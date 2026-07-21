Μια νέα οικολογική λύση για την αντιμετώπιση των κουνουπιών τέθηκε σε εφαρμογή στον Τύρναβο, με στόχο να περιοριστεί σημαντικά η όχληση των κατοίκων και να ενισχυθεί η προστασία της δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Πρόκειται για τη συσκευή Mosquitaire, μια σύγχρονη παγίδα που αξιοποιεί τη φυσική συμπεριφορά των κουνουπιών, προσελκύοντας κυρίως τα θηλυκά έντομα και εγκλωβίζοντάς τα προτού φτάσουν στους ανθρώπους.

Η συσκευή μπορεί να καλύψει έκταση περίπου οκτώ στρεμμάτων και χρησιμοποιεί μια ειδική, άοσμη και φιλική προς το περιβάλλον ουσία, η οποία προσελκύει αποκλειστικά τα κουνούπια χωρίς να επηρεάζει ανθρώπους ή άλλα ζώα.

Αφού τα έντομα προσεγγίσουν την παγίδα, εγκλωβίζονται στο εσωτερικό της, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο πληθυσμός τους στις περιοχές όπου συγκεντρώνεται κόσμος και, κατά συνέπεια, να περιορίζονται αισθητά τα ενοχλητικά τσιμπήματα.

«Θέλαμε πιο δραστικά μέτρα»

Μιλώντας στην εκπομπή Action ΤΩΡΑ, ο αντιδήμαρχος Τυρνάβου, Νίκος Νταλαγιάννης, ανέφερε ότι ο δήμος αναζήτησε μια πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κουνουπιών, επιλέγοντας μια τεχνολογία που βασίζεται σε φυσικούς μηχανισμούς προσέλκυσης και παγίδευσης.

Όπως εξήγησε, βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων, η μείωση των παραπόνων που καταγράφονται κάθε καλοκαίρι, αλλά και η ενίσχυση της πρόληψης απέναντι σε νοσήματα που μεταδίδονται μέσω των κουνουπιών.

Παράλληλα, τόνισε ότι η επιτυχία του εγχειρήματος εξαρτάται και από τη συνεργασία των πολιτών, οι οποίοι καλούνται να συμβάλουν στην εξάλειψη εστιών στάσιμων νερών, όπου αναπτύσσονται οι προνύμφες των εντόμων.

Γιατί στοχεύει τα θηλυκά κουνούπια

Τα θηλυκά κουνούπια είναι εκείνα που τσιμπούν τον άνθρωπο, καθώς χρειάζονται αίμα για την ανάπτυξη των αυγών τους. Εντοπίζουν τα θύματά τους μέσω φυσικών σημάτων, όπως η θερμοκρασία του σώματος, το διοξείδιο του άνθρακα που εκπνέουμε και οι οσμές που εκπέμπει το δέρμα.

Η νέα παγίδα αξιοποιεί ακριβώς αυτή τη βιολογική συμπεριφορά, προσελκύοντας τα θηλυκά έντομα σε ένα ελεγχόμενο σημείο, όπου παγιδεύονται πριν προλάβουν να πλησιάσουν τους ανθρώπους.

Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας, ο Δήμος Τυρνάβου φιλοδοξεί να μειώσει σημαντικά τον πληθυσμό των κουνουπιών στις κοινόχρηστες περιοχές, προσφέροντας ένα πιο άνετο και ασφαλές περιβάλλον για κατοίκους και επισκέπτες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.