Η Μπέτυ Αρβανίτη είχε περιγράψει σε προηγούμενο χρόνο με απόλυτη ειλικρίνεια τις αθέατες πλευρές της σχέσης με τον γιο της, συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες που είχε η ανατροφή του λόγω του νεαρού της ηλικίας της.

«Έγινα μητέρα πολύ νέα και σχεδόν μεγαλώσαμε μαζί»

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Πάμε Δανάη» και τον Άρη Καβατζίκη, η Μπέτυ Αρβανίτη είχε σταθεί στα πρώτα χρόνια της συνύπαρξής τους και στις ισορροπίες που διαμορφώθηκαν εκ των υστέρων:

«Έγινα μητέρα πολύ νέα και σχεδόν μεγαλώσαμε μαζί με τον γιο μου. Εκείνος έχασε το να έχει μία κλασική μητέρα που πιθανότατα να τη χρειαζόταν, εγώ δεν βίωσα το θαύμα της μητρότητας, που τότε το έβλεπα λίγο σαν παιχνίδι… Αυτό χάσαμε στην αρχή».

Αναφερόμενη στην εξέλιξη της επικοινωνίας τους στο πέρασμα του χρόνου, είχε προσθέσει:

«Τώρα όμως που ωριμάσαμε και οι δύο, έχουμε κερδίσει μία πολύ βαθιά και ουσιαστική σχέση που τελικά άξιζε τον κόπο. Δεν προτείνω αυτή τη διαδρομή σε άλλους ανθρώπους. Δε μπορεί όμως κανείς μόνο να χάνει, κερδίζει και κάτι. Μου έχουν βγει τώρα τα μαμαδίστικα με τον γιο μου και έχει πολύ πλάκα. Τον ρωτάω, για παράδειγμα, αν έφαγε και του λέω να πάρει ζακέτα. Και εκείνος το διασκεδάζει».

Παράλληλα, τοποθετούμενη πάνω στο ζήτημα της απώλειας και των υπαρξιακών φόβων, η Μπέτυ Αρβανίτη σημείωσε:

«Ο θάνατος δεν αποτελεί μέρος της ζωής, είναι μία άλλη κατάσταση με την οποία σαφώς και δεν είμαι συμφιλιωμένη. Δεν έχω ξεπεράσει τον φόβο».

Το μάθημα ζωής, ο θαυμασμός και ο εγγονός της Ερμής

Σε άλλη τηλεοπτική της συνέντευξη, η Μπέτυ Αρβανίτη ρωτήθηκε για το μεγαλύτερο μάθημα που έλαβε από τον Αλέξη Σταμάτη, απαντώντας χαρακτηριστικά:

«Τον Αλέξη, τον γιο μου, τον αγαπώ, τον θαυμάζω, τον πιστεύω… τον αγαπώ δε… φριχτά! Και τώρα αγαπώ και τον γιο του, τρελά!».

Στη συνέχεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στον εγγονό της, Ερμή:

«Τον Ερμή, ναι. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Ο Ερμής τώρα θα γίνει… πού να ‘ναι… επτά. Πεθαίνω για αυτόν! Βλέπεις πώς ανακαλύπτει τη ζωή, ρε παιδί μου… Πώς την ανακαλύπτει, πώς μπαίνει μέσα σε αυτό, πώς αρχίζουνε τα ερωτήματα, τα… Όλα αυτά τα πράγματα είναι… είναι ένα θαύμα. Είναι εξαιρετικό πράγμα. Επειδή εγώ είχα τον γιο μου πολύ μικρή…».

Όταν ο δημοσιογράφος παρατήρησε αν κάποιες στιγμές που δεν έζησε στο μεγάλωμα του γιου της τις αναπληρώνει τώρα με τον εγγονό της, η ίδια εξήγησε:

«Ναι, δεν πρόλαβα να ζήσω αυτό που συζητάμε τώρα. Η δεν είχα… δεν ήμουν στη στιγμή που θα… δεν ήξερα πως θα μεγαλώσει… Ναι… Και βέβαια, φτάνοντας σε αυτές τις στιγμές, κέρδισα άλλες στο πολύ μεγάλωμα του».

Τέλος, σχολιάζοντας την επιθυμία της να παρακολουθεί την εξέλιξη του μικρού Ερμή αλλά και τον ρόλο της ως γιαγιά, η Μπέτυ Αρβανίτη ανέφερε με χαμόγελο:

«Ναι, αυτό είναι αλήθεια! Θα ήθελα να υπάρχει ένας τρόπος να το… να το μάθω! Ο ρόλος της γιαγιάς είναι να σε εκμεταλλεύεται… Λοιπόν, αποδέχομαι απόλυτα την εκμετάλλευση αυτή!».