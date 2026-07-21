Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τους Χούθι της Υεμένης να μην προχωρήσουν στον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, ενώ υποστήριξε ότι αν οι ΗΠΑ σταματήσουν τώρα τον πόλεμο στο Ιράν, τότε η Τεχεράνη θα χρειαζόταν 25 χρόνια για να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της.

Πιο αναλυτικά, ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Joseph Aoun και ερωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα για την κλιμάκωση που εξετάζουν οι Χούθι.

«Μέχρι στιγμής, αυτό δεν έχει συμβεί», είπε ο Τραμπ για τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, προσθέτοντας: «Μπορεί να συμβεί, αλλά εμείς θα το τακτοποιήσουμε. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα το τακτοποιήσουμε… Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με τους Χούθι. Ούτε εκείνοι είχαν κανένα πρόβλημα μαζί μας για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμα και κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης».

Σύμφωνα με το Sky News, τυχόν αποκλεισμός της συμμαχικής χώρας των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή θα οδηγούσε στο κλείσιμο του στενού Μπαμπ αλ Μαντάμπ. Αυτό θα δυσχέραινε ακόμη περισσότερο τη ναυτική κυκλοφορία στην περιοχή, καθώς ήδη υπάρχει συμφόρηση στη θαλάσσια οδό στα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Joseph Aoun και ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τραμπ ερωτώμενος για τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε ότι αν οι ΗΠΑ σταματούσαν τώρα τις εχθροπραξίες, τότε η Τεχεράνη θα χρειαζόταν 20 με 25 χρόνια για να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της.

«Αν φύγαμε αυτή τη στιγμή, το Ιράν θα χρειαζόταν 20 με 25 χρόνια για να ανασυγκροτηθεί. Δεν έχουμε τελειώσει καθόλου, αλλά αν φύγαμε αυτή τη στιγμή, θα τους χρειαζόταν πολύς χρόνος, χρόνια, για να ανασυγκροτηθούν. Όμως δεν φεύγουμε αυτή τη στιγμή», είπε στους δημοσιογράφους.

Επίσης, δήλωσε ότι, αν πέρυσι δεν είχαν πραγματοποιηθεί οι στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, «θα διέθεταν πυρηνικό όπλο και το Ισραήλ δεν θα υπήρχε».

Στη συνέχεια, αναφέρεται σε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν επιδιώκει να «ανασυγκροτήσει» μία από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του.

«Θα χτυπήσουμε αυτή την εγκατάσταση. Οποιαδήποτε εγκατάσταση όπου έστω και σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά, θα την χτυπήσουμε με πολύ, πολύ μεγάλη δύναμη», είπε ο Τραμπ.

Ακόμη, σημείωσε ότι «το Ιράν δεν έχει δει τίποτα ακόμα», προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν «πολύ σύντομα» την περιοχή του Pickaxe Mountain, το θεωρούμενο «πυρηνικό οχυρό» του Ιράν που βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το αποκαλούμενο «Βουνό της Αξίνας» είναι μια οχυρωμένη εγκατάσταση που πιστεύεται ότι φιλοξενεί δύο υπόγεια συγκροτήματα σηράγγων, σε μεγάλο βάθος, για τα οποία οι ειδικοί εκτιμούν ότι βρίσκονται πέραν της ακτίνας δράσης ακόμη και των ισχυρότερων βομβών καταστροφής υπόγειων καταφυγίων του αμερικανικού οπλοστασίου.