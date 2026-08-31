Ο αριθμός των εμπορικών πλοίων που διέσχισαν όντας ορατά το Στενό του Ορμούζ μειώθηκε σε πέντε ημερησίως το σαββατοκύριακο, σύμφωνα με δεδομένα του τομέα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες μοιάζουν εξαιρετικά επιφυλακτικές, εν μέσω συνεχιζόμενων επιθέσεων εναντίον σκαφών που τολμούν το εγχείρημα.

Ο πραγματικός αριθμός των πλοίων που πέρασαν πράγματι τη θαλάσσια οδό καίριας σημασίας ενδέχεται πάντως να είναι υψηλότερος, καθώς κάποια πλοία κλείνουν τα συστήματα που αναμεταδίδουν δεδομένα για τη θέση τους όταν διασχίζουν το στενό.