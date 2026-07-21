Τα πιθανά αίτια που οδήγησαν στη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας ανέλυσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης.

Θυμίζεται ότι τα πλοία που συγκρούστηκαν ήταν το επιβατηγό/οχηματαγωγό πλοίο της γραμμής Σούδας-Πειραιά ΕΛΥΡΟΣ, με το φορτηγό πλοίο Ro Ro Cargo Iosif K..

Ο Γιώργος Βάλλης μιλώντας το μεσημέρι της Τετάρτης 21 Ιουλίου στο MEGA, εξήγησε ποιοι χειρισμοί θα μπορούσαν να είχαν γίνει διαφορετικά ώστε να αποφευχθεί το ατύχημα, επισημαίνοντας τη σημασία του σωστού συντονισμού κατά την είσοδο και έξοδο των πλοίων από το λιμάνι.

«Για να μπορέσει να φύγει κάποιο πλοίο από το λιμάνι ή για να μπορέσει κάποιο πλοίο να μπει στο λιμάνι, υπάρχει ένας άνθρωπος από τις λιμενικές υπηρεσίες στην προβλήτα, όπου κάνει σωστή διαχείριση κίνησης του λιμένα. Δηλαδή σε ποιον δίνει εντολή να μπει, σε ποιον δίνει εντολή να βγει, ποιος πειρμένει, ποιος βάζει καταπέλτη, ποιος θα λύσει, θα δέσει… Στην προκειμένη περίπτωση, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι εκείνος ο άνθρωπος έδωσε εντολή ταυτόχρονα στο ένα πλοίο να φύγει και στο άλλο να μπει. Δεν πάμε κατευθείαν να πούμε “φταίνε τα πλοία, φταίνε οι καπετάνιοι. Τη διαχείριση του λιμανιού την έχει αναλάβει μέσω ασυρμάτου ο υπεύθυνος».

«Από τη στιγμή που θα αντιληφθείς ότι ένα πλοίο κάνει κίνηση προς τα πίσω, ανάποδα δηλαδή, θέλει κάποια δευτερόλεπτα, ειδικά αυτά τα πλοία που είναι μεγάλα. Στο βίντεο βλέπουμε ότι είναι πολύ κοντά, οπότε ούτε ο ένας πρόλαβε να αντιδράσει, αλλά ούτε και ο άλλος. Να δούμε όμως από πού ξεκινάει όλο το θέμα; Για να λύσει το επιβατηγό να φύγει, να λύσει καταπέλτη, να λύσει τα σχοινιά, έχει πάρει άδεια για απόπλου από τον άνθρωπο που είναι εκεί. Από την άλλη, για να μπει μέσα στο λιμάνι το Ro Ro, έχει πάρει επίσης έγκριση από κάποιον άνθρωπο», εξήγησε ο ίδιος.

«Λόγω του ότι το ένα είναι επιβατηγό και το άλλο είναι Ro Ro, θα έπρεπε το Ro Ro να περιμένει το επιβατηγό να φύγει και αφου “καθαρίσει” η είσοδος, τότε να μπει. Όμως εδώ βλέπουμε πολλά λάθη».

«Συνήθως είναι δύο-τρία άτομα που έχουν την ευθύνη και την επίβλεψη αλλά ένας είναι ο προιστάμενος, ο αξιωματικός ασφαλείας που είναι και πιο υψηλόβαθμος και δίνει τις εντολές και ρυθμίζει την κίνηση. (…) Ένας είναι αυτός που λέει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει».

Τέλος, στο ερώτημα εάν θα μπορούσαν οι καπετάνιοι να κάνουν κάτι ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση, ο Γιώργος Βάλλης σημείωσε: «Θα μπορούσαν να κάνουν κάτι την τελευταία στιγμή μόνο εάν είχαν αντιληφθεί αυτό που βλέπουμε εμείς στο βίντεο. Εμείς όμως βλέπουμε το Ro Ro και το επιβατηγό να έρχονται με ταχύτητα χωρίς να κόβει ταχύτητα κάποιος, ήταν ήσυχοι ότι δεν συμβαίνει τίποτα, έχουμε πάρει οδηγίες, οπότε είναι όλα καλά».

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Πρωινές ώρες σήμερα, η Λιμενική Αρχή Χανίων ανέφερε ότι το επιβατηγό – οχηματαγωγό (Ε/Γ –Ο/Γ) πλοίο «ΕΛΥΡΟΣ» κατά τον απόπλου του από το λιμένα της Σούδας συγκρούστηκε με το φορτηγό οχηματαγωγό (Φ/Γ–Ο/Γ) πλοίο «ΙΩΣΗΦ Κ.» στο λιμάνι της Σούδας. Άμεσα από τη Λιμενική Αρχή επιβλήθηκε η απαγόρευση απόπλου και στα δύο πλοία. Το Ε/Γ –Ο/Γ είχε προγραμματισμένο δρομολόγιο για Πειραιά με 100 επιβάτες, 118 άτομα πλήρωμα, 32 Ε.Ι.Χ., 74 Φ/Γ και 7 Δ/Κ.. Ακολούθησε η προβλεπόμενη διαδικασία πιστοποίησης της ζημιάς και επιθεώρησης από τον παρακολουθούντα το πλοίο νηογνώμονα, ο οποίος στη συνέχεια εξέδωσε σχετική βεβαίωση ότι το πλοίο διατηρεί την κλάση του και μπορεί να συνεχίσει τα δρομολόγια του.

Στο Φ/Γ- ΟΓ ΙΩΣΗΦ Κ επιβλήθηκε απαγόρευση απόπλου και αναμένεται επιθεώρηση από αρμόδιο φορέα επιθεώρησης του πλοίου.

Από τη Λιμενική Αρχή διερευνώνται τα αίτια του συμβάντος, υπό το πρίσμα της απόλυτης διασφάλισης τήρησης των κανόνων ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα έχει διαταχθεί ο σχηματισμός δικογραφίας υπό τις οδηγίες της οικείας Εισαγγελικής Αρχής. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση έχει κινηθεί και η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ούτε θαλάσσια ρύπανση.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, Β. Κικίλιας ζήτησε από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος να μεταβεί στα Χανιά ο Β’ Υπαρχηγός του Λ.Σ. και αρμόδιος για θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας Υπαρχηγός, Αντιναύαρχος Ευστράτιος Δρακούλης».