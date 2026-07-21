Αίσθηση προκαλεί η υπόθεση που βλέπει το φως της δημοσιότητας με πρωταγωνιστή έναν 64χρονο ιερέα στη Θεσσαλονίκη.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 29χρονος γιος του κληρικού ανακοίνωσε στους γονείς του πως μετά από έναν χρόνο σχέσης με 26χρονη θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή του και, με την ευλογία του πατέρα του, θέλει να έρθει στο σπίτι τους η κοπέλα μαζί με τους γονείς της και να δώσουν λόγο. Να γνωριστούν, δηλαδή, και να κάνουν έναν άτυπο αρραβώνα. Η λογοδοσία είναι, ουσιαστικά, η πρώτη γνωριμία των οικογενειών. Παλαιότερα, είχε πιο σημαντικό ρόλο, ενώ σε κάποιες περιοχές το κρατούν ακόμη και το θεωρούν σημαντικό.

Όπως αναφέρει ο 29χρονος γιος του ιερέα στο ekklisiaonline.gr, η λογοδοσία κύλησε ομαλά, οι γονείς έδωσαν την ευχή τους, ενώ «ο ιερέας πατέρας μας ευλόγησε τις βέρες που είχα αγοράσει και μας διάβασε ευχές. Ορίσαμε ακόμη και την ημερομηνία του γάμου για το τέλος του καλοκαιριού».

Η εμπλοκή και το όνομα της πασίγνωστης influencer

Σύμφωνα με τον 29χρονο, το πρόβλημα ξεκίνησε όταν σε ένα άλλο τραπέζι για φαγητό, «η κοπέλα μου, η οποία έχει τελειώσει αισθητική και αναζητά νέα εργασία, είπε πως έχει αρχίσει να ασχολείται με την προώθηση προϊόντων μέσω διαδικτύου και όταν ο ιερέας πατέρας μου τη ρώτησε τι είναι αυτό ακριβώς, η κοπέλα εξήγησε πως είναι κάτι σαν αυτό που κάνει η γνωστή influencer… την οποία θαυμάζει πολύ ως δυναμική γυναίκα και ακολουθεί».

Η συγκεκριμένη αναφορά φέρεται να εξόργισε τον 64χρονο κληρικό, ο οποίος άρχισε έξαλλος να φωνάζει στην κοπέλα, λέγοντας πως δεν εγκρίνει την επαγγελματική πορεία που θέλει να ακολουθήσει και πως διαλύει τον αρραβώνα.

«Έφυγα αμέσως από το σπίτι ακολουθώντας την 26χρονη κοπέλα μου, η οποία ήταν πληγωμένη, δεν περίμενε την αντίδραση αυτή από τον πατέρα μου χωρίς λόγο και αιτία», είπε ο 29χρονος.

Μετά από αυτή την εξέλιξη οι γονείς της νύφης κινούνται νομικά κατά του ιερέα, κατηγορώντας τον ακόμη και για προσυμβατική ευθύνη (άρθρα 197, 198, που αναφέρουν πως «όταν το ένα μέρος ενήργησε κατά παράβαση της καλής πίστεως (π.χ. δημιουργώντας ψευδείς προσδοκίες), το υπαίτιο μέρος υποχρεούται σε αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε»).

Τι απαντά ο ιερέας

Ο 64χρονος κληρικός απαντά: «Αρνούμαι τις κατηγορίες των γονιών της κοπέλας, εγώ δεν επέβαλα τίποτα, είναι ενήλικες, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, αρνήθηκα να τους παντρέψω εγώ και να δώσω την ευλογία μου, δεν επηρέασα τον γιο μου σε καμία περίπτωση και δεν ευθύνομαι εγώ αν δεν γίνει ο γάμος τους».