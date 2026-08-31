Το ψηφιακό δίχτυ γύρω από τους ιδιοκτήτες οχημάτων απλώνεται. Με περίπου 300.000 ειδοποιήσεις για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας να έχουν ήδη αποσταλεί από τις αρχές του έτους και εννέα στις δέκα ενστάσεις να απορρίπτονται, οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις περνούν στην επόμενη φάση. Σειρά παίρνουν τώρα τα ΚΤΕΟ και συγκεκριμένα τα οχήματα που δεν έχουν περάσει εμπρόθεσμα από τεχνικό έλεγχο, με το πρόστιμο για τους παραβάτες να φτάνει τα 400 ευρώ.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ετοιμάζεται να «τρέξει» τη νέα διασταύρωση, αξιοποιώντας τα δεδομένα των πληροφοριακών συστημάτων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η ημερομηνία του επόμενου τεχνικού ελέγχου, το αποτέλεσμα του τελευταίου ΚΤΕΟ και οι προθεσμίες επανελέγχου θα μπουν στο ψηφιακό «κόσκινο», ώστε να εντοπιστούν τα οχήματα που δεν διαθέτουν έγκυρο τεχνικό έλεγχο.

Την ίδια ώρα, η εικόνα από τον προηγούμενο γύρο διασταυρώσεων δείχνει ότι τα περιθώρια αμφισβήτησης των προστίμων είναι περιορισμένα. Από τις ενστάσεις που έχουν υποβάλει ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων ή οχημάτων με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, μόλις μία στις δέκα γίνεται δεκτή. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αρχείων επιβεβαιώνουν ότι κατά την ημερομηνία της διασταύρωσης υπήρχε παράβαση.

Διασταύρωση για τα ΚΤΕΟ

Βάση για τον νέο έλεγχο θα αποτελέσει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου κάθε οχήματος, όπως αυτό εμφανίζεται στα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. «Κλειδί» θα είναι η ημερομηνία κατά την οποία το όχημα όφειλε να περάσει από τον επόμενο περιοδικό τεχνικό έλεγχο, ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπεται πρόσθετο περιθώριο μίας εβδομάδας.

Παράβαση θα διαπιστώνεται όταν στα ηλεκτρονικά συστήματα δεν υπάρχει σε ισχύ Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά τον περιοδικό έλεγχο του οχήματος ή μετά την αναγνώριση πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό.

Από τη διασταύρωση μένουν εκτός τα οχήματα τα οποία, λόγω ηλικίας, δεν έχουν ακόμη υποχρέωση να περάσουν από περιοδικό ΚΤΕΟ. Για όσους, αντίθετα, εντοπιστούν να έχουν αφήσει να παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία τεχνικού ελέγχου, το πρόστιμο ανέρχεται στα 400 ευρώ.

Οι ενστάσεις

Παράλληλα με την προετοιμασία της νέας διασταύρωσης, συνεχίζεται η εξέταση των ενστάσεων για τα πρόστιμα που έχουν ήδη επιβληθεί σε ανασφάλιστα οχήματα και σε οχήματα με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Στη διαδικασία αξιοποιείται και η τεχνητή νοημοσύνη. Το σύστημα συγκεντρώνει τα διαθέσιμα στοιχεία και τα δικαιολογητικά κάθε υπόθεσης, τα επεξεργάζεται και παρέχει στον αρμόδιο υπάλληλο τεκμηριωμένη αξιολόγηση, με την τελική απόφαση να παραμένει στον ίδιο. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι περίπου το 90% των ενστάσεων απορρίπτεται, καθώς οι ισχυρισμοί των ιδιοκτητών δεν συμβαδίζουν με τα δεδομένα που ήταν καταχωρισμένα στα ηλεκτρονικά συστήματα κατά τον χρόνο του ελέγχου.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι οι ιδιοκτήτες που επικαλούνται ότι έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας του 2026, ενώ το πρόστιμο αφορά οφειλή για τα τέλη του 2025. Σε αυτές τις περιπτώσεις η μεταγενέστερη πληρωμή δεν ανατρέπει την παράβαση που είχε ήδη καταγραφεί.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στα ανασφάλιστα. Ορισμένοι ιδιοκτήτες υποστηρίζουν ότι κατά τον χρόνο βεβαίωσης του προστίμου το όχημά τους διέθετε ασφαλιστική κάλυψη. Το κρίσιμο στοιχείο, όμως, δεν είναι η ημερομηνία βεβαίωσης του προστίμου αλλά η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική διασταύρωση. Εάν εκείνη τη στιγμή το όχημα εμφανιζόταν ανασφάλιστο, η ασφάλισή του σε μεταγενέστερο χρόνο δεν σβήνει την παράβαση.

Από τις αρχές του έτους η ΓΓΠΣΨΔ έχει αποστείλει περίπου 300.000 ειδοποιήσεις με πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, με τον κύκλο των ηλεκτρονικών ελέγχων να διευρύνεται τώρα και στα ΚΤΕΟ.