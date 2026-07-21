Δεκαέξι χρόνια μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Σωκράτη Γκιόλια, μια υπόθεση που παραμένει ανεξιχνίαστη, ο αδελφός του, Περικλής Γκιόλιας, επανέφερε δημόσια κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες και τα κίνητρα του εγκλήματος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN, ο εκδότης του Sportime αναφέρθηκε σε πρόσωπα και γεγονότα που, όπως υποστηρίζει, είναι γνωστά σε δημοσιογραφικούς, αστυνομικούς και δικαστικούς κύκλους, αλλά δεν έχουν ποτέ παρουσιαστεί ολοκληρωμένα στην κοινή γνώμη.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους δημοσιογράφους να ανοίξουν ξανά τον φάκελο της υπόθεσης και να αναζητήσουν απαντήσεις στα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα.

Η σύγκριση με τη δολοφονία Καραϊβάζ

«Είμαστε μια δυτικού τύπου ευρωπαϊκή χώρα, αυτοπροσδιοριζόμαστε ως ελεύθεροι και δημοκρατικοί και είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι έχουμε δύο δολοφονίες δημοσιογράφων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν όμως διαφορές σε αυτές τις δύο δολοφονίες. Εννοείται ότι κάθε γεγονός έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, τόπο, χρόνο, τρόπο. Αλλά στις συγκεκριμένες υποθέσεις είναι δύο οι μεγάλες διαφορές που αξίζει τον κόπο να αναφέρω τώρα. Η μία είναι, καταρχάς, ότι στην υπόθεση του Καραϊβάζ ο πρωθυπουργός, ως όφειλε από τον θεσμικό του ρόλο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα στο εικοσιτετράωρο, έκανε δήλωση. Για το γεγονός της δολοφονίας του δημοσιογράφου, αν ανατρέξετε στο παρελθόν, δεν θα δείτε καμία δήλωση του τότε πρωθυπουργού Παπανδρέου για τη δολοφονία του Σωκράτη», τόνισε ο Περικλής Γκιόλιας.

Ο ρόλος της δημοσιογραφίας

«Στον χώρο της δημοσιογραφίας θέλω να απευθυνθώ, στον θεσμό, στο λειτούργημα αυτό, και να πω ότι πρωτίστως η υπόθεση της δολοφονίας του Σωκράτη είναι υπόθεση δημοσιογραφική. Και μου κάνει εντύπωση γιατί τόσα χρόνια ο ίδιος ο χώρος δεν προέβη στην αυτοκάθαρσή του. Και δεν είναι μόνο να θυμόμαστε τον Σωκράτη με συγκινησιακά ή τιμητικά αφιερώματα. Η δημοσιογραφία πρέπει να ασχοληθεί και με την ίδια την υπόθεση, γιατί την αφορά καθεαυτή. Η αρχή και το τέλος της υπόθεσης αφορά τη δημοσιογραφία και γι’ αυτό κάνω έκκληση να υπερασπιστεί την τιμή και την υπόληψή της. Επιτέλους να φωτίσει», ανέφερε ο αδερφός του δολοφονημένου δημοσιογράφου.

Ο Περικλής Γκιόλιας στάθηκε και στις συνθήκες υπό τις οποίες ο αδελφός του βγήκε από το διαμέρισμά του εκείνο το πρωινό: «Δεν θα κατέβαινε 5.50 το πρωί έτσι, χωρίς λόγο. Γιατί να μη μάθει ο κόσμος πώς κατέβηκε κάτω;».

«Θεωρώ ότι η δημοσιογραφία όχι μόνο δεν φώτισε, αλλά έδωσε και το δικαίωμα να μπει η υπόθεση κάτω από το χαλί και να μπορεί κάποιος να στηριχθεί και να τη συγκαλύψει, με την αμέλειά της ή με τη φοβικότητά της. Γιατί δεκαέξι χρόνια μετά, το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο ποιοι πάτησαν τη σκανδάλη. Είναι αν η δημοσιογραφία, η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη έκαναν ό,τι μπορούσαν για να βρουν ποιος σχεδίασε, ποιος διέταξε και ποιος ωφελήθηκε από τη σιωπή που ακολούθησε».