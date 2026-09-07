Δύο σημαντικές παρεμβάσεις που αλλάζουν τα δεδομένα στις αποδοχές περίπου 720.000 δημοσίων υπαλλήλων τίθενται σε εφαρμογή από το 2027. Το οικονομικό επιτελείο εξειδίκευσε σήμερα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, εστιάζοντας στη θέσπιση ενός μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά, καθώς και σε μια νέα οριζόντια αναπροσαρμογή των βασικών μισθών στον δημόσιο τομέα.



Οι μισθολογικές ενισχύσεις θα υλοποιηθούν σταδιακά σε δύο φάσεις, τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028, με τη συνολική μηνιαία αύξηση να αγγίζει έως και τα 80 ευρώ μικτά. Παράλληλα, από τον Δεκέμβριο του 2027, οι δικαιούχοι θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τη συγκεκριμένη έκτακτη αλλά μόνιμη χριστουγεννιάτικη ενίσχυση.

Μόνιμη ενίσχυση 500 ευρώ κάθε Δεκέμβριο

Το επίδομα Χριστουγέννων των 500 ευρώ θα καταβληθεί για πρώτη φορά στα τέλη του 2027 και θα διατηρήσει σταθερό και μόνιμο χαρακτήρα για τα επόμενα έτη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσό αυτό είναι μικτό και υπόκειται στις προβλεπόμενες ασφαλιστικές κρατήσεις και τη φορολογία εισοδήματος. Συνεπώς, το τελικό καθαρό ποσό που θα εισπράξει κάθε εργαζόμενος θα διαφοροποιείται με βάση τις συνολικές αποδοχές και τα προσωπικά του χαρακτηριστικά.



Επιπλέον, η συγκεκριμένη παροχή θα συνυπολογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές των υπαλλήλων. Αν και δεν πρόκειται για την πλήρη επαναφορά του 13ου μισθού, συνιστά μια σταθερή, ετήσια οικονομική ενίσχυση καθορισμένου ύψους.

Πώς θα δοθούν οι αυξήσεις σε δύο στάδια

Η εξέλιξη του βασικού μισθού στο Δημόσιο συνδέεται άμεσα με τις αντίστοιχες αυξήσεις που θα ισχύσουν για τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα. Η πρώτη μισθολογική προσαρμογή έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο του 2027, ενώ η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2028.



Η συνολική οριζόντια αύξηση που θα διαμορφωθεί έως τον Ιανουάριο του 2028 εκτιμάται στα 80 ευρώ μικτά μηνιαίως. Το ακριβές επιμερισμό του ποσού αυτού ανάμεσα στις δύο διαδοχικές φάσεις θα καθορίσουν οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού.

Παραδείγματα

Δημόσιος υπάλληλος 40 ετών, με δύο παιδιά και σημερινές καθαρές αποδοχές 1.447 ευρώ, υπολογίζεται ότι θα έχει:

Καθαρό ετήσιο όφελος 562 ευρώ μέσα στο 2027.

Επιπλέον όφελος 402 ευρώ μετά τη δεύτερη αύξηση.

Συνολικό ετήσιο όφελος 964 ευρώ το 2028 σε σχέση με τις σημερινές αποδοχές.

Δημόσιος υπάλληλος 29 ετών, χωρίς παιδιά, με μικτό μισθό 1.500 ευρώ και σημερινές καθαρές αποδοχές 1.123 ευρώ, υπολογίζεται ότι θα λάβει το 2027 συνολικά 609 ευρώ καθαρά επιπλέον:

Περίπου 354 ευρώ καθαρά από το επίδομα Χριστουγέννων.

Περίπου 255 ευρώ από την πρώτη μισθολογική αύξηση για τους εννέα μήνες Απριλίου–Δεκεμβρίου.

Το 2028 το συνολικό ετήσιο όφελος σε σχέση με σήμερα εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 1.033 ευρώ.

Μεγαλύτερη ενίσχυση για τους τρίτεκνους

Σημαντική οικονομική ανάσα έρχεται για τις οικογένειες δημοσίων υπαλλήλων με τρία τέκνα, καθώς ενεργοποιείται ένα διευρυμένο πακέτο στήριξης. Η νέα ρύθμιση συνδυάζει τις προγραμματισμένες αυξήσεις στους μισθούς και την καταβολή του επιδόματος Χριστουγέννων με μια καθοριστική φορολογική ελάφρυνση.



Ειδικότερα, θεσπίζεται μηδενικός φορολογικός συντελεστής για τα πρώτα 20.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος των δικαιούχων. Το μέτρο αυτό αυξάνει αισθητά το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα, ενισχύοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Η διπλή αυτή παρέμβαση σε μισθούς και φορολογία αποτελεί ουσιαστικό βήμα δημοσιονομικής ενίσχυσης για τους τρίτεκνους στον δημόσιο τομέα, προσφέροντας πραγματική ελάφρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Στο παράδειγμα τρίτεκνου υπαλλήλου 49 ετών, με μικτό μισθό 2.500 ευρώ και σημερινές καθαρές αποδοχές 1.832 ευρώ, το συνολικό καθαρό όφελος για το 2027 υπολογίζεται σε 1.944 ευρώ:

311 ευρώ καθαρά από το επίδομα Χριστουγέννων.

280 ευρώ από την πρώτη αύξηση του βασικού μισθού.

1.353 ευρώ από τη μείωση του φόρου εισοδήματος.

Το χρονοδιάγραμμα

Ιανουάριος 2027: Εφαρμογή του μηδενικού φορολογικού συντελεστή για τους τρίτεκνους.

Απρίλιος 2027: Πρώτη οριζόντια αύξηση του βασικού μισθού στο Δημόσιο.

Δεκέμβριος 2027: Πρώτη καταβολή του επιδόματος Χριστουγέννων των 500 ευρώ μικτά.

Ιανουάριος 2028: Δεύτερη μισθολογική αύξηση, ώστε η συνολική ενίσχυση να φτάσει έως τα 80 ευρώ μικτά τον μήνα.

Bonus ενοικίου έως και 2 μισθώματα για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς στην περιφέρεια

Οικονομική ανάσα λαμβάνουν οι δημόσιοι λειτουργοί που υπηρετούν στην περιφέρεια. Ειδικότερα, γιατροί, νοσηλευτές, αλλά και εκπαιδευτικοί δικαιούνται επιστροφή χρημάτων που αγγίζει έως και τα δύο ενοίκια τον χρόνο.



Η συγκεκριμένη ελάφρυνση αφορά όσους πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, δίνοντας σημαντικό κίνητρο στελέχωσης των τοπικών δομών υγείας και παιδείας της χώρας.