Η Σάρον Στόουν έκανε μια αναδρομή στα νεανικά της χρόνια, αποκαλύπτοντας μια άγνωστη ιστορία αγάπης με έναν 38χρονο σχεδιαστή, όταν εκείνη ήταν μόλις 19 ετών.

Η ηθοποιός, που πρόσφατα επέστρεψε στο μόντελινγκ περπατώντας ξανά σε πασαρέλα έπειτα από 33 χρόνια, θυμήθηκε την εποχή που ζούσε στην Ευρώπη και γνώρισε τον σύντροφό της, έναν σχεδιαστή μεταξωτών υφασμάτων.

«Όταν ήμουν 19 ετών, είχα σχέση με έναν 38χρονο σχεδιαστή μεταξιού. Μέσα από εκείνον γνώρισα πολλούς από τους σημαντικότερους σχεδιαστές της εποχής», αποκάλυψε η Σάρον Στόουν.

Όπως εξήγησε η ίδια, οι δυο τους ταξίδεψαν μαζί σε όλο τον κόσμο και μοιράστηκαν μια σχέση που, παρά τις περιόδους που ακολουθούσαν διαφορετικούς δρόμους, διατηρήθηκε για περίπου τρεις δεκαετίες, με την ίδια να τονίζει πως, ακόμη και σήμερα, παραμένουν πολύ κοντά και έχουν μια δυνατή φιλική σχέση.

«Η σχέση μας είχε διαλείμματα, αλλά συνολικά ήμασταν μαζί για 30 χρόνια. Παρά τον χρόνο που πέρασε, παραμένουμε ακόμη πολύ καλοί φίλοι», αποκάλυψε, σύμφωνα με το Variety.

Η Στόουν εξήγησε ότι ο γάμος είχε συζητηθεί τότε, ωστόσο η ίδια επέλεξε διαφορετικό δρόμο, καθώς πίστευε πως το μέλλον της βρισκόταν στην υποκριτική. «Θα είχαμε παντρευτεί, αλλά δεν ήθελα να ζήσω στην Ευρώπη. Ήξερα ότι θα γινόμουν ηθοποιός. Ήξερα ποιο ήταν το πεπρωμένο μου», δήλωσε.