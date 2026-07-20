Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην αρχειοθέτηση των υποθέσεων που αφορούσαν εννέα βουλευτές, αλλά και στη στάση της αντιπολίτευσης αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

«Οι βουλευτές της ΝΔ δεν κατηγορούνται ούτε για ένα ευρώ»

Η κ. Σδούκου υποστήριξε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχαν πληροφορίες περί σοβαρών δικογραφιών, τις οποίες, όπως ανέφερε, υιοθέτησε η αντιπολίτευση, καλλιεργώντας ένα κλίμα έντονης πόλωσης. «Ακούγαμε για πάρα πολύ καιρό φήμες ότι θα έρθουν φοβερές δικογραφίες, τις οποίες υιοθέτησε η αντιπολίτευση, καλλιεργώντας μια πρωτοφανή πόλωση και τοξικότητα», δήλωσε.

Σύμφωνα με την ίδια, από τις 13 υποθέσεις οι εννέα τέθηκαν στο αρχείο «με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», χωρίς, όπως υποστήριξε, η αντιπολίτευση να ανακαλέσει τις αναφορές της περί «πλειοψηφίας υποδίκων». Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν πανηγυρίζει για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, αλλά επικρίνει την αντιπολίτευση, καθώς, όπως είπε, «ο θόρυβος που δημιουργήθηκε ήταν δυσανάλογος ως προς το αποτέλεσμα».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι τέσσερις βουλευτές για τους οποίους συνεχίζεται η διαδικασία έχουν το τεκμήριο της αθωότητας. «Κανένας βουλευτής της ΝΔ δεν κατηγορείται ότι έλαβε ο ίδιος έστω και ένα ευρώ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο έλεγχος αφορά συνολική ζημία ύψους 15.000 ευρώ. «Και αυτό η αντιπολίτευση το βάφτισε “κυβέρνηση υποδίκων”», σχολίασε.

«Η ψηφιοποίηση είναι η απάντηση στη διαφθορά»

Αναφερόμενη στις συνθήκες που επέτρεψαν την ανάπτυξη παράνομων πρακτικών γύρω από τις αγροτικές επιδοτήσεις, η κ. Σδούκου έκανε λόγο για ένα οργανωμένο σχέδιο απάτης και διαφθοράς, το οποίο βασίστηκε σε χρόνιες παθογένειες του κρατικού μηχανισμού. Όπως ανέφερε, η απουσία ολοκληρωμένου Κτηματολογίου, δασικών χαρτών, διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και διασυνδεδεμένων πληροφοριακών συστημάτων δυσχέραινε τους ελέγχους για τις εκτάσεις, τις μισθώσεις και τον πραγματικό αριθμό των ζώων.

«Το κράτος έφτανε πολλές φορές να κάνει πληρωμές υπό την πίεση της ανάγκης να λάβουν τα χρήματά τους οι αγρότες, μεταθέτοντας τους ελέγχους για τυχόν λάθη στο μέλλον», σημείωσε. Σύμφωνα με την ίδια, το συγκεκριμένο μοντέλο προκάλεσε στρεβλώσεις και επέτρεψε σε επιτήδειους να εισπράττουν ευρωπαϊκά κονδύλια, εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία του κράτους να δημιουργήσει ένα ενιαίο και αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου.

«Η αντιπολίτευση καταψήφισε τη λύση»

Η κ. Σδούκου υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ανέλαβε από την πρώτη στιγμή το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, παραδεχόμενη ότι οι πρώτες αλλαγές που επιχειρήθηκαν δεν ήταν συνολικές και δεν έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Όπως ανέφερε, η οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος έρχεται μέσα από τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. «Αυτό πλέον εξασφαλίζει τη μέγιστη διαφάνεια και αποκλείει τις παρεμβάσεις, γιατί κανείς δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο μια ανεξάρτητη Αρχή ζητώντας κάτι για τον έναν ή τον άλλο», δήλωσε μιλώντας στο OPEN TV και στη Naftemporiki TV.

Στη συνέχεια επιτέθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης που δεν στήριξαν τη συγκεκριμένη επιλογή. «Είναι εξαιρετικά οξύμωρο όσοι φωνάζουν για την υπόθεση να καταψηφίζουν τη λύση. Αντί να συμμετέχουν στην προσπάθεια αλλαγής, κάθονται και την πετροβολούν. Πόσο ειλικρινείς μπορεί να είναι, λοιπόν, όταν κατηγορούν τους άλλους;», διερωτήθηκε.

Τα πυρά σε ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι βρίσκεται σε κατάσταση πανικού εξαιτίας των δημοσκοπήσεων και ότι καταφεύγει σε παροχές και υποσχέσεις χωρίς επαρκή τεκμηρίωση. Όπως είπε, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης «κατηγορεί τους πάντες, αλλά και τάζει σε όλο τον κόσμο πράγματα, από μετακινήσεις μέχρι ΦΠΑ και συντάξεις».

Παράλληλα, άσκησε κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποσιωπήσει τις ευθύνες της δικής του κυβέρνησης για την αποκαλούμενη «τεχνική λύση». Σύμφωνα με την κ. Σδούκου, η συγκεκριμένη επιλογή, την οποία υπέγραψαν υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, «άνοιξε την κερκόπορτα για όλη την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Κλείνοντας, ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία, στην πορεία προς τις εκλογές της άνοιξης του 2027, επιδιώκει έναν πολιτικό διάλογο που θα βασίζεται σε συγκεκριμένες, κοστολογημένες προτάσεις και πραγματικά δεδομένα και όχι σε «προεκλογικά πυροτεχνήματα».