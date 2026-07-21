Στιγμές έντασης εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο του Σινσινάτι/Βόρειου Κεντάκι στις ΗΠΑ, όταν ένα φορτηγό αεροσκάφος Boeing 777-300ER της Kalitta Air ακούμπησε με την ουρά του στον διάδρομο κατά τη διάρκεια απόπειρας προσγείωσης, προκαλώντας εντυπωσιακές εικόνες με σπινθήρες.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, όταν το αεροσκάφος, που εκτελούσε την πτήση 264 από τις Βρυξέλλες, επιχείρησε να προσγειωθεί. Ωστόσο, κατά την τελική φάση της διαδικασίας, η ουρά του αεροπλάνου ήρθε σε επαφή με τον διάδρομο προσγείωσης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες, πριν το πλήρωμα προχωρήσει σε άμεση επαναπογείωση (go-around).

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή του περιστατικού

Βίντεο που εξασφάλισε το Fox19 αποτυπώνει καρέ-καρέ τη στιγμή που η ουρά του Boeing σύρεται στον διάδρομο, ενώ διακρίνονται σπινθήρες να εκτοξεύονται από το πίσω μέρος του αεροσκάφους. Στο ηχητικό ακούγεται και η αυθόρμητη αντίδραση ενός αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος παρακολουθεί με έκπληξη το συμβάν.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), το πλήρωμα πραγματοποίησε νέα προσπάθεια προσγείωσης, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία περίπου στις 20:15 τοπική ώρα.

Ο διευθυντής επιχειρήσεων της Kalitta Air, Χιθ Νίκολ, δήλωσε ότι κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε, ενώ το αεροσκάφος αποσύρθηκε αμέσως μετά την προσγείωσή του προκειμένου να υποβληθεί σε λεπτομερή τεχνική επιθεώρηση και αξιολόγηση.

Η FAA διερευνά τα αίτια

Η FAA ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της επαφής της ουράς του αεροσκάφους με τον διάδρομο.

Το λεγόμενο tail strike αποτελεί ένα σπάνιο αλλά σοβαρό περιστατικό στην αεροπορία, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιές στην άτρακτο του αεροσκάφους και απαιτεί εκτενή τεχνικό έλεγχο πριν το αεροπλάνο επιστρέψει σε επιχειρησιακή λειτουργία.