Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με αυξημένους ρυθμούς τις κινήσεις του για την ενίσχυση του δεξιού άκρου της άμυνας και ο Μανώλης Σάλιακας παραμένει η βασική επιλογή των ανθρώπων της ομάδας.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Πάμπλο Μαφέο και τη μετατόπιση του Ροντινέι σε πιο προωθημένο ρόλο, οι Πειραιώτες αναζητούν ακόμη έναν δεξιό μπακ και έχουν στρέψει την προσοχή τους στον διεθνή Έλληνα αμυντικό της Ζανκτ Πάουλι.

Παρότι η γερμανική ομάδα αύξησε τις οικονομικές της απαιτήσεις το τελευταίο διάστημα, ο Ολυμπιακός έχει επανέλθει με βελτιωμένη πρόταση, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, κυμαίνεται μεταξύ 1,3 και 1,5 εκατ. ευρώ. Οι επαφές συνεχίζονται σε καλό κλίμα και υπάρχει αισιοδοξία ότι η συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί σύντομα.

Για τον Σάλιακα πρόκειται ουσιαστικά για μια επιστροφή στις ρίζες του, καθώς αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του Ολυμπιακού. Αποχώρησε το 2019 ως ελεύθερος, ακολούθησαν οι θητείες του σε Λαμία και ΠΑΣ Γιάννινα, πριν μετακομίσει το 2022 στη Ζανκτ Πάουλι, όπου καθιερώθηκε σε υψηλό επίπεδο.