Τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν τις τελωνειακές διατυπώσεις των εξαγωγών τους μέσω ενός κεντρικού σημείου αποκτούν οι εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς, με την ενεργοποίηση του Κεντρικού Τελωνισμού στην Εξαγωγή από την ΑΑΔΕ.

Η νέα διαδικασία επιτρέπει στις επιχειρήσεις που διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια να υποβάλλουν τη δήλωση εξαγωγής στο τελωνείο της έδρας τους στην Ελλάδα, ενώ τα εμπορεύματα προσκομίζονται σε διαφορετικό τελωνείο, είτε εντός της χώρας είτε σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος είναι να περιοριστούν η γραφειοκρατία, το κόστος και ο χρόνος που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των εξαγωγών.

Τι αλλάζει στην πράξη

Με τον Κεντρικό Τελωνισμό, η επιχείρηση διατηρεί ένα ενιαίο σημείο επικοινωνίας για τις διατυπώσεις εξαγωγής: το τελωνείο της έδρας της, το οποίο λειτουργεί ως «τελωνείο ελέγχου».

Τα εμπορεύματα μπορούν, ωστόσο, να παρουσιάζονται σε άλλο τελωνείο, το λεγόμενο «τελωνείο προσκόμισης». Έτσι, η υποβολή της τελωνειακής δήλωσης δεν χρειάζεται να γίνεται στο ίδιο σημείο όπου βρίσκονται τα προϊόντα.

Η διαδικασία ενεργοποιείται παράλληλα με την πλήρη εφαρμογή του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξαγωγών (AES) στην Ελλάδα.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν

Η δυνατότητα αφορά τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, γνωστούς ως ΑΕΟ, και προϋποθέτει τη χορήγηση σχετικής άδειας.

Με την απόφαση Α.1176/2026 του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις αδειοδότησης, καθώς και οι αρμόδιες αρχές που αξιολογούν τις αιτήσεις και εκδίδουν τις άδειες.

Τα οφέλη για τους εξαγωγείς

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η συγκέντρωση των διαδικασιών σε ένα κεντρικό σημείο αναμένεται να προσφέρει:

Λιγότερο διοικητικό φόρτο, καθώς οι επιχειρήσεις θα επικοινωνούν με ένα τελωνείο για τις διατυπώσεις εξαγωγής.

Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους στις συναλλαγές με τις δημόσιες αρχές.

Ταχύτερη ανταλλαγή δεδομένων, μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών για τον τελωνισμό και τους ελέγχους.

Καλύτερη οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και μεγαλύτερη ομοιομορφία στην υποβολή των στοιχείων.

Η Ελλάδα γίνεται το 11ο κράτος μέλος της ΕΕ που συμμετέχει στη διαδικασία, μαζί με την Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σουηδία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία.

Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή: Εφαρμογές > Τελωνειακές Υπηρεσίες > Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών AES P1.