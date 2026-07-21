Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (21/7) στην περιοχή Αδάμι Επιδαύρου, στην Αργολίδα, προκαλώντας ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12:30 σε αγροτοδασική έκταση με ελαιόδεντρα και, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της γρήγορης εξάπλωσής της, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση ενίσχυση των δυνάμεων τόσο από ξηρά όσο και από αέρος.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 88 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 16 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Επιδαύρου, ενώ στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί επιπλέον επίγειες δυνάμεις από τις υπηρεσίες του Ναυπλίου και του Άργους.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αδάμι Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 60 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Επιδαύρου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 21, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πύρινο μέτωπο παρουσιάζει ανοδική πορεία προς το βουνό, καίγοντας πουρνάρια, χαμηλή θαμνώδη βλάστηση και αγροτικές εκτάσεις, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών.

Οι καιρικές συνθήκες και το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής αυξάνουν τον βαθμό δυσκολίας της επιχείρησης, ενώ η Αργολίδα βρίσκεται σήμερα σε κατηγορία κινδύνου 3 για εκδήλωση πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένα άτομο αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας των καπνών και μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λυγουριού, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Ερευνώνται τα αίτια της πυρκαγιάς

Στο σημείο μεταβαίνει και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας, το οποίο θα διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό του μετώπου και την αποτροπή επέκτασής του σε μεγαλύτερη έκταση.