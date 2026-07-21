Νεκρός στο κελί του βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου 2026 ο 45χρονος Φατίχ Γ., ο άνδρας που θεωρείτο ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία έξι εργαζομένων σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας.

Ο 45χρονος κρατείτο προσωρινά στο Σωφρονιστικό Κατάστημα του Μπρεμερφέρντε, στην περιφέρεια Ρότενμπουργκ. Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης της Κάτω Σαξονίας, σωφρονιστικός υπάλληλος τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τον πρωινό έλεγχο. Γιατρός που κλήθηκε στη φυλακή διαπίστωσε λίγο αργότερα τον θάνατό του.

Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να υποδεικνύουν εγκληματική ενέργεια ή συμμετοχή άλλου προσώπου. Παράλληλα, έχει διαταχθεί έρευνα για να εξακριβωθούν πλήρως τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του. Οι συγγενείς τόσο του 45χρονου όσο και των έξι θυμάτων ενημερώθηκαν από τις αρμόδιες αρχές.

Η συνάντηση που μετατράπηκε σε μακελειό

Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Γερμανία εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της 29ης Ιουνίου 2026, σε κέντρο φιλοξενίας ανηλίκων στην οδό Dankersstraße, στη Στάντε.

Ο Φατίχ Γ. είχε προσέλθει στη δομή για προγραμματισμένη συνάντηση σχετικά με την προστασία, τη φροντίδα και το δικαίωμα επικοινωνίας με την τριών μηνών κόρη του. Στη συζήτηση συμμετείχαν εργαζόμενοι της δομής και στελέχη της Υπηρεσίας Πρόνοιας Νέων της Περιφέρειας του Ανόβερου.

Σύμφωνα με την εισαγγελία της Στάντε, κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο 45χρονος φέρεται να έβγαλε αιφνιδιαστικά το όπλο που είχε μαζί του και να πυροβόλησε εναντίον των παρευρισκομένων με σκοπό να τους σκοτώσει.

Τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους. Τρία από τα θύματα εργάζονταν στη δομή της Στάντε και τα υπόλοιπα τρία ήταν υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πρόνοιας Νέων της Περιφέρειας Ανόβερου. Πέντε άνθρωποι κατέληξαν στον τόπο της επίθεσης, ενώ το έκτο θύμα υπέκυψε αργότερα στο νοσοκομείο.

Η εισαγγελία χαρακτήρισε την υπόθεση εξαπλή ανθρωποκτονία, θεωρώντας ότι συνέτρεχαν επιβαρυντικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων ο αιφνιδιασμός των θυμάτων και τα «ταπεινά κίνητρα». Σε βάρος του 45χρονου εκδόθηκε ένταλμα προσωρινής κράτησης μία ημέρα μετά την επίθεση.

Η διαφυγή και η σύλληψη

Μετά τους πυροβολισμούς, ο ύποπτος διέφυγε από το σημείο με αυτοκίνητο. Στη θέση του οδηγού φέρεται να βρισκόταν μία 65χρονη γυναίκα, η οποία συνελήφθη μαζί του λίγο αργότερα.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκε επίσης ο πιθανός ρόλος της 34χρονης μητέρας του βρέφους. Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι η έρευνα είχε αρχικά στραφεί και στα τρία πρόσωπα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, χωρίς όμως να διαπιστωθούν επαρκείς ενδείξεις για την προσωρινή κράτηση των δύο γυναικών. Για τον λόγο αυτό αφέθηκαν ελεύθερες, ενώ το ενδεχόμενο οποιασδήποτε συμμετοχής τους εξακολουθούσε να διερευνάται.

Ο θάνατος του βασικού υπόπτου σημαίνει ότι ο ίδιος δεν θα οδηγηθεί πλέον σε δίκη. Ωστόσο, οι αρχές καλούνται να συνεχίσουν την έρευνα για να αποσαφηνίσουν την προετοιμασία της επίθεσης, την προέλευση του όπλου και τον ενδεχόμενο ρόλο τρίτων προσώπων.

Είχε αγοράσει το όπλο μία εβδομάδα νωρίτερα

Έρευνα του γερμανικού δημόσιου δικτύου NDR ανέφερε ότι ο 45χρονος είχε αγοράσει το όπλο περίπου μία εβδομάδα πριν από την επίθεση, από το Βερολίνο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, επρόκειτο για πιστόλι Beretta Model 70, το οποίο φέρεται να απέκτησε μαζί με 21 φυσίγγια, καταβάλλοντας περίπου 4.000 ευρώ. Το στοιχείο αυτό ενίσχυσε τις εκτιμήσεις ότι η επίθεση ενδέχεται να είχε προετοιμαστεί εκ των προτέρων και δεν αποτέλεσε μια εντελώς αυθόρμητη αντίδραση κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Η υπόθεση της επιμέλειας του βρέφους

Το τριών μηνών κοριτσάκι και η μητέρα του διέμεναν προσωρινά στη δομή της Στάντε. Σύμφωνα με κοινή δημοσιογραφική έρευνα των NDR, WDR και «Süddeutsche Zeitung», το βρέφος είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο του Ανόβερου όταν ήταν περίπου πέντε εβδομάδων.

Γιατρός φέρεται να είχε εκφράσει υποψίες ότι το παιδί παρουσίαζε τραυματισμό συμβατό με σύνδρομο ανατάραξης βρέφους, κάτι που οι γονείς αμφισβητούσαν. Ακολούθησε η παρέμβαση των υπηρεσιών προστασίας ανηλίκων και η τοποθέτηση της μητέρας και του παιδιού στη δομή. Η συνάντηση της 29ης Ιουνίου αφορούσε, μεταξύ άλλων, τους όρους επικοινωνίας του πατέρα με την κόρη του και τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλιζόταν η ασφάλεια του βρέφους.

Το θολό παρελθόν στην Τουρκία

Ο Φατίχ Γ. είχε γεννηθεί στη Γερμανία, διέθετε αποκλειστικά τουρκική υπηκοότητα και, σύμφωνα με την εισαγγελία, δεν είχε γερμανική άδεια διαμονής. Οι γερμανικές αρχές επιβεβαίωσαν επίσης ότι σε βάρος του εκκρεμούσε εθνικό ένταλμα σύλληψης στην Τουρκία, το οποίο δεν είχε καταχωριστεί ως διεθνής αναζήτηση. Ο ακριβής λόγος έκδοσης του εντάλματος παρέμενε άγνωστος.

Γερμανικά δημοσιεύματα, επικαλούμενα φερόμενα στοιχεία από το τουρκικό δικαστικό σύστημα UYAP, συνέδεσαν τον 45χρονο με παλαιότερες έρευνες για σεξουαλικά αδικήματα και υποστήριξαν ότι είχε αποδράσει από κράτηση στην Τουρκία. Οι πληροφορίες αυτές, ωστόσο, δεν είχαν επιβεβαιωθεί επισήμως από την εισαγγελία της Στάντε. Η ίδια είχε ανακοινώσει ότι δεν διέθετε επιβεβαιωμένα στοιχεία για προηγούμενες καταδίκες και ότι οι σχετικές αναφορές εξετάζονταν μέσω των προβλεπόμενων διαύλων διεθνούς δικαστικής συνεργασίας.

Ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα

Ο θάνατος του 45χρονου στη φυλακή στερεί από τις οικογένειες των θυμάτων τη δυνατότητα να ακούσουν τις απαντήσεις του ενώπιον δικαστηρίου. Ανοιχτά παραμένουν τα ερωτήματα σχετικά με το πώς απέκτησε το όπλο, εάν είχε αποκαλύψει σε κάποιον τα σχέδιά του, τι γνώριζαν τα πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος και γιατί το τουρκικό ένταλμα δεν είχε οδηγήσει νωρίτερα στον εντοπισμό του.

Η επίθεση προκάλεσε παράλληλα έντονη συζήτηση στη Γερμανία για την ασφάλεια των κοινωνικών λειτουργών και των υπαλλήλων υπηρεσιών προστασίας ανηλίκων, οι οποίοι συχνά καλούνται να διαχειριστούν υποθέσεις οικογενειακών συγκρούσεων, απειλών και ακραίων αντιδράσεων