Ο Ευάγγελος Τουρνάς απηύθυνε προειδοποίηση για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν την Τετάρτη, τονίζοντας ότι θα προσομοιάζουν με εκείνες στο Μάτι, όταν και σημειώθηκε η εθνική τραγωδία με τους 104 νεκρούς.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δήλωσε:

«Πριν από λίγο ολοκλήρωσε τις εργασίες της η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας, η οποία, σε συνδυασμό με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών, δείχνει ότι αύριο θα είναι μια πολύ επικίνδυνη ημέρα.

Σύμφωνα με τον χάρτη, πολλές περιοχές της χώρας μας βρίσκονται σε υψηλό δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς. Μεγάλες περιοχές, όπως η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Κεντρική Στερεά, η Εύβοια, η βόρεια, η ανατολική και η νότια Πελοπόννησος, καθώς και η Ρόδος, θα έχουν πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Επίσης, οι περιοχές της Φθιώτιδας, της Λαμίας, του Αλμυρού, της Ανατολικής Στερεάς, της Αττικής, της Αργολίδας και της Κορινθίας θα βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορίας κινδύνου 5.

Άρα, λοιπόν, το σύνολο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας τίθεται για αύριο σε ετοιμότητα, μέχρι και μεγίστη ετοιμότητα, ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής. Και βέβαια, οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, οι Ένοπλες Δυνάμεις, οι Δασικές Υπηρεσίες, τα Σώματα Ασφαλείας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, συνεπικουρούμενες από το ΕΚΑΒ και τις εθελοντικές ομάδες, θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να αντιμετωπίσουν τα συμβάντα που θα έχουμε μπροστά μας αύριο.

Όμως, θέλω να επισημάνω ότι χρειάζεται προσοχή από όλους. Καλώ τον κάθε πολίτη να τηρήσει τις οδηγίες των Αρχών και να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αύριο, γιατί η φωτιά αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες, που θα είναι πολύ δύσκολο κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο.

Θα ήθελα, επίσης, να πω ιδιαίτερα ότι οι συνθήκες προσομοιάζουν με συνθήκες άλλων εποχών. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς και βορειοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.

Άρα, λοιπόν, όλοι θα πρέπει να προσπαθήσουμε, οι πολίτες, η Πολιτεία και η Πολιτική Προστασία, για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα συμβάντα. Και όλοι μαζί θα πρέπει να προσπαθήσουμε για την προστασία της ζωής, που είναι το πολυτιμότερο αγαθό, της περιουσίας του καθενός, αλλά και του δασικού μας πλούτου, που είναι περιουσία όλων μας».

Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Νωρίτερα, παρουσία του υπουργού συνεδρίασαν η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και στη συνέχεια το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από σύγκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, με αντικείμενο τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς για αύριο.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, οι ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένους ανέμους και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας, δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, προβλέπεται Ακραίος Κίνδυνος Πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για:

την Περιφέρεια Αττικής,

την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Φθιώτιδας),

την Περιφέρεια Πελοποννήσου (Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας).

Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για:

την Περιφέρεια Πελοποννήσου (Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας και Λακωνίας),

την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας),

την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακές Ενότητες Φωκίδας και Εύβοιας),

την Περιφέρεια Θεσσαλίας,

την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς και Θεσσαλονίκης),

την Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.

Παράλληλα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τίθενται αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code):

η Περιφέρεια Αττικής,

οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

οι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

η Περιφέρεια Θεσσαλίας,

οι Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς και Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και

η Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, τα μέσα και τον επιχειρησιακό εξοπλισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων δασικών πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών τους.