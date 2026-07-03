Ρώσοι πράκτορες προσποιούνται τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες για να στρατολογούν Ουκρανούς πολίτες, προειδοποίησε η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU).

Η SBU ανέφερε ότι οι Ρώσοι κατάσκοποι προσποιούνται Ουκρανούς αξιωματούχους της αστυνομίας ή των μυστικών υπηρεσιών για να εκβιάσουν πολίτες της Ουκρανίας, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Συνήθως επικοινωνούν με τους πιθανούς στόχους μέσω τηλεφώνου ή εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, χρησιμοποιώντας κλεμμένα προσωπικά δεδομένα, μεταξύ των οποίων και πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί από βάσεις δεδομένων πελατών ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Τα θύματα συχνά κατηγορούνται με πλαστές ποινικές κατηγορίες και στη συνέχεια, οι δράστες προσφέρονται να «βοηθήσουν» στην επίλυση της υπόθεσης, με αντάλλαγμα την εκτέλεση ορισμένων εργασιών.

«Μόνο το 2026, η Υπηρεσία Ασφαλείας και η Εθνική Αστυνομία αποκάλυψαν δεκάδες τέτοιες απόπειρες στρατολόγησης», ανέφερε η SBU στο Telegram.

Σύμφωνα με την Kyiv Post, οι Ρώσοι πράκτορες στέλνουν πλαστές κλήσεις για ανάκριση, έγγραφα που φέρουν πλαστές κρατικές σφραγίδες και πλαστές υπογραφές αξιωματούχων.

Ένα από τα πλαστά έγγραφα που χρησιμοποίησαν οι Ρώσοι πράκτορες, με την ένδειξη ότι είναι ψεύτικο από την SBU

Εφόσον σιγουρευτούν ότι τα θύματα τούς πιστεύουν, αναθέτουν παράνομες αποστολές, όπως παρακολούθηση, παράδοση δεμάτων, μεταφορά, αποθήκευση ή αγορά συγκεκριμένων προϊόντων κτλ. Τα θύματα λοιπόν, θεωρώντας ότι κάνουν μια παράνομη εξυπηρέτηση σε κάποιον κρατικό αξιωματούχο και δεδομένου ότι η διαφθορά αποτελούσε πρόβλημα στην Ουκρανία πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, δεν καταγγέλλουν συνήθως τα περιστατικά.

Μάλιστα, σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις, οι Ρώσοι πράκτορες ζητούν χρήματα με το πρόσχημα της αποφυγής της ποινικής δίωξης, δίνοντας οδηγίες στα θύματα να μεταφέρουν λεφτά σε συγκεκριμένους λογαριασμούς ή να τα παραδώσουν σε μετρητά σε συγκεκριμένα άτομα.

Η SBU προειδοποίησε ότι λειτουργεί εντός των ορίων του νόμου, δεν αναθέτει ύποπτες αποστολές σε πολίτες και δεν αποστέλλει επίσημα έγγραφα μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Επίσης, η υπηρεσία κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση και να αναφέρουν ύποπτες επαφές, αντικείμενα, άτομα ή διαδικτυακούς λογαριασμούς που συνδέονται με τις προσπάθειες στρατολόγησης.