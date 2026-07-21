Συναγερμός σήμανε σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, όταν δύο επισκέπτες κατέρρευσαν εξαιτίας της αφόρητης ζέστης που πλήττει την Κρήτη.

Με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 43 βαθμούς Κελσίου, οι συνθήκες στον χώρο έγιναν ιδιαίτερα δύσκολες, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του ανακτόρου για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με το neakriti.gr , το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε όταν μία γυναίκα ηλικίας περίπου 55 ετών αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις της ενώ βρισκόταν μέσα στον αρχαιολογικό χώρο.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο ιατρείο της Κνωσού, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο εφημερεύον νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις.

Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε και δεύτερο περιστατικό, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας παρουσίασε συμπτώματα έντονης αδιαθεσίας. Οι παρευρισκόμενοι κινητοποιήθηκαν άμεσα και ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Η θερμοκρασία έφτασε τους 43 βαθμούς

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θερμόμετρο στον αρχαιολογικό χώρο έδειξε έως και 43 βαθμούς Κελσίου, μετατρέποντας την περιήγηση στο μινωικό ανάκτορο σε πραγματική δοκιμασία για επισκέπτες και εργαζομένους.

Μετά τα δύο λιποθυμικά επεισόδια και κατόπιν επικοινωνίας με το Υπουργείο Πολιτισμού, αποφασίστηκε να κλείσει προσωρινά ο αρχαιολογικός χώρος από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα.

Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να αποτραπούν νέα περιστατικά και να προστατευθούν οι επισκέπτες, οι ξεναγοί και οι εργαζόμενοι από την επικίνδυνη έκθεση στις ακραίες θερμοκρασίες.

Σε κλοιό καύσωνα η Κρήτη

Η Κρήτη βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες αντιμέτωπη με ισχυρό κύμα καύσωνα, με τις υψηλές θερμοκρασίες να δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για όσους παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε υπαίθριους χώρους.

Οι αρχές εξετάζουν και εφαρμόζουν έκτακτα μέτρα σε αρχαιολογικούς χώρους και άλλες εγκαταστάσεις χωρίς επαρκή σκίαση, ιδιαίτερα κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Παράλληλα, απευθύνεται σύσταση προς πολίτες και επισκέπτες να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο τις ώρες αιχμής, να έχουν μαζί τους νερό, να φορούν καπέλο και ελαφριά ρούχα και να αναζητούν άμεσα βοήθεια σε περίπτωση ζάλης, αδυναμίας ή τάσης λιποθυμίας.