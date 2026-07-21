Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκι συνδέθηκε εδώ και δεκαετίες με μια ιστορία που συζητήθηκε όσο λίγες στην κοσμική Αθήνα. Το «Εκεί ψηλά στον Υμηττό» γεννήθηκε μέσα από τις φήμες που ήθελαν την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον τότε διάδοχο του ελληνικού θρόνου, Κωνσταντίνο, να συναντιούνται μακριά από τα βλέμματα.

Το ακριβές σημείο δεν έγινε ποτέ γνωστό και παρέμεινε μέρος του μύθου που ακολούθησε την υπόθεση, αν και οι φήμες ήθελαν τα ραντεβού να δίνονταν στους χώρους της μονής Αστερίου.

Οι σχετικές συζητήσεις είχαν ξεκινήσει ήδη από τα τέλη του 1959, όταν ο νεαρός τότε πρίγκιπας παρακολούθησε μαζί με τις αδελφές του, Σοφία και Ειρήνη, θεατρική παράσταση στο Θέατρο Μουσούρη.

Μετά το τέλος της παράστασης επισκέφθηκε την πρωταγωνίστρια στο καμαρίνι της για να της εκφράσει τον θαυμασμό του και από εκείνη τη γνωριμία άρχισαν να κυκλοφορούν οι πρώτες φήμες.

Λίγο αργότερα, δημοσιεύματα της εποχής έγραφαν για μια ιδιαίτερα στενή σχέση ανάμεσα στους δύο. Σύμφωνα με όσα αναφέρονταν τότε, ο Κωνσταντίνος επισκεπτόταν συχνά το θέατρο όπου εμφανιζόταν η Αλίκη, ενώ δεν έλειπαν οι αναφορές σε καθημερινές ανθοδέσμες και σύντομα σημειώματα που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, χρησιμοποιούσαν για να κανονίζουν συναντήσεις. Την ίδια περίοδο, η βασίλισσα Φρειδερίκη φερόταν να αντιμετώπιζε αρνητικά κάθε ενδεχόμενο σχέσης.

Οι εξομολογήσεις της Αλίκης Βουγιουκλάκη για τον Κωνσταντίνο

Η παρέμβαση της βασίλισσας Φρειδερίκης ήταν καταλυτική, καθώς δεν μπορούσε να ανεχτεί μια «θεατρίνα» στο πλευρό του γιου της. Για τα δεδομένα του παλατιού, η Αλίκη Βουγιουκλάκη στερούνταν παντελώς της απαραίτητης «γαλαζοαίματης» καταγωγής.

Όταν οι κοινές τους έξοδοι σε κοσμικά κέντρα και παραλίες άρχισαν να διαρρέουν στις εφημερίδες, η οργή της Φρειδερίκης ξεχείλισε. Τα πρωτοσέλιδα της εποχής πήραν φωτιά, ενώ οι φήμες ήθελαν τη σταρ του ελληνικού κινηματογράφου να είναι η «πέτρα του σκανδάλου» που οδήγησε στη διάλυση του επικείμενου συνοικεσίου του Κωνσταντίνου με την πριγκίπισσα Ντεζιρέ της Σουηδίας.

Η ίδια η Αλίκη Βουγιουκλάκη, χρόνια αργότερα, είχε μιλήσει για εκείνη τη γνωριμία στον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Κουβεντιάζαμε ώρες ατελείωτες, κάναμε παρέα. Πολύ τρυφερό παιδί, πολύ πιεσμένος και καταπιεσμένος από τη μητέρα του. Μετά τον έστειλε στα σύνορα… για να τον απομακρύνει από μένα.»

Στο ίδιο θέμα είχε αναφερθεί και ο Μάκης Δελαπόρτας, μεταφέροντας όσα του είχε εκμυστηρευτεί η ηθοποιός.

«Νομίζω πως η Αλίκη τα έλεγε όλα μέσα από το τραγούδι της. “Έχω ένα μυστικό, που ποτέ μου δεν θα σας το πω. Το ξέρουν οι κάμποι, το ‘χει μάθει το βουνό”. Το βουνό, βέβαια, ήταν ο Υμηττός, που έκαναν τα κρυφά ραντεβού τους εκεί και που πραγματικά η Αλίκη το διασκέδαζε πολύ.»

Στη συνέχεια πρόσθεσε ακόμη μία λεπτομέρεια που, όπως είχε πει η ίδια η Αλίκη, της είχε μείνει αξέχαστη.

«Επίσης μου είχε πει η Αλίκη πως κάθε βράδυ, στην παράστασή της, στο “Τόπο στα νιάτα”, στο Θέατρο Μουσούρη, έπαιρνε μία ανθοδέσμη, όπου απλά είχε μία κάρτα πάνω με το όνομα “Κώστας”. Τίποτα άλλο.»

Την ίδια εποχή, ο ιταλικός Τύπος ασχολήθηκε επίσης με τις φήμες, όταν η ηθοποιός βρέθηκε στη Ρώμη, όπου διεξάγονταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, στους οποίους ο τότε διάδοχος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοΐα.

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε περιγράψει και μία μεταγενέστερη συνάντησή τους.

«Εκείνο το καλοκαίρι συναντηθήκαμε. Μου ‘χε και εκείνος λίγο θυμό, αλλά εκείνος μου χαιρέτησε. Στις Σέρρες λοιπόν έχω πάει με το θίασό μου και παίζω το “Ωραία μου Κυρία”. Και έχουν μαζευτεί όλοι οι αξιωματικοί, πρόκειται να τους μιλήσει ο τότε διάδοχος, και αρκετός κόσμος για να τον καμαρώσουν. Η Φρειδερίκη μας έχει χωρίσει… και φτάνει ο θίασος και ανεβαίνω στο ξενοδοχείο που ήταν στην πλατεία και σαν κακό παιδί… βγήκα στο μπαλκόνι και του έκανα χαλάστρα. Χαμογέλασα, χαιρέτησα λίγο τον κόσμο και όλοι φύγανε και έρχονταν και χειροκροτούσανε εμένα και μείνανε όλοι μόνοι τους, ο Κωνσταντίνος και έρημος…»

Σε άλλη αφήγησή της είχε αναφερθεί και στις επισκέψεις του στα κινηματογραφικά γυρίσματα.

«Ο Φίνος του έκανε ειδικό δρόμο για να έρχεται στα πλατό, ήταν ένας καρόδρομος και τον έστρωσαν κάπως καλύτερα για να μην χαλάει το σπορ αυτοκίνητο του διαδόχου».