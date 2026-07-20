Ανεξέλεγκτη συνεχίζει να μαίνεται η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στη Λα Μιέρλα, στην επαρχία της Γουαδαλαχάρα της Ισπανίας, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Μαδρίτης. Οι φλόγες έχουν καταστρέψει περισσότερα από 260.000 στρέμματα, ενώ περίπου 1.200 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Το πύρινο μέτωπο έχει πλήξει κυρίως το φυσικό πάρκο Σιέρα Νόρτε, μια περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας, ενώ οι δύσκολες καιρικές συνθήκες και η μορφολογία του εδάφους δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ωστόσο οι Αρχές έχουν προχωρήσει στην εκκένωση δεκάδων οικισμών, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία των ανθρώπινων ζωών και των κατοικημένων περιοχών.

«Ο δασικός όγκος και οι αγροτικές εκτάσεις που καίγονται αποτελούν κάτι πολύ σοβαρό, αλλά αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό για εμάς είναι να προστατεύσουμε τις ανθρώπινες ζωές», δήλωσε ο πρόεδρος της περιφέρειας Καστίγια-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε.

Η ανησυχία εντείνεται καθώς η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 42 με 44 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, αυξάνοντας περαιτέρω τον κίνδυνο εξάπλωσης των πυρκαγιών.

Την ίδια ώρα, η πυρκαγιά κοντά στη Σαραγόσα, η οποία έκαψε περίπου 150.000 στρέμματα, έχει τεθεί υπό έλεγχο, χωρίς να έχουν καταγραφεί ανθρώπινες απώλειες.