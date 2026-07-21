Σε μια κίνηση που αναδιαμορφώνει τον πολιτικό χάρτη της Τουρκίας, ο Οζγκιούρ Οζέλ ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και προχωρά στην ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, δύο μήνες μετά τη δικαστική καθαίρεσή του από την ηγεσία του CHP.

Μιλώντας ενώπιον βουλευτών και στελεχών του κόμματος στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, ο Οζέλ περιέγραψε την απόφασή του ως ένα οδυνηρό, αλλά αναπόφευκτο τέλος.



«Λαμβάνω σήμερα τον λόγο με τη θλίψη του αντίο. Βρισκόμαστε σε ιστορική καμπή», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η αποχώρηση της ομάδας του δεν συνιστά υποχώρηση απέναντι στις πιέσεις, αλλά την έναρξη μιας νέας πολιτικής πορείας απέναντι στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο καθαιρεθείς πρόεδρος προέβλεψε ότι ο νέος σχηματισμός θα γίνει «και μακράν» η μεγαλύτερη δύναμη της αντιπολίτευσης μέσα στην Εθνοσυνέλευση. Περισσότεροι από 80 βουλευτές του CHP παρακολούθησαν την ομιλία του, ενώ δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου εκτιμούν ότι 70 έως και περισσότεροι από 80 εκ των συνολικά 135 βουλευτών του κόμματος ενδέχεται να τον ακολουθήσουν.

Στις 27 Ιουλίου η αίτηση για το νέο κόμμα

Η αίτηση ίδρυσης αναμένεται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, να κατατεθεί στο τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Η ονομασία δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως, αν και το «Yeni Parti», δηλαδή «Νέο Κόμμα», εμφανίζεται ως το επικρατέστερο όνομα. Ο ίδιος ο Οζέλ είχε δηλώσει λίγες ημέρες νωρίτερα ότι οι εργασίες για το καταστατικό, το πρόγραμμα, την ονομασία και το έμβλημα βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη.

Το σχέδιο προβλέπει ταχύτατη ανάπτυξη οργανώσεων σε όλη τη χώρα. Στελέχη που συμμετέχουν στις προετοιμασίες έχουν αναφέρει ως στόχο την παρουσία του νέου κόμματος στα δύο τρίτα τουλάχιστον των 81 επαρχιών της Τουρκίας μέσα στις πρώτες ημέρες από την επίσημη ίδρυσή του.

Κινδυνεύει να χάσει το CHP τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Το CHP διαθέτει σήμερα 135 έδρες στην 600μελή τουρκική Εθνοσυνέλευση. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι περισσότεροι από 80 βουλευτές θα αποχωρήσουν, ο νέος φορέας του Οζέλ θα ξεκινήσει αμέσως ως η μεγαλύτερη δύναμη της αντιπολίτευσης, αφήνοντας το ιστορικό κόμμα που ίδρυσε ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ με περίπου 50 έως 55 έδρες. Πρόκειται για τη σοβαρότερη υπαρξιακή κρίση του CHP στη σύγχρονη ιστορία του. Το κόμμα ιδρύθηκε το 1923 από τον Ατατούρκ, τέθηκε εκτός νόμου μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1980 και επανιδρύθηκε το 1992.

Το μεγάλο στοίχημα και ο κερδισμένος Ερντογάν

Ο Οζέλ επιχειρεί να μεταφέρει στο νέο κόμμα το μεγαλύτερο μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, των τοπικών οργανώσεων και των ψηφοφόρων που στήριξαν το CHP στις νικηφόρες δημοτικές εκλογές του 2024. Πολιτικό σημείο αναφοράς παραμένει ο φυλακισμένος πρώην δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος θεωρείται ο ισχυρότερος πιθανός αντίπαλος του Ερντογάν.



Η διάσπαση μπορεί να αναγεννήσει την αντιπολίτευση υπό νέο όνομα, αλλά ενέχει και τον κίνδυνο κατακερματισμού της εκλογικής της βάσης. Το Reuters σημειώνει ότι η κρίση θα μπορούσε να ενισχύσει τις πιθανότητες του Ερντογάν να παρατείνει την παραμονή του στην εξουσία, ιδιαίτερα εάν προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές πριν από το προβλεπόμενο όριο του 2028.



Ο Οζέλ, πάντως, παρουσιάζει τη δημιουργία του νέου κόμματος όχι ως διάσπαση, αλλά ως προσπάθεια διάσωσης της αντιπολίτευσης από έναν δικαστικό και εσωκομματικό εγκλωβισμό. «Δεν κάνουμε πίσω», ήταν το βασικό μήνυμά του. «Ανοίγουμε έναν νέο δρόμο»

Από τη θριαμβευτική εκλογή στην καθαίρεση

Ο Οζγκιούρ Οζέλ είχε αναλάβει την ηγεσία του CHP τον Νοέμβριο του 2023, επικρατώντας στον δεύτερο γύρο του εσωκομματικού συνεδρίου με 812 ψήφους έναντι 536 του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Η νίκη του έβαλε τέλος στη 13ετή ηγεσία του Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος είχε προηγουμένως ηττηθεί από τον Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές του 2023.



Υπό την ηγεσία του Οζέλ, το CHP πέτυχε στις δημοτικές εκλογές του Μαρτίου 2024 τη σημαντικότερη εκλογική του επίδοση εδώ και δεκαετίες. Συγκέντρωσε σε εθνικό επίπεδο 37,8%, έναντι 35,5% του κυβερνώντος AKP, διατήρησε την Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα και αναδείχθηκε για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια πρώτη πολιτική δύναμη σε ποσοστό ψήφων.



Η επιτυχία αυτή ενίσχυσε τη θέση του Οζέλ, αλλά ταυτόχρονα το CHP βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα κύμα δικαστικών ερευνών σε βάρος δημάρχων, στελεχών και εκλεγμένων εκπροσώπων του. Η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει τις υποθέσεις πολιτικά υποκινούμενες, ενώ η κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες και επιμένει ότι η τουρκική Δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα.

Η απόφαση που ανέτρεψε τα πάντα

Στις 21 Μαΐου 2026, το 36ο Πολιτικό Τμήμα του Περιφερειακού Εφετείου της Άγκυρας ακύρωσε το συνέδριο του Νοεμβρίου 2023 και τις μεταγενέστερες εσωκομματικές διαδικασίες με τις οποίες είχε επανεκλεγεί η διοίκηση Οζέλ. Η απόφαση απομάκρυνε τον ίδιο και ολόκληρη την ηγετική ομάδα του και επανέφερε προσωρινά τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και την προ του 2023 διοίκηση.

Η προσφυγή είχε βασιστεί σε καταγγελίες πρώην και νυν στελεχών του CHP ότι κατά το συνέδριο προσφέρθηκαν χρήματα, θέσεις εργασίας ή άλλες παροχές σε αντιπροσώπους, ώστε να ψηφίσουν υπέρ του Οζέλ. Το CHP απορρίπτει τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για δικαστική επιχείρηση ελέγχου της αντιπολίτευσης.



Η Human Rights Watch χαρακτήρισε τη δικαστική παρέμβαση σοβαρό πλήγμα για το κράτος δικαίου και τα πολιτικά δικαιώματα στην Τουρκία. Αντίθετα, η κυβέρνηση Ερντογάν υποστήριξε ότι πρόκειται για εσωτερική διαμάχη του CHP και όχι για κυβερνητική ανάμειξη.



Η απόφαση προκάλεσε άμεσο σοκ και στις αγορές. Ο βασικός δείκτης του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης υποχώρησε κατά 6%, ενώ πιέσεις καταγράφηκαν και στα τουρκικά ομόλογα, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στην απότομη επιδείνωση της πολιτικής αβεβαιότητας.

Οχυρώθηκαν στα γραφεία – Δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες

Στις 24 Μαΐου, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν στην έδρα του κόμματος, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών. Βίντεο από το εσωτερικό έδειχναν τους χώρους γεμάτους καπνό, κατεστραμμένες πόρτες και τζάμια, ενώ υποστηρικτές του Οζέλ επιχείρησαν να απωθήσουν τους αστυνομικούς χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες.



Την ώρα της εισβολής, δικαστικός επιμελητής επέδωσε στον Οζέλ την απόφαση απομάκρυνσής του. Εκείνος την έσκισε μπροστά στις κάμερες και, αποχωρώντας από το κτίριο, δεσμεύτηκε ότι θα επιστρέψει με τρόπο που δεν θα επέτρεπε σε κανέναν να παρέμβει ξανά στην ηγεσία του κόμματος.

Ακολούθησε πορεία περίπου οκτώ χιλιομέτρων προς την Εθνοσυνέλευση, υπό καταρρακτώδη βροχή και χαλάζι. Εκατοντάδες πολίτες ενώθηκαν με τους διαδηλωτές, ενώ ο Οζέλ δήλωσε ότι το CHP είχε ουσιαστικά «κλείσει» από τη δικαστική παρέμβαση και κάλεσε τους υποστηρικτές του να το ξαναχτίσουν.