Νέα σφοδρή πυραυλική επίθεση δέχθηκε το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, με τις ουκρανικές αρχές να κάνουν λόγο για έναν νεκρό και επτά τραυματίες. Οι εκρήξεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια και οχήματα, ενώ σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας εκδηλώθηκαν πυρκαγιές.

Σύμφωνα με τις στρατιωτικές και πολιτικές αρχές της Ουκρανίας, η επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε αρκετές περιοχές της πόλης. Παράλληλα, η ουκρανική πολεμική αεροπορία και η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου εξέδιδαν διαδοχικές προειδοποιήσεις από τη 01:20 (ώρα Ελλάδας) και έπειτα, ενημερώνοντας για εκτοξεύσεις ρωσικών πυραύλων.

Kyiv is burning pic.twitter.com/o0qJGW1aTr — Miss Jezzabelle (@MissJezzabelle1) July 19, 2026

Πυρκαγιές σε κτίρια και πλήγματα σε πέντε συνοικίες

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε μέσω Telegram ότι ξέσπασαν πυρκαγιές σε κοιτώνα, πολυκατοικία και σούπερ μάρκετ. Όπως γνωστοποίησε, οι επιθέσεις έπληξαν συνολικά πέντε συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Russia 🇷🇺 ⚔️ Ukraine 🇺🇦 :



More than 40 Russian ballistic missiles struck the Ukrainian capital, Kyiv. pic.twitter.com/hoD04wqhkE — The Strategic Insight (@Strategicprism0) July 19, 2026

Εκτός από τα συγκεκριμένα κτίρια, ζημιές υπέστησαν και άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και αποθηκευτικοί χώροι που βρέθηκαν στο πέρασμα των ρωσικών πυραύλων.

Οι επιθέσεις συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά

Η Ρωσία συνεχίζει να εξαπολύει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς εναντίον του Κιέβου σχεδόν σε καθημερινή βάση, από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

#Kyiv: one person was killed, and 8 more people were injured as a result of the night attack



The book the journalists who covered this war are endorsing. Defiant Hope: https://t.co/2BS96MFqRb pic.twitter.com/VnTyeo8Auc — Hope For Ukraine (@hopeforukraine) July 19, 2026

Η νέα πυραυλική επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα μετά την ουκρανική επιδρομή με drones εναντίον δύο αποθηκών ρωσικών εταιρειών εφοδιαστικής, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι.