Ο πόλεμος με το Ιράν εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις εντείνουν την ανησυχία στην Ουάσινγκτον. Έπειτα από εβδομάδες εύθραυστης ηρεμίας και αδιεξόδων στις διαπραγματεύσεις, ο θάνατος πολλών Αμερικανών στρατιωτικών το Σαββατοκύριακο, σε συνδυασμό με νέες πληροφορίες που κάνουν λόγο για περισσότερους, έως τώρα αδημοσίευτους τραυματισμούς, προκαλεί φόβους στους συμμάχους του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πρόεδρος εξαντλεί τα περιθώρια απεμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών από μια σύγκρουση που θεωρείται δαπανηρή και αντιδημοφιλής ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

«Έτσι μοιάζει ένας πόλεμος χωρίς διέξοδο», δήλωσε πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στον Λευκό Οίκο, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας για ιδιωτικές συνομιλίες.

Νέες απειλές Τραμπ και αμερικανικά πλήγματα στα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ιράν θα πληρώσει «πολλαπλάσιο τίμημα» για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που χάνει τη ζωή του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης, τη στιγμή που αρκετοί πίστευαν πως υπήρχαν προϋποθέσεις αποκλιμάκωσης.

Την ίδια ημέρα, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) ανακοίνωσε νέο κύμα επιθέσεων με στόχο τη μείωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν να πλήττει εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

«Ο κόσμος, γενικά, ανησυχεί», δήλωσε ο πρώην πρεσβευτής Τζέιμς Τζέφρι, ο οποίος υπηρέτησε στη Μέση Ανατολή επί τριών διαφορετικών αμερικανικών κυβερνήσεων, μεταξύ αυτών και της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ. «Οι Αμερικανοί σκοτώνονται. Είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση. Πρόκειται για πραγματικό πόλεμο».

Προβληματισμός και για τις οικονομικές συνέπειες

Στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που βρίσκονται κοντά στον Λευκό Οίκο εμφανίζονται ανήσυχα και για τον οικονομικό αντίκτυπο της σύγκρουσης στους Αμερικανούς πολίτες, καθώς εκτιμούν ότι το κόστος ζωής θα αποτελέσει καθοριστικό ζήτημα στις επερχόμενες εκλογές.

Η μέση τιμή της βενζίνης ξεπέρασε τα 4 δολάρια ανά γαλόνι για πρώτη φορά από τα μέσα Ιουνίου, καταγράφοντας αύξηση 13 σεντ μέσα σε μία εβδομάδα.

Παράλληλα, η ικανότητα του Ιράν να αντέχει τους σφοδρούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς, προκαλώντας ταυτόχρονα απώλειες σε αμερικανικές δυνάμεις και συμμάχους, αλλά και να περιορίζει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι σε έναν αντίπαλο που, σύμφωνα με συνεργάτες του, επιδιώκει απλώς να επιβιώσει από τον πόλεμο, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το Politico.

«Δεν νομίζω ότι σε κανέναν αρέσει αυτή η ενδιάμεση κατάσταση, όπου το Ιράν εξακολουθεί να βρίσκεται στα χέρια αυτών των τρομοκρατών και μπορεί να επηρεάζει την εσωτερική μας πολιτική ενόψει Νοεμβρίου. Για εκείνους, νίκη σημαίνει να επιβιώσουν», δήλωσε ο δημοσκόπος του Τραμπ, Τζον ΜακΛάφλιν.

Ελπίδες για επιστροφή στις διαπραγματεύσεις

Παρά τη νέα ένταση, ορισμένοι εκτιμούν ότι οι τελευταίες απειλές του Αμερικανού προέδρου ενδέχεται να αποτελούν μέσο πίεσης ώστε η Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με το Reuters, διαμεσολαβητές διαβίβασαν στο Ιράν πρόταση αποκλιμάκωσης, η οποία προβλέπει κατάπαυση του πυρός διάρκειας δέκα ημερών, με στόχο την επανενεργοποίηση της συμφωνίας που είχαν συνάψει οι δύο χώρες τον προηγούμενο μήνα.

Στο ίδιο πλαίσιο, στελέχη που γνωρίζουν τις θέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης απορρίπτουν τα σενάρια περί ανάπτυξης χερσαίων δυνάμεων, όπως για παράδειγμα για την κατάληψη του νησιού Χαργκ, ένα ενδεχόμενο που ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί στο παρελθόν.

«Όποιος μιλά για ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων είναι αποκομμένος τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τον ίδιο τον πρόεδρο», δήλωσε ο Άλεξ Γκρέι, πρώην προσωπάρχης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Οι στόχοι της Ουάσινγκτον και η στάση του Λευκού Οίκου

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος επικεντρώνεται στην τιμωρία του Ιράν για την παραβίαση του μνημονίου κατανόησης που είχαν συμφωνήσει οι δύο χώρες τον προηγούμενο μήνα, για τις επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και για τον θάνατο των Αμερικανών στρατιωτικών.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τέιλορ Ρότζερς δήλωσε ότι, καθώς ο αμερικανικός στρατός περιορίζει τις δυνατότητες του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και να διαταράσσει την ελεύθερη ροή ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα επιστρέψουν στα επίπεδα πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Ωστόσο, οι απώλειες των Αμερικανών στρατιωτών και οι δεσμεύσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αντίποινα επισκιάζουν την προεκλογική περίοδο του καλοκαιριού, κατά την οποία ο ίδιος και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα σχεδίαζαν να επικεντρωθούν στη μείωση των φόρων, στους ειδικούς λογαριασμούς για νεογέννητα παιδιά και στη μείωση των τιμών των φαρμάκων.

Πολιτική πίεση και αβεβαιότητα για τη συνέχεια

Ο Ντόναλντ Τραμπ επρόκειτο να πραγματοποιήσει προεκλογική ομιλία στη Τζόρτζια την Τετάρτη με επίκεντρο την οικονομική πολιτική της κυβέρνησής του, ενώ είχε προγραμματιστεί να μεταβεί την Τρίτη στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ντόβερ για την τελετή υποδοχής των σορών των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη Μέση Ανατολή. Η τελετή αναβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

Ο πρώην βουλευτής Κάρλος Κουρμπέλο εκτίμησε ότι ο πόλεμος εξελίσσεται σε ένα διαρκές «σκοτεινό σύννεφο», το οποίο επιβαρύνει το κλίμα στη χώρα, αποδυναμώνει τη βάση του κυβερνώντος κόμματος και ενισχύει τους υποστηρικτές της αντιπολίτευσης.

Την ίδια ώρα, η περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να αυξάνει την τιμή του πετρελαίου, η οποία σύμφωνα με τον διεθνή δείκτη Brent έφτασε σχεδόν τα 90 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, γεγονός που ενδέχεται να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τις εκλογικές προοπτικές των Ρεπουμπλικανών, καθώς απομένουν λίγο περισσότεροι από τρεις μήνες μέχρι τις κάλπες.

President Donald Trump speaks to reporters as he walks to board Marine One on the South Lawn of the White House, Friday, May 8, 2026, in Washington. (AP Photo/Jose Luis Magana)

Στο τραπέζι νέα στρατιωτικά μέτρα και εμπλοκή για τον αμυντικό προϋπολογισμό

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν εντός της εβδομάδας ενημερώσεις από κυβερνητικούς αξιωματούχους για τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν, χωρίς όμως να έχει προγραμματιστεί κάποια σχετική συνεδρίαση.

Σύμμαχοι της κυβέρνησης εκτιμούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να διαθέτει στρατιωτικές επιλογές που δεν περιλαμβάνουν ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων, όπως η ενίσχυση του ναυτικού αποκλεισμού και οι επιθέσεις σε ιρανικές υποδομές.

Παρότι ο ίδιος είχε παραδεχθεί τον προηγούμενο μήνα ότι δεν ήταν βέβαιος αν οι Αμερικανοί είχαν τη διάθεση να στηρίξουν έναν μεγαλύτερης διάρκειας πόλεμο, συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι η Τεχεράνη υποτιμά την ανοχή του απέναντι στο πολιτικό κόστος.

Σύμφωνα με δεύτερο πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στον Λευκό Οίκο και μίλησε ανώνυμα, οι θάνατοι των Αμερικανών στρατιωτικών αναμένεται να αυξήσουν τις πιέσεις προς τον πρόεδρο για πιο δυναμική απάντηση.

Όπως ανέφερε, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέτουν επαρκείς δυνατότητες για οποιαδήποτε μελλοντική στρατιωτική επιχείρηση, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στο αίτημα προς το Κογκρέσο για αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 1,5 τρισ. δολαρίων. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος ζήτησε επιπλέον 67 δισ. δολάρια για την κάλυψη του κόστους του πολέμου.

Ωστόσο, ο συγκεκριμένος αμυντικός προϋπολογισμός παραμένει μπλοκαρισμένος στη Γερουσία, καθώς ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών, Τσακ Σούμερ, υποστήριξε ότι η σχετική νομοθεσία, η οποία συνήθως εγκρίνεται κάθε χρόνο, θα αποτελούσε «άδεια» για την απερίσκεπτη πολιτική που, όπως είπε, εφαρμόζεται στο Ιράν. Την προηγούμενη εβδομάδα οι Δημοκρατικοί στη Γερουσία εμπόδισαν την προώθηση του νομοσχεδίου προς συζήτηση στην ολομέλεια.