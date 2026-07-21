Μία εξαιρετικά σπάνια γέννηση καταγράφηκε στην Αυστραλία, όπου μία 34χρονη γυναίκα έφερε στον κόσμο πανομοιότυπα τετράδυμα που συνελήφθησαν με φυσικό τρόπο από ένα και μόνο γονιμοποιημένο ωάριο. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο εκτιμάται σε μία στις 15 εκατομμύρια εγκυμοσύνες, ενώ ακόμη πιο ασυνήθιστο είναι το γεγονός ότι και τα τέσσερα βρέφη μοιράζονταν τον ίδιο πλακούντα, κάτι που χαρακτηρίστηκε ως πρωτοφανές.

Τα τέσσερα κοριτσάκια, που πήραν τα ονόματα Έμιλι, Χάριετ, Αλέξα και Κάθριν, γεννήθηκαν με καισαρική τομή στις 28 εβδομάδες και τέσσερις ημέρες κύησης, καθώς η εγκυμοσύνη θεωρούνταν εξαιρετικά υψηλού κινδύνου λόγω της κύησης τετραδύμων, σύμφωνα με το BBC.

Πρωτοφανής εγκυμοσύνη από ένα μόνο γονιμοποιημένο ωάριο

Η μητέρα των βρεφών, η Τζένιταρ Σάου Να’αμοάνα, και ο σύζυγός της, Τζόρθαμ, δεν σχεδίαζαν να αποκτήσουν ακόμη ένα παιδί όταν η σύλληψη έγινε με φυσικό τρόπο. Η είδηση ότι περίμεναν τετράδυμα, σύμφωνα με τους γιατρούς τους, αποτέλεσε τεράστια έκπληξη για το ζευγάρι από το Κουίνσλαντ.

Οι δυο τους έχουν ήδη τέσσερα παιδιά, ηλικίας από ενός έως δέκα ετών.

Η Τζένιταρ Σάου Να’αμοάνα παρακολουθούνταν από τη 10η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της από πολυμελή ομάδα ειδικών στο Νοσοκομείο Royal Brisbane and Women’s Hospital (RBWH), ενώ εισήχθη για νοσηλεία στις 25 εβδομάδες κύησης.

«Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια εγκυμοσύνη», λένε οι γιατροί

Η ειδικός στην εμβρυομητρική ιατρική και μαιευτήρας του RBWH, δρ Αλέξα Μπένταλ, η οποία συμμετείχε στην ιατρική ομάδα που παρακολουθούσε την εγκυμοσύνη, δήλωσε ότι τα μονοζυγωτικά τετράδυμα, δηλαδή εκείνα που προέρχονται από ένα μόνο γονιμοποιημένο ωάριο, αποτελούν πρωτοφανές περιστατικό.

Όπως ανέφερε, η Τζένιταρ αντιμετώπισε την εγκυμοσύνη με αξιοσημείωτη ψυχραιμία από την πρώτη ημέρα, ενώ η ιατρική ομάδα δεν είχε συναντήσει ποτέ ξανά εγκυμοσύνη αυτού του τύπου με τετράδυμα που να προέκυψαν φυσιολογικά. Παράλληλα, τόνισε ότι η μητέρα απέφυγε κάθε επιπλοκή και κίνδυνο τόσο για την ίδια όσο και για τα μωρά, τα οποία χαρακτήρισε τέσσερα υπέροχα νεογέννητα κορίτσια.

Η δρ Μπένταλ επισήμανε επίσης ότι τα μονοζυγωτικά τετράδυμα υπολογίζεται πως εμφανίζονται σε μία ανά 15 εκατομμύρια εγκυμοσύνες, ενώ το γεγονός ότι μοιράζονταν τον ίδιο πλακούντα είναι κάτι που, όπως είπε, δεν έχει προηγούμενο.

Γεννήθηκαν στις 14 Ιουλίου και νοσηλεύονται

Η ιατρική ομάδα είχε εξαρχής στόχο να διατηρηθεί η εγκυμοσύνη έως τις 28 εβδομάδες, αναγνωρίζοντας τους σημαντικούς κινδύνους που συνοδεύουν τις πολύδυμες κυήσεις.

Η δρ Μπένταλ δήλωσε ότι ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η εγκυμοσύνη έφτασε σε αυτό το στάδιο, σημειώνοντας πως τα σπάνια τετράδυμα νοσηλεύονται πλέον στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (NICU) του RBWH, όπου θα παραμείνουν μέχρι να αναπτυχθούν πλήρως. Όπως ανέφερε, η κατάσταση της υγείας τους είναι σήμερα εξαιρετικά καλή και οι μακροπρόθεσμες προοπτικές τους θεωρούνται ιδιαίτερα θετικές.

Τα τέσσερα κορίτσια γεννήθηκαν στις 14 Ιουλίου, ενώ ένα από αυτά πήρε το όνομα της δρος Αλέξα Μπένταλ, η οποία χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως έναν ιδιαίτερα όμορφο φόρο τιμής.

Έκκληση για οικονομική βοήθεια μετά τη γέννηση των τετραδύμων

Μετά τη γέννηση των παιδιών, η Τζένιταρ Σάου Να’αμοάνα δημιούργησε σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων στην πλατφόρμα GoFundMe, περιγράφοντας τα τέσσερα νεογέννητα ως τα «τέσσερα πολύτιμα θαύματά» της.

Όπως ανέφερε, παρά την τεράστια ευγνωμοσύνη της οικογένειας για την ασφαλή γέννηση των παιδιών, η φροντίδα τεσσάρων νεογέννητων ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει προκλήσεις που δεν μπορούσαν να φανταστούν. Εξήγησε ακόμη ότι χρειάζονται επειγόντως ένα μεγαλύτερο βαν με τουλάχιστον 10 ή 12 θέσεις, βασικό βρεφικό εξοπλισμό, καθώς και οικονομική βοήθεια για τα συνεχιζόμενα ιατρικά έξοδα, τις μετακινήσεις και τις καθημερινές ανάγκες διαβίωσης.

Μέχρι την Τρίτη, η εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων είχε συγκεντρώσει 70.000 δολάρια Αυστραλίας.

Μέχρι να μπορέσουν τα βρέφη να επιστρέψουν στο σπίτι, οι γονείς θα μοιράζουν τον χρόνο τους ανάμεσα στα τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά τους και στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

Αν και οι φυσικές συλλήψεις τετραδύμων είναι εξαιρετικά σπάνιες, τον Μάιο του 2024 ένα ζευγάρι στη Λόθιαν της Σκωτίας απέκτησε επίσης τέσσερα πανομοιότυπα αγόρια.