Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους στιγμιότυπα από την επίσκεψή της στον Ιερό Ναό της Παναγίας Εκατονταπυλιανής στην Πάρο, αποκαλύπτοντας την εκπλήρωση ενός προσωπικού τάματος.

Από το τάμα του 2025 στην επιστροφή στην Πάρο

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε αρχικά μια φωτογραφία από τις 14 Αυγούστου 2025, στην οποία διακρίνεται ένα μεταλλικό τάμα που απεικονίζει ένα βρέφος, συνοδεύοντάς τη με το εξής κείμενο:

«Πέρσι τέτοια εποχή έκανα τάμα στην Παναγία τη Δεομένη… είναι μία από τις πιο σημαντικές και συγκινητικές εικόνες που φυλάσσονται στον Ιερό Ναό της Παναγίας Εκατονταπυλιανής στην Παροικιά της Πάρου.»

Σε επόμενη ανάρτησή της από τον ίδιο χώρο, η Κατερίνα Καινούργιου απεικόνισε ένα νέο χρυσό τάμα που αναγράφει τη λέξη «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ», σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Φέτος …είναι αυτό Νιώθω τόσο ευλογημένη».