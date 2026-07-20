Κάλεσμα στους πολίτες να επιλέξουν την «αξιοπιστία και το ήθος» που, όπως υποστήριξε, εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, απηύθυνε ο Νίκος Ανδρουλάκης.



Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ζήτησε την καταψήφιση της Νέας Δημοκρατίας και έθεσε ως πολιτικό στόχο την «αλλαγή σελίδας», απορρίπτοντας τόσο το ενδεχόμενο τρίτης κυβερνητικής θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και μια επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.

Η απάντηση για τη 13η σύνταξη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στην κριτική της κυβέρνησης για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης. «Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είμαστε λαϊκιστές που προτείνουμε την καταβολή της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, τη μισή τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης και την άλλη μισή τον τρίτο. Και ρωτάει αν το έχουμε κοστολογήσει», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός επανέλαβε δύο φορές στη Βουλή το ερώτημα σχετικά με το κόστος του μέτρου, παρότι μία ημέρα νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ είχε παρουσιάσει αναλυτική κοστολόγηση της πρότασής του. Ο κ. Ανδρουλάκης συνέκρινε την κυβερνητική κριτική με την προεκλογική εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου.

«Όταν ο ίδιος έταξε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, ένα μέτρο πολλαπλάσιου κόστους, τον ρώτησε κάποιος ή είπε από μόνος του, όπως έκανα εγώ, ποια είναι η κοστολόγηση;», διερωτήθηκε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης παρουσίασε, επίσης, τις προτάσεις του κόμματός του για τη 13η σύνταξη και το ΕΚΑΣ.

«Δεν είμαστε όλοι το ίδιο»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση, έπειτα από επτά χρόνια στην εξουσία και τη διαχείριση δισεκατομμυρίων ευρώ, έχει αποκτήσει σημαντική επιρροή στη δημόσια συζήτηση.

«Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Απλώς κάποιοι σήμερα, μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης και με διαχείριση δισεκατομμυρίων ευρώ, έχουν ελέγξει ένα μεγάλο κομμάτι της δημόσιας σφαίρας και κατευθύνουν τα ερωτήματα όπως τα θέλουν», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κάθε πολιτική δύναμη αποκαλύπτει μέσα από τις επιλογές της ποια κοινωνικά και οικονομικά συμφέροντα εξυπηρετεί. «Όταν αλλάζεις τους ποινικούς κώδικες λίγο πριν από τις εκλογές, κάποιους εξυπηρετείς. Όταν έχεις 5% φόρο στα μερίσματα, κάποιους εξυπηρετείς. Όταν δεν μειώνεις τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, κάποιους εξυπηρετείς», σημείωσε.

Σκληρή επίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Νίκος Ανδρουλάκης απέρριψε τις εκκλήσεις της κυβέρνησης προς το ΠΑΣΟΚ να ζητήσει συγγνώμη για τη στάση του. «Ο πρωθυπουργός λέει “ζητήστε συγγνώμη”. Λένε από τη Νέα Δημοκρατία “μας είπατε ότι είμαστε εγκληματική οργάνωση”. Θα ζητήσουμε εμείς συγγνώμη, αντί να ζητήσουν αυτοί από τον ελληνικό λαό;», ανέφερε.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον Άδωνι Γεωργιάδη για την πρόσφατη αναφορά του περί «ξενόδουλου» ΠΑΣΟΚ, λόγω της επιμονής του κόμματος να ασχολείται με την υπόθεση.

«Ξενόδουλο είναι ένα κόμμα που θέλει να περιφρουρήσει και να υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον και τους κοινωνικούς πόρους ή ξενόδουλος είναι κάποιος ο οποίος το μόνο που δεν κάνει είναι τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα; Διότι στο τέλος θα χάσουμε το μυαλό μας», δήλωσε.

«Το δίδυμο Μητσοτάκη-Τσίπρα κρίθηκε»

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό για πολιτική υποκρισία και αναξιοπιστία, αναφερόμενος και στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε σχέση με τα ευρύτερα πολιτικά διλήμματα, υποστήριξε ότι το «δίδυμο Μητσοτάκη-Τσίπρα» έχει ήδη κριθεί από την κοινωνία.

«Πήγαν τη χώρα πίσω», ανέφερε, αντιπαραβάλλοντας την, κατά τον ίδιο, υπευθυνότητα και αξιοπιστία του ΠΑΣΟΚ. Όπως σημείωσε, το κόμμα του παρουσιάζει κάθε εβδομάδα συγκεκριμένες προτάσεις για βασικούς τομείς πολιτικής, όπως η ενέργεια και η παιδεία.

«Είναι ένα πρόγραμμα προοδευτικό, αξιόπιστο, υπεύθυνο, το οποίο μπορεί να βάλει τη χώρα σε μια άλλη πορεία», δήλωσε.

Το μήνυμα προς τους ψηφοφόρους

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι οι πολίτες δεν πρέπει να επιλέξουν ούτε μια τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη ούτε μια νέα κυβερνητική θητεία του Αλέξη Τσίπρα.

«Να επιλέξουν την αλλαγή σελίδας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι όσοι πιστεύουν πως ο κ. Μητσοτάκης ή ο κ. Τσίπρας «δεν έχουν εξαρτήσεις» και θα εφαρμόσουν όσα υπόσχονται, κινδυνεύουν να διαψευστούν ξανά.

«Αξίζει να μας δώσουν την εμπιστοσύνη τους, να πάει η χώρα μπροστά», κατέληξε.