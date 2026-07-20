Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς όπως έγινε γνωστό μέσω ανακοίνωσης από την οικογένειά του, ο Κέβιν Κίγκαν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ύστερα από μεγάλη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Ο πρώην παίκτης της Λίβερπουλ και προπονητής της Νιούκαστλ αποκάλυψε ότι είχε καρκίνο τον Ιανουάριο του 2026.

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Κέβιν Κίγκαν:

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Κέβιν Κίγκαν απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών. Ο Κέβιν πάλευε με τον καρκίνο και στις τελευταίες του στιγμές ήταν πλαισιωμένος από τη σύζυγό του και τις κόρες του. Δύο φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας, ο Κέβιν ήταν ένας πολύ αγαπητός σύζυγος, πατέρας και παππούς.

Η οικογένεια θα ήθελε να ευχαριστήσει την εξαιρετική ιατρική ομάδα του Κέβιν για όλη την υποστήριξή της. Αυτή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή και ζητούν να τους δοθεί χώρος και ιδιωτικότητα».

🤍 🕊️ A statement on behalf of Kevin Keegan’s family:



“It is with immense sadness that we announce that Kevin Keegan has passed away at the age of 75.

“Kevin had been battling cancer and was surrounded by his wife and daughters in his final moments.

“A double Ballon D’or… pic.twitter.com/5n8uETVfmq — Keith Downie (@SkySports_Keith) July 20, 2026

Ο Κίγκαν ξεκίνησε την καριέρα του με τη Σκάνθορπ και μετακόμισε στη Λίβερπουλ το 1971, κερδίζοντας το πρωτάθλημα τρεις φορές, μαζί με δύο Κύπελλα UEFA, ένα Κύπελλο Αγγλίας και το Κύπελλο Πρωταθλητριών του 1977.

Κέρδισε τη «Χρυσή Μπάλα» δύο φορές ενώ αγωνιζόταν στο Αμβούργο, όπου συμμετείχε σε έναν ακόμη τελικό Κυπέλλου Πρωταθλητριών και πριν αποσυρθεί το 1984 αγωνίστηκε σε Σαουθάμπτον και Νιούκαστλ.

Ως προπονητής, ανέλαβε τη Νιούκαστλ το 1992 και την οδήγησε στην Premier League, όπου έφτασε κοντά στην κατάκτηση του τίτλου της σεζόν 1995-96, αλλά έχασε την ευκαιρία από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Στη συνέχεια επέστρεψε στη Νιούκαστλ το 2008 για 8 μήνες.