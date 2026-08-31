Σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο δεν καταγράφεται κάποια ευρέως καθιερωμένη ονομαστική γιορτή. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά, μεταξύ άλλων, την Κατάθεση της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου, μία από τις σημαντικές θεομητορικές εορτές της ημέρας.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 31 Αυγούστου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα δεν καταγράφεται κάποια ευρέως καθιερωμένη ονομαστική γιορτή.

Δεν καταγράφεται κάποια γνωστή ονομαστική γιορτή για τις 31 Αυγούστου.

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Αδαμάντιος, Αδάμος, Αδάμας, Διαμαντής, Αδαμαντία, Αμάντα, Άντα, Διαμάντω, Ρουμπίνη

Μαντώ

Αθηνά

Ακριβή

Αντιγόνη, Γόνη

Ασπασία

Αφροδίτη, Φρέγια

Διώνη, Διόνη

Δωδώνη

Ελπινίκη

Ερασμία

Ερατώ, Τέτη

Ευτέρπη

Θάλεια

Θεανώ

Θεονύμφη

Καλλιρόη, Καλλιρρόη

Καλλίστη

Κλειώ

Κλεονίκη

Κλεοπάτρα, Κλειώ, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα

Κοραλία

Ραλλία, Ραλία, Ραλλού, Ραλού, Ράλλης

Μαργαρίτα, Μαργαριταρένια, Ρίτα, Μαργαρίτης

Μαριάνθη

Μελπομένη, Μέλπω

Μόσχω, Μοσχούλα

Ουρανία, Ράνια

Πανδώρα

Πηνελόπη, Μπηλιώ, Μπιλιώ, Πίτσα

Πολύμνια

Πολυνίκη, Πολύνα, Πόλυ

Σαπφώ

Τερψιχόρη

Χάιδω, Χαϊδευτός

Χαρίκλεια, Χαρά, Χαρούλα

Ιησούς

Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Μελετούλα, Μελετίνα

Συμεών, Συμεώνης, Σύμος, Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη

Ισμήνη

Πολυτίμη

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Στις 31 Αυγούστου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Κατάθεση της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου, την Ανακαίνιση του Ναού της Θεοτόκου «εν τω Νεωρίω», τον Άγιο Φιλέορτο, τον Άγιο Διάδοχο, τις Επτά Παρθένους από τη Γάζα, τους Αγίους Ανδρέα τον Στρατηλάτη, Ηράκλειο, Φαύστο, Μηνά και τη συνοδεία τους, τους Τέσσερις Μάρτυρες από την Πέργη της Παμφυλίας, τους Τριακόσιους Εξήντα Έξι Μάρτυρες από τη Νικομήδεια, τον Άγιο Αϊδανό και την Αγία Cuthburge. Τιμάται επίσης η Σύναξη της Παναγίας της Λυκουρισιώτισσας στη Σκουτερά Αγρινίου.

Κατάθεση της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου: Η ιστορία της εορτής της 31ης Αυγούστου

Η Κατάθεση της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 31 Αυγούστου και συνδέεται με την παράδοση γύρω από τη μεταφορά και τη φύλαξη της Ζώνης της Παναγίας στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η Τιμία Ζώνη μεταφέρθηκε από την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη. Οι σχετικές αφηγήσεις δεν συμφωνούν απόλυτα ως προς τη χρονολόγηση και το πρόσωπο που πραγματοποίησε τη μεταφορά, η οποία αποδίδεται είτε στον αυτοκράτορα Αρκάδιο είτε στον Θεοδόσιο Β’. Το κειμήλιο τοποθετήθηκε σε πολύτιμη θήκη, γνωστή ως Αγία Σορός.

Μία από τις γνωστότερες παραδόσεις συνδέει την Τιμία Ζώνη με τον αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ’ τον Σοφό και τη σύζυγό του Ζωή. Κατά την εκκλησιαστική αφήγηση, η Ζώνη τοποθετήθηκε επάνω στη βασίλισσα, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρή ασθένεια, και ακολούθησε η θεραπεία της. Το γεγονός αυτό ενίσχυσε ιδιαίτερα τη θέση του κειμηλίου στη λατρευτική παράδοση.

Κατά τους επόμενους αιώνες, τμήματα της Τιμίας Ζώνης φέρεται να μεταφέρθηκαν σε διαφορετικούς ναούς. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1204, μέρος των κειμηλίων της πόλης μεταφέρθηκε στη Δυτική Ευρώπη, ενώ άλλες αναφορές τοποθετούν τμήματα της Ζώνης και πάλι στην Κωνσταντινούπολη κατά τους ύστερους βυζαντινούς χρόνους.

Ιδιαίτερη θέση στην ιστορία της Τιμίας Ζώνης έχει η Ιερά Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος, όπου φυλάσσεται τμήμα της. Για το πώς έφτασε στη Μονή υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις. Μία το συνδέει με τον Σέρβο ηγεμόνα Λάζαρο, ενώ άλλη αναφέρει τον αυτοκράτορα Ιωάννη ΣΤ’ Καντακουζηνό, ο οποίος αργότερα έγινε μοναχός με το όνομα Ιωάσαφ.

Στη θρησκευτική παράδοση η Τιμία Ζώνη θεωρείται σημαντικό θεομητορικό κειμήλιο και έχει συνδεθεί με αφηγήσεις θαυμάτων και θεραπειών. Η εορτή της 31ης Αυγούστου υπενθυμίζει κυρίως την κατάθεση και τη διαφύλαξή της και κλείνει εκκλησιαστικά τον μήνα Αύγουστο.

«Χρυσῆν κορωνίδ’ οἷα, σεμνὴ Παρθένε,

Τῷ τοῦ χρόνου τίθημι σὴν Ζώνην τέλει.

Θέντο σορῷ Ζώνην πρώτῃ Πανάγνου Τριακοστῇ.»

Ακούστε το Απολυτίκιον

https://www.youtube.com/watch?v=40WhIk_ERyY

Εορτολόγιο Αυγούστου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Αυγούστου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.