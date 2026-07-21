Στο πολιτικό διακύβευμα ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε «νούμερο ένα θέμα» για την κοινωνία και την κυβέρνηση, εστίασε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ News και στον ΑΝΤ1, υπογράμμισε ότι το επόμενο διάστημα τόσο η κυβέρνηση όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα κριθούν από τις προτάσεις και τη στάση τους απέναντι στις πρωτοβουλίες για τη στήριξη των πολιτών.

«Στη ΔΕΘ όλα τα κόμματα θα σταθούν μπροστά στον καθρέφτη της αλήθειας»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, χαρακτηρίζοντάς την σημείο στο οποίο θα αξιολογηθούν οι πολιτικές προτάσεις όλων των κομμάτων.

«Στην Έκθεση Θεσσαλονίκης όλα τα κόμματα θα σταθούν μπροστά στον καθρέφτη της αλήθειας», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση θα επικεντρωθεί στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους αγρότες και στους μισθωτούς, προχωρώντας σε επιπλέον ενίσχυση του εισοδήματός τους.

Σύμφωνα με την ίδια, απέναντι σε αυτή την πολιτική «θα κριθούν» όλες οι πολιτικές δυνάμεις, ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι καταθέτει ακοστολόγητες προτάσεις με μοναδικό στόχο την ψηφοθηρία.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.

«Η συμπεριφορά του ΠΑΣΟΚ είναι χαρακτηριστική. Αντί να ψηφίσει σε θέματα με τα οποία και το ίδιο συμφωνεί, δήλωσε “παρών”. Με αυτή την ψήφο απλώς επιβεβαίωσε ότι είναι απόν από τη μάχη για τις αλλαγές που χρειάζεται η χώρα και, κυρίως, για τις αλλαγές στο Σύνταγμα που θα καθορίσουν το πλαίσιο των επόμενων δεκαετιών», είπε.

«Μειώνουμε φόρους και αυξάνουμε μισθούς»

Αναφερόμενη στην ακρίβεια, η Αλεξάνδρα Σδούκου τόνισε ότι αποτελεί «το νούμερο ένα θέμα» για την κυβέρνηση.

«Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα θέμα και εμείς σε αυτό επικεντρωνόμαστε», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση της κατάστασης δεν είναι εύκολη, καθώς οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ επιβαρύνουν τις διεθνείς τιμές της ενέργειας.

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι χωρίς τα μέτρα που έχει ήδη λάβει η κυβέρνηση, οι επιπτώσεις για τα νοικοκυριά θα ήταν πολύ σοβαρότερες, ενώ έκανε λόγο για σημαντική ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών.

Η κ. Σδούκου αναφέρθηκε και στη συνολική οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελούν τα μόνιμα μέτρα στήριξης.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη μόνιμη επιστροφή ενός ενοικίου σε εκπαιδευτικούς και γιατρούς, καθώς και στις παρεμβάσεις για τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων.

«Η κυβέρνηση έχει μειώσει την ανεργία και το δημόσιο χρέος, έχει μειώσει ή καταργήσει σχεδόν 83 φόρους και παράλληλα δίνει αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις», ανέφερε.

«Επιχειρούμε τα χρήματα αυτά να φτάσουν σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας, μέσα από τη μείωση των φορολογικών βαρών», πρόσθεσε.

«Στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά κανείς δεν είναι υπεράνω κριτικής»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ τοποθετήθηκε και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα αναδείχθηκε κατά την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν αφορά αποκλειστικά το κυβερνών κόμμα.

«Ήταν ένα οργανωμένο σχέδιο απάτης, το οποίο κάποιοι επιτήδειοι υλοποίησαν εκμεταλλευόμενοι πολλές και διαχρονικές ελλείψεις του κράτους», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, για πολλά χρόνια δεν υπήρχαν ολοκληρωμένες διαδικασίες και υποδομές, όπως το Κτηματολόγιο, οι δασικοί χάρτες και τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης.

«Αυτό είναι που οδήγησε στη διαφθορά και αποτελεί ευθύνη όλων μας, όλων όσοι έχουν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο», τόνισε.

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι όλες οι υποθέσεις πρέπει να ελεγχθούν, ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που ενδεχομένως εμπλέκονται, εκφράζοντας τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι η στήριξη στον θεσμό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ασκείται κριτική σε χειρισμούς που αποδεικνύονται λανθασμένοι.

«Δεν μπορεί εννέα άνθρωποι, οι υποθέσεις των οποίων τέθηκαν απευθείας στο αρχείο, να έχουν κρεμαστεί στα μανταλάκια τόσο καιρό για υποθέσεις που αποδείχθηκαν έωλες», είπε.

«Κάτι πολύ λάθος έγινε, όπως φαίνεται πλέον καθαρά, και πρέπει να το πούμε. Κανένας θεσμός δεν είναι υπεράνω ελέγχου και κριτικής», κατέληξε.