Στην Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να εισαχθεί την Τρίτη 21 Ιουλίου προς συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Προσωπικός Βοηθός, Πρώιμη Παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τον Προσωπικό Βοηθό ΑμεΑ και την πρώιμη παρέμβαση για παιδιά με αναπηρία, καθώς και νέους κανόνες για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται η απαγόρευση πώλησης, μίσθωσης και χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών, η υποχρεωτική ασφάλισή τους και αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία τους σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα.

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου ολοκληρώθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, με τη Νέα Δημοκρατία να τάσσεται υπέρ και το ΚΚΕ κατά, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια. Η Βουλή έχει χαρακτηρίσει πλέον το σχέδιο νόμου «έτοιμο για συζήτηση».

Μιχαηλίδου: «Πολλαπλασιάσαμε τις προνοιακές δαπάνες»

Κατά τη συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, παρουσίασε στοιχεία για την εξέλιξη των προνοιακών δαπανών από το 2019 έως το 2026.

Όπως ανέφερε, οι δαπάνες για τα επιδόματα αναπηρίας αυξήθηκαν κατά 66%, από 750 εκατ. ευρώ σε 1,24 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, τα τροφεία των κλειστών δομών τριπλασιάστηκαν, από 50 εκατ. ευρώ σε 150 εκατ. ευρώ, ενώ σχεδόν τριπλασιάστηκε και η χρηματοδότηση των κουπονιών για τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ, από 22 εκατ. ευρώ σε 65 εκατ. ευρώ.

«Δεν μας φτάνει αυτό. Καθίσαμε και φτιάξαμε νέες υπηρεσίες», σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν περιορίστηκε στην αύξηση των υφιστάμενων δαπανών, αλλά δημιούργησε και νέα προγράμματα.

Οι νέες υπηρεσίες και η χρηματοδότησή τους

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η υπουργός, για τον Προσωπικό Βοηθό προβλέπεται χρηματοδότηση 50 εκατ. ευρώ τον χρόνο, ενώ για παρεμβάσεις προσβασιμότητας διατίθενται 10 εκατ. ευρώ ετησίως.

Για το πρόγραμμα πρώιμης παιδικής παρέμβασης προβλέπονται 15 εκατ. ευρώ τον χρόνο και για τις μονάδες ημιαυτόνομης διαβίωσης 8 εκατ. ευρώ ετησίως.

Το νομοσχέδιο επιχειρεί να μονιμοποιήσει και να διευρύνει πολιτικές υποστήριξης της ανεξάρτητης διαβίωσης των ανθρώπων με αναπηρία, με επίκεντρο τον Προσωπικό Βοηθό και την έγκαιρη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους.

Το κάλεσμα προς την αντιπολίτευση

Η Δόμνα Μιχαηλίδου απέρριψε τις αιτιάσεις περί μείωσης των κοινωνικών δαπανών και κάλεσε τις πτέρυγες της Βουλής να στηρίξουν το νομοσχέδιο.

«Αντί να κυνηγούμε και να δημιουργούμε φαντασιακές εντυπώσεις του τύπου “μειώνονται οι κοινωνικές δαπάνες”, σας καλώ να έρθουμε όλοι μαζί να συνθέσουμε και να ψηφίσουμε όλοι μαζί αυτό το νομοσχέδιο», ανέφερε.