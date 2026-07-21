Το κόμμα Fidesz, κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης στην Ουγγαρία, ανακοίνωσε ότι εισαγγελείς πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία του, όπου βρίσκονται οι διακομιστές (servers) του διαδικτύου, και κατηγόρησε τη νέα κεντροδεξιά κυβέρνηση ότι επιδιώκει να καταστείλει τις λειτουργίες του κόμματος.

Οι εισαγγελείς και το κυβερνών κόμμα Tisza δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα που εστάλησαν μέσω e-mail να σχολιάσουν το θέμα. Ο πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ ανέφερε μέσω δηλώσεων στο Facebook ότι «αναμένει να ενημερωθεί από το γραφείο του εισαγγελέα».

Ο Μαγιάρ ανέτρεψε τον Απρίλιο το κόμμα του Βίκτορ Όρμπαν Fidesz σημειώνοντας μια συντριπτική νίκη που έθεσε τέλος στην 16ετή διακυβέρνηση του εθνικιστικού κόμματος. Ο Μαγιάρ υποσχέθηκε να αποκαταστήσει τους δημοκρατικούς θεσμούς στην Ουγγαρία, η οποία βρισκόταν σε διαρκή σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω σε θέματα όπως το κράτος δικαίου, η διαφθορά και τα δικαιώματα των μειονοτήτων.

Στο μεταξύ, από τότε που έχασε την εξουσία το Fodsesz κατηγορεί το Tisza για αυταρχική πολιτική. «Οι εισαγγελείς έφθασαν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στο κέντρο που βρίσκονται οι διακομιστές του κόμματος Fidesz με την πρόθεση να κατάσχουν ολόκληρο το σύστημα επικοινωνιών του κόμματος και τις βάσεις δεδομένων» αναφέρει το Fidesz σε ανάρτηση του στο Facebook. «Δεν έχει υπάρξει παρόμοιο προηγούμενο στην Ουγγαρία από το 1990, από το τέλος του κομμουνισμού» αναφέρει στην ανακοίνωση του, προσθέτοντας ότι θα «αγωνισθεί κατά τις επιθετικής τυραννίας του Κόμματος Tisza».

Το Tisza αρνείται ότι υιοθετεί αυταρχική στάση έναντι των πολιτικών του αντιπάλων. Έχει δεσμευτεί να περιορίσει τη διαφθορά, η οποία, όπως υποστηρίζει, ήταν ανεξέλεγκτη υπό την κυβέρνηση Όρμπαν, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να επαναφέρει την Ουγγαρία στο κύριο ρεύμα της ΕΕ. Ο Όρμπαν έχει αρνηθεί τις κατηγορίες για διαφθορά.

Στην ανακοίνωση του Fidesz δεν αναφέρεται πού πραγματοποιήθηκε η έφοδος, αλλά οι εισαγγελείς της νότιας πόλης Μπάκς–Κίσκουν δήλωσαν στον ιστότοπο ειδήσεων 24.hu ότι η ενέργεια αυτή συνδέεται με έρευνα για «υπεξαίρεση και άλλα ποινικά αδικήματα» στο Εθνικό Ταμείο Πολιτισμού (NKA). Οι ίδιοι δεν έδωσαν άλλες λεπτομέρειες.

Νωρίτερα φέτος, οι αρχές κίνησαν ποινικές διαδικασίες εναντίον αρκετών εν ενεργεία και πρώην αξιωματούχων σχετικά με αποφάσεις χορήγησης επιχορηγήσεων από την NKA συνολικής αξίας άνω των 17 δισεκατομμυρίων φιορινιών (53,91 εκατομμυρίων δολαρίων). Οι εμπλεκόμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Οι ποινικές διαδικασίες ξεκίνησαν μετά από καταγγελίες ότι το NKA διοχέτευσε δισεκατομμύρια φιορίνια σε κρατικές επιχορηγήσεις προς καλλιτέχνες και οργανισμούς που έχουν δεσμούς με το Fidesz, μέσω μιας μη διαφανούς διαδικασίας κατανομής.