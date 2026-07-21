Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στο Τέξας, όταν ένας αστυνομικός κατάφερε να σώσει έναν οδηγό λίγα δευτερόλεπτα πριν το όχημά του τυλιχθεί στις φλόγες, όπως καταγράφεται σε βίντεο από την κάμερα σώματος του αστυνομικού και την κάμερα περιπολικού.

Ο δεκανέας Τζόσουα Σουίσερ πραγματοποιούσε έλεγχο σε όχημα σε αυτοκινητόδρομο, όταν ενημερώθηκε για ένα κοντινό αυτοκίνητο από το οποίο έβγαιναν καπνοί.

Αφού υπέδειξε στον οδηγό να μετακινήσει το όχημα στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, η κατάσταση επιδεινώθηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Ιουνίου και καταγράφηκε από την κάμερα σώματος του αστυνομικού και την κάμερα του περιπολικού, με το σχετικό βίντεο να δίνεται στη δημοσιότητα πρόσφατα.