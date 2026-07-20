Ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League θα αντιμετωπίσει την Ναϊμέγκεν και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σχολίασε την Ολλανδική ομάδα την οποία χαρακτήρισε δύσκολη αντίπαλο.

Παράλληλα ο Βάσκος τεχνικός στάθηκε και στο γεγονός πως ο Ολυμπιακός κάνει προετοιμασία στην Ολλανδία και δίνει φιλικά με ομάδες της χώρας, κάτι που θα βοηθήσει την ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:

«Η Ναϊμέγκεν είναι μία ολλανδική ομάδα, που έχει κάνει μία από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας της. Τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα, μπροστά από τον Άγιαξ, έκανε ένα πολύ καλό Κύπελλο και σίγουρα θα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος.

Εμείς βρισκόμαστε εδώ στην Ολλανδία και έχουμε παίξει με ολλανδικές ομάδες. Το σαββατοκύριακο θα αντιμετωπίσουμε ακόμη δύο αντιπάλους και αυτό θα μας βοηθήσει να συνηθίσουμε ακόμη περισσότερο τον τρόπο παιχνιδιού τους».