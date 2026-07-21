Στη σύλληψη του τουρίστα που προκάλεσε αίσθηση ποζάροντας γυμνός μπροστά στο άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή στη Μύκονο προχώρησαν αστυνομικοί του νησιού, λίγη ώρα μετά το περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του mykonoslive.tv, οι αστυνομικές αρχές έφτασαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν τον άνδρα, προχωρώντας στη σύλληψή του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο τουρίστας φέρεται να προέβαλε έντονη αντίσταση στους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Για την ακινητοποίησή του χρειάστηκε η συνδρομή τριών αστυνομικών, οι οποίοι κατάφεραν τελικά να τον θέσουν υπό έλεγχο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή όπου βρίσκεται το άγαλμα του πρώην πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή και προκάλεσε την έκπληξη περαστικών και επισκεπτών.

Οι εικόνες καταγράφηκαν από την κάμερα του MykonosLiveTV και δείχνουν τον τουρίστα να ποζάρει εντελώς γυμνός μπροστά στο άγαλμα, μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα όσων βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο.

Το βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, ενώ η άμεση επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. οδήγησε στη σύλληψη του άνδρα. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν πλέον όλες τις συνθήκες του περιστατικού και τις ενδεχόμενες κατηγορίες που θα του αποδοθούν.