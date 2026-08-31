Μια εβδομάδα που θα κρίνει πολλά ξεκινά με το κυβερνητικό επιτελείο να βάζει τις τελευταίες πινελιές στα μέτρα που θα ανακοινωθούν το ερχόμενο Σάββατο από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ.

Παράλληλα οι παρεμβάσεις για την καθημερινότητα συνεχίζονται με βασική αυτή της «Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών» στα σούπερ μάρκετ, φέρνοντας μειώσεις που κυμαίνονται από 5% έως 30% σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων.

Η πρωτοβουλία αυτή, που υλοποιείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με προμηθευτές και αλυσίδες λιανεμπορίου, αφορά βασικά αγαθά καθημερινής ανάγκης και θα έχει διάρκεια από δύο έως τέσσερις μήνες. Είναι άλλο ένα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας.

Εκτός όμως από την προετοιμασία για τη ΔΕΘ, με πληροφορίες να θέλουν το πακέτο των μέτρων να οριστικοποιείται στα μέσα της εβδομάδας καθώς το οικονομικό επιτελείο θα έχει στα χέρια του και τα έσοδα από τον τουρισμό, στην κυβέρνηση έχουν στραμμένο το βλέμμα τους και στην εικόνα των καυσίμων με τις τιμές να μην αποκλιμακώνονται. Έτσι δεν αποκλείεται μέσα στα επόμενα 24ωρα να ανακοινωθεί παράταση των εκπτώσεων που έχουν ανακοινωθεί από τα διυλιστήρια.

Η ώρα της «Ασπίδας του Αχιλλέα»

Σήμερα είναι επίσης μια ημέρα ορόσημο για την αμυντική θωράκιση της χώρας καθώς θα πέσουν οι υπογραφές ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Πρόκειται για ένα ενοποιημένο, πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιβαλλιστικής προστασίας και ίσως αποτελεί το πιο φιλόδοξο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας συνολικού ύψους περίπου 3,1 δισ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές.

Οι συμφωνίες θα υπογραφούν στο Ισραήλ μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Διεύθυνσης Αμυντικής Συνεργασίας του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ (SIBAT), με τη συμμετοχή ισραηλινών αμυντικών φορέων και εταιρειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ο νέος αμυντικός θόλος αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες με ιδιαίτερα σημαντικό να είναι το γεγονός ότι η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο πρόγραμμα υπολογίζεται σε περίπου 700 εκατ. ευρώ.

Και θεωρείται μαθηματικά βέβαιο ότι ειδικά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο οι κινήσεις αυτές εκ μέρους της Ελλάδας θα προκαλέσουν την ενόχληση της Άγκυρας η οποία βρίσκεται σε μεγάλη ένταση με το Ισραήλ ενώ παράλληλα το τελευταίο διάστημα έχει κλιμακώσει τις προκλήσεις στο Αιγαίο.

Ειδικά όσον αφορά στο τελευταίο, η Αθήνα προχωρά σε στοχευμένη διπλωματική αντεπίθεση απέναντι στην Άγκυρα, με αιχμή του δόρατος την ένταση που έχει δημιουργηθεί γύρω από την εξαγγελία της Τουρκίας για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων. Η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι δεν παραμένει παθητικός παρατηρητής και απαντά συνδυάζοντας νομικά, πολιτικά και ευρωπαϊκά εργαλεία.

Η χώρα μας έχει ήδη αποστείλει επίσημη ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα, μέσω της οποίας χαρακτηρίζει παράνομες τις τουρκικές ενέργειες και διαμηνύει πως παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο, ενώ ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει η άμεση ενημέρωση των ευρωπαϊκών θεσμών και αρχών, με σκοπό να αναδειχθεί η τουρκική προκλητικότητα ως ζήτημα που αφορά τη συνολική ευρωπαϊκή ασφάλεια και τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών-μελών της Ε.Ε.