα να αποχωρήσει ο Πούτιν από την προεδρία μέσα στην επόμενη τετραετία, αποτιμώντας το σχετικό ενδεχόμενο περίπου στο 12%.

Εφόσον το συγκεκριμένο σενάριο επαληθευτεί, οι υπολογισμοί αναφέρουν ότι ο ανώνυμος παίκτης θα μπορούσε να αποκομίσει κέρδη που προσεγγίζουν τα 2,5 εκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, η δεύτερη μεγαλύτερη επένδυσή του αφορά ένα ακόμη ιδιαίτερα φιλόδοξο σενάριο: την πρόβλεψη ότι η Ουκρανία θα ανακαταλάβει την Κριμαία πριν από το τέλος του έτους, μια εξέλιξη στην οποία επίσης η αγορά αποδίδει περιορισμένες πιθανότητες.

Οι αναλύσεις για το μέλλον του Πούτιν και τα σενάρια

Το μεγάλο ποντάρισμα στο Polymarket ήρθε να προστεθεί σε μια περίοδο κατά την οποία πληθαίνουν οι αναλύσεις γύρω από την ανθεκτικότητα του πολιτικού συστήματος που έχει οικοδομήσει ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Η συζήτηση αυτή δεν περιορίζεται πλέον σε στρατιωτικούς αναλυτές ή ειδικούς στις διεθνείς σχέσεις, αλλά επεκτείνεται και σε οικονομικούς, πολιτικούς και γεωπολιτικούς κύκλους που επιχειρούν να εκτιμήσουν πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Forbes δημοσίευσε ανάλυση σύμφωνα με την οποία το Κρεμλίνο βρίσκεται αντιμέτωπο με μια σύνθετη κρίση, καθώς η φθορά από έναν παρατεταμένο πόλεμο δεν αποτυπώνεται μόνο στο πεδίο των επιχειρήσεων αλλά και στην οικονομία, στην κοινωνία και στις ισορροπίες μεταξύ των ισχυρών κέντρων εξουσίας της χώρας. Το δημοσίευμα δεν παρουσιάζει τις εκτιμήσεις αυτές ως βεβαιότητες, αλλά ως πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να εξελιχθούν εφόσον συνεχιστεί η σημερινή δυναμική.

Οι πιέσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας

Πέρα από τις εξελίξεις στο μέτωπο, η Μόσχα καλείται να διαχειριστεί και ένα ολοένα πιο απαιτητικό εσωτερικό περιβάλλον.

Οι συνεχείς απώλειες στο πεδίο των συγκρούσεων, οι ανάγκες αναπλήρωσης προσωπικού και οι κατά διαστήματα επιστρατεύσεις έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια σε τμήματα της ρωσικής κοινωνίας. Παρότι οι δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιούνται εντός της χώρας εξακολουθούν να εμφανίζουν υψηλά ποσοστά αποδοχής του προέδρου, αρκετοί αναλυτές επισημαίνουν ότι είναι δύσκολο να αποτυπωθεί με ακρίβεια το πραγματικό πολιτικό κλίμα σε ένα ιδιαίτερα ελεγχόμενο περιβάλλον.

Την ίδια ώρα, οι δυτικές κυρώσεις, σε συνδυασμό με τις αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες, εξακολουθούν να ασκούν πίεση στη ρωσική οικονομία. Παρά το γεγονός ότι η Μόσχα κατάφερε να αναπροσανατολίσει σημαντικό μέρος των εξαγωγών ενέργειας προς ασιατικές αγορές, αρκετοί οικονομολόγοι εκτιμούν ότι το κόστος του πολέμου αυξάνεται σταθερά.

Το επεισόδιο με τον Αλεξάντρ Λούνιν

Ένα από τα περιστατικά που προκάλεσαν έντονο σχολιασμό στη Ρωσία ήταν η υπόθεση του στρατιωτικού blogger Αλεξάντρ Λούνιν.

Ο βετεράνος του πολέμου δημοσίευσε βίντεο στο οποίο υποστήριζε ότι είχε λάβει κρίσιμες πληροφορίες από πρόσωπα του κρατικού μηχανισμού και ζητούσε δημόσια τηλεοπτική συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στο μήνυμά του προειδοποιούσε ότι η κατάσταση στις Ένοπλες Δυνάμεις επιδεινώνεται και άφηνε να εννοηθεί ότι υπάρχει κίνδυνος σοβαρής εσωτερικής αναταραχής, εάν δεν αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα προβλήματα.

Το πρώτο βίντεο συγκέντρωσε περίπου 11 εκατομμύρια προβολές μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, γεγονός που ανέδειξε το ενδιαφέρον αλλά και την ανησυχία που προκάλεσε.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο ίδιος εμφανίστηκε σε δεύτερο βίντεο με σαφώς πιο ήπιους τόνους. Ωστόσο, ακολούθησε νέα ανάρτηση από ομάδα στρατιωτών που δήλωναν ότι τον στηρίζουν και απειλούσαν πως θα στραφούν εναντίον ανωτέρων αξιωματικών, τους οποίους κατηγορούσαν για κακομεταχείριση και αυθαιρεσίες.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Λούνιν συνελήφθη, εξέλιξη που αρκετοί σχολιαστές συνέδεσαν με την αυστηρή στάση των ρωσικών αρχών απέναντι σε δημόσιες παρεμβάσεις που θεωρούνται ότι υπονομεύουν την πολεμική προσπάθεια.

Οι αναμνήσεις από την ανταρσία της Wagner

Η υπόθεση αυτή επανέφερε αναπόφευκτα στη δημόσια συζήτηση την ανταρσία της ομάδας Wagner το καλοκαίρι του 2023.

Η ένοπλη πορεία του Γεβγκένι Πριγκόζιν προς τη Μόσχα είχε αποτελέσει τη σοβαρότερη πρόκληση που αντιμετώπισε το Κρεμλίνο τα τελευταία χρόνια, καθώς για πρώτη φορά ένας ισχυρός στρατιωτικός παράγοντας αμφισβήτησε ανοιχτά την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία.

Παρότι η κρίση αποκλιμακώθηκε μέσα σε λίγες ώρες και ο Πριγκόζιν σκοτώθηκε αργότερα σε αεροπορικό δυστύχημα, το επεισόδιο ανέδειξε ότι ακόμη και στο εσωτερικό του ρωσικού μηχανισμού ασφαλείας μπορούν να εμφανιστούν σοβαρές ρωγμές.

Για αρκετούς αναλυτές, κάθε νέο περιστατικό δυσαρέσκειας στις Ένοπλες Δυνάμεις συγκρίνεται πλέον με εκείνα τα γεγονότα, έστω και αν οι συνθήκες σήμερα είναι διαφορετικές.

Η Κριμαία

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι εξελίξεις στην Κριμαία, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στρατηγικούς στόχους της Ουκρανίας.

Οι ουκρανικές επιθέσεις με drones και πυραύλους έχουν επηρεάσει επανειλημμένα εγκαταστάσεις καυσίμων, αποθήκες πυρομαχικών και στρατιωτικές βάσεις στη χερσόνησο, ενώ παράλληλα αυξάνεται η πίεση στις γραμμές ανεφοδιασμού.

Οι εικόνες με μεγάλες ουρές αυτοκινήτων, κυρίως κατά την τουριστική περίοδο, καθώς και οι αναφορές για δυσκολίες στον ανεφοδιασμό, αξιοποιούνται έντονα και από τις δύο πλευρές στο πλαίσιο του πολέμου της πληροφόρησης.

Η γέφυρα του Κερτς παραμένει ο πιο κρίσιμος στόχος

Στο επίκεντρο αυτής της αντιπαράθεσης βρίσκεται η γέφυρα του Κερτς.

Το έργο, που εγκαινιάστηκε προσωπικά από τον Βλαντίμιρ Πούτιν το 2018, δεν αποτελεί μόνο βασική αρτηρία ανεφοδιασμού της Κριμαίας, αλλά και ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά και συμβολικά επιτεύγματα του Κρεμλίνου μετά την προσάρτηση της χερσονήσου.

Η γέφυρα έχει δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου, προκαλώντας κατά διαστήματα σοβαρές ζημιές και διακοπές στην κυκλοφορία.

Παρά τις συνεχείς εργασίες αποκατάστασης και τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας, εξακολουθεί να θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτος στόχος, καθώς μέσω αυτής μεταφέρονται στρατιωτικός εξοπλισμός, καύσιμα και προμήθειες προς τις ρωσικές δυνάμεις που επιχειρούν στη νότια Ουκρανία.

Για τον λόγο αυτόν, δυτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι οποιαδήποτε επιτυχημένη ουκρανική επιχείρηση εναντίον της θα είχε όχι μόνο στρατιωτικό αλλά και σημαντικό ψυχολογικό αντίκτυπο.

Η εικόνα που φτάνει στη ρωσική κοινωνία

Παράλληλα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύζονται σχεδόν καθημερινά από βίντεο που παρουσιάζουν επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αποθήκες καυσίμων και ενεργειακές υποδομές σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας.

Την ίδια στιγμή, κυκλοφορούν βίντεο πολιτών που διαμαρτύρονται για δυσκολίες στον ανεφοδιασμό ή για προβλήματα που αποδίδουν στις συνέπειες του πολέμου, ενώ εμφανίζονται κατά διαστήματα και αναρτήσεις που καταγράφουν σκηνές βίαιης στρατολόγησης ή καταγγελίες για πιέσεις προς άνδρες στρατεύσιμης ηλικίας. Η αυθεντικότητα κάθε τέτοιου βίντεο δεν είναι πάντοτε δυνατόν να επαληθευτεί ανεξάρτητα, ωστόσο η μαζική κυκλοφορία τους συμβάλλει στη διαμόρφωση του δημόσιου κλίματος γύρω από τη σύγκρουση.

Οι ιστορικές αναλογίες και η φθορά των μακροχρόνιων πολέμων

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα που διατυπώνονται σε αναλύσεις δυτικών μέσων είναι ότι οι παρατεταμένοι πόλεμοι έχουν ιστορικά δοκιμάσει την αντοχή ακόμη και ισχυρών πολιτικών συστημάτων. Το Forbes, εξετάζοντας τη σημερινή κατάσταση, επισημαίνει ότι η ρωσική ιστορία έχει γνωρίσει περιόδους κατά τις οποίες οι μεγάλες στρατιωτικές συγκρούσεις λειτούργησαν ως καταλύτης για βαθιές πολιτικές εξελίξεις.

Οι συντάκτες της ανάλυσης κάνουν αναφορές στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και στις συνέπειές του για τη Ρωσική Αυτοκρατορία, αλλά και στον πόλεμο του Αφγανιστάν, ο οποίος θεωρείται από πολλούς ιστορικούς ως ένας από τους παράγοντες που επιτάχυναν τη φθορά της Σοβιετικής Ένωσης. Ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι κάθε ιστορική περίοδος έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και πως δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα μέσα από απλές συγκρίσεις.

Η στάση των ελίτ παραμένει καθοριστικός παράγοντας

Ένα ακόμη στοιχείο που απασχολεί αναλυτές είναι η συνοχή του στενού κύκλου της ρωσικής εξουσίας.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δημιουργήσει τα τελευταία 25 χρόνια ένα ιδιαίτερα συγκεντρωτικό μοντέλο διακυβέρνησης, στο οποίο οι σημαντικότερες αποφάσεις λαμβάνονται από έναν περιορισμένο αριθμό προσώπων που προέρχονται κυρίως από τις υπηρεσίες ασφαλείας, τις Ένοπλες Δυνάμεις και τον κρατικό μηχανισμό.

Σύμφωνα με αρκετές αναλύσεις, όσο ο πόλεμος παρατείνεται και το οικονομικό κόστος αυξάνεται, οι ισορροπίες στο εσωτερικό αυτού του μηχανισμού ενδέχεται να δοκιμαστούν. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχουν δημόσιες ενδείξεις που να καταδεικνύουν οργανωμένη αμφισβήτηση της ηγεσίας του Ρώσου προέδρου.

Η Κίνα και ο παράγοντας Πεκίνο

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση της Κίνας, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο στρατηγικό εταίρο της Μόσχας.

Το Πεκίνο έχει αποφύγει να ταυτιστεί πλήρως με τις ρωσικές επιλογές, διατηρώντας παράλληλα στενούς οικονομικούς δεσμούς με τη Ρωσία. Παράλληλα, επιδιώκει να προστατεύσει τις εμπορικές του σχέσεις με τη Δύση, γεγονός που το υποχρεώνει να ακολουθεί μια προσεκτική διπλωματική ισορροπία.

Το Forbes επισημαίνει ότι οποιαδήποτε μεταβολή στη στάση της Κίνας θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις δυνατότητες της ρωσικής οικονομίας να αντέξει έναν μακροχρόνιο πόλεμο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το Πεκίνο προτίθεται να εγκαταλείψει τη στρατηγική συνεργασία του με τη Μόσχα, έστω και αν εμφανίζεται πιο επιφυλακτικό σε ορισμένα μεγάλα ενεργειακά και επενδυτικά σχέδια.

Το ενεργειακό μέτωπο εξακολουθεί να δοκιμάζει τη Ρωσία

Παράλληλα με τις στρατιωτικές εξελίξεις, οι επιθέσεις σε διυλιστήρια, αποθήκες καυσίμων και ενεργειακές εγκαταστάσεις έχουν αναδείξει ένα ακόμη μέτωπο πίεσης.

Οι ουκρανικές επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιχειρούν να αυξήσουν το κόστος για τη ρωσική οικονομία, προκαλώντας προσωρινές διακοπές στη λειτουργία κρίσιμων υποδομών. Αν και η Ρωσία εξακολουθεί να διαθέτει μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες και σημαντικά αποθέματα, η ανάγκη προστασίας ενός τόσο εκτεταμένου δικτύου εγκαταστάσεων απαιτεί ολοένα και περισσότερους πόρους.

Ένας πόλεμος χωρίς ορατό τέλος

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για όλες τις πλευρές είναι ότι δεν διαφαίνεται ακόμη μια ρεαλιστική προοπτική τερματισμού της σύγκρουσης.

Η Ρωσία εξακολουθεί να δηλώνει ότι οι στρατηγικοί της στόχοι δεν έχουν αλλάξει, ενώ η Ουκρανία επιμένει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί απώλεια των εδαφών της. Παράλληλα, οι δυτικές χώρες συνεχίζουν να στηρίζουν το Κίεβο στρατιωτικά και οικονομικά, έστω και αν σε αρκετές πρωτεύουσες εντείνονται οι συζητήσεις για το κόστος και τη διάρκεια αυτής της υποστήριξης.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι αναλύσεις που επιχειρούν να προβλέψουν τις πολιτικές εξελίξεις στη Ρωσία πληθαίνουν. Ωστόσο, ακόμη και όσοι διατυπώνουν απαισιόδοξες εκτιμήσεις για τη θέση του Βλαντίμιρ Πούτιν αναγνωρίζουν ότι η εξέλιξη του πολέμου, η αντοχή της ρωσικής οικονομίας, η συνοχή του κρατικού μηχανισμού και οι διεθνείς ισορροπίες αποτελούν μεταβλητές που δύσκολα μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι, περισσότερο από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, η σύγκρουση εξακολουθεί να αναδιαμορφώνει το γεωπολιτικό τοπίο της Ευρώπης, να επηρεάζει τις παγκόσμιες αγορές και να διατηρεί τη Ρωσία στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, χωρίς να διαφαίνεται προς το παρόν ένα οριστικό σημείο καμπής.