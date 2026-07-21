Έπειτα από περισσότερες από επτά δεκαετίες, ερευνητές εντόπισαν στον βυθό του Ατλαντικού τα συντρίμμια της πτήσης 526Α της Pan American World Airways (Pan Am), ενός από τα πιο πολύνεκρα αεροπορικά δυστυχήματα της δεκαετίας του 1950, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση των σύγχρονων κανόνων ασφαλείας στις αερομεταφορές.

Το αεροσκάφος βρέθηκε στις 2 Ιουνίου, σε βάθος περίπου 600 μέτρων, σχεδόν οκτώ χιλιόμετρα ανοιχτά του Σαν Χουάν στο Πουέρτο Ρίκο, έπειτα από πολυετή έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια αυτόνομου υποβρύχιου οχήματος εξοπλισμένου με σόναρ και κάμερες υψηλής ανάλυσης.

Στις πρώτες εικόνες που ήρθαν στο φως διακρίνονται το χαρακτηριστικό λογότυπο της Pan Am, τμήματα της ατράκτου, το σύστημα προσγείωσης και τα παράθυρα της καμπίνας, ενώ μεγάλο μέρος του αεροσκάφους παραμένει σε εντυπωσιακά καλή κατάσταση, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Η πτήση που κατέληξε σε τραγωδία

Η πτήση, γνωστή ως «Easter Special», είχε απογειωθεί από το Σαν Χουάν με προορισμό τη Νέα Υόρκη τη Μεγάλη Παρασκευή, 11 Απριλίου 1952.

Λιγότερο από εννέα λεπτά μετά την απογείωση, δύο από τους τέσσερις κινητήρες του Douglas DC-4 σταμάτησαν να λειτουργούν. Ο κυβερνήτης επιχείρησε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο, όμως η συνεχής απώλεια ύψους τον ανάγκασε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσθαλάσσωση στον Ατλαντικό.

Η πρόσκρουση στη θάλασσα ήταν επιτυχής και όλοι οι 69 επιβαίνοντες επέζησαν αρχικά. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα η κατάσταση άλλαξε δραματικά, όταν το πίσω τμήμα του αεροσκάφους αποκολλήθηκε και η άτρακτος άρχισε να βυθίζεται.

Ο πανικός που στοίχισε δεκάδες ζωές

Η εκκένωση εξελίχθηκε σε εφιάλτη. Μέσα στη σύγχυση, αρκετοί επιβάτες παρέμειναν δεμένοι στις θέσεις τους, αγνοώντας τις οδηγίες του κυβερνήτη να εγκαταλείψουν άμεσα το αεροσκάφος.

Παράλληλα, η έντονη θαλασσοταραχή και ο φόβος για την παρουσία καρχαριών οδήγησαν πολλούς να μείνουν μέσα στην καμπίνα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν καθώς το αεροπλάνο βυθιζόταν.

Η τραγωδία κόστισε τη ζωή σε 52 ανθρώπους, κυρίως από πνιγμό, ενώ 39 σοροί δεν εντοπίστηκαν ποτέ, καθιστώντας το δυστύχημα ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Ο παρουσιαστής της εκπομπής Expedition Unknown του Discovery Channel, Τζος Γκέιτς, που συμμετείχε στην αποστολή, περιέγραψε τη στιγμή του εντοπισμού ως συγκλονιστική.

«Μου κόπηκε η ανάσα. Το αεροσκάφος είναι τόσο καλά διατηρημένο που ξεπερνούσε κάθε προσδοκία. Το να βλέπεις το αλουμίνιο να λάμπει στον πυθμένα της θάλασσας ήταν πραγματικά εντυπωσιακό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το δυστύχημα που άλλαξε τους κανόνες ασφαλείας στις πτήσεις

Η τραγωδία της πτήσης 526Α αποτέλεσε σημείο καμπής για την παγκόσμια αεροπορία. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν υποχρεωτικές ενημερώσεις ασφαλείας πριν από την απογείωση ούτε σαφείς οδηγίες προς τους επιβάτες για το πώς να αντιδράσουν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Μετά το δυστύχημα, θεσπίστηκαν νέες διαδικασίες ασφαλείας, οι οποίες εξελίχθηκαν στις καθιερωμένες επιδείξεις ασφαλείας που πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα πριν από κάθε πτήση.

«Πρόκειται για ένα δυστύχημα που αναδιαμόρφωσε θεμελιωδώς την αεροπορία όπως τη γνωρίζουμε σήμερα», τόνισε ο Γκέιτς.

Έρευνα ετών με περισσότερες από 350.000 φωτογραφίες

Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό των συντριμμιών του Clipper Endeavor είχε ο πρόεδρος και συνιδρυτής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Air/Sea Heritage Foundation, Ρας Μάθιους, ο οποίος είχε αφιερώσει χρόνια στην αναζήτησή τους.

Όπως εξήγησε, το μεγάλο βάθος στο οποίο βρισκόταν το αεροσκάφος απέκλειε την παρουσία δυτών, ενώ οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η πανδημία του κορωνοϊού καθυστέρησαν σημαντικά την αποστολή.

Τελικά, το αυτόνομο υποβρύχιο πραγματοποίησε σχεδόν 30 αποστολές χαρτογράφησης, συλλέγοντας περισσότερες από 350.000 φωτογραφίες του βυθού.

Η ερευνητική ομάδα ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει στην ανέλκυση των συντριμμιών ούτε στην αναζήτηση ανθρώπινων λειψάνων, αντιμετωπίζοντας το σημείο ως τόπο ιστορικής μνήμης και σεβασμού προς τα θύματα.