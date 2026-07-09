Η εμφάνιση του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου για τη φετινή περίοδο μετάδοσης ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), απευθύνοντας παράλληλα ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να τηρούν με συνέπεια τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, καθώς η κυκλοφορία του ιού αναμένεται και φέτος κατά τους θερινούς και φθινοπωρινούς μήνες.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, το πρώτο περιστατικό του 2026 αφορά ασθενή ηλικίας άνω των 60 ετών, ο οποίος εμφάνισε μηνιγγοεγκεφαλίτιδα. Τα συμπτώματα ξεκίνησαν στα τέλη Ιουνίου, ενώ ως πιθανότερη περιοχή έκθεσης στον ιό εκτιμάται η Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα ο Δήμος Αγίας Παρασκευής.

Κρούσματα κάθε χρόνο και στην Ελλάδα

Η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται κάθε χρόνο σε πολλές χώρες του κόσμου, καθώς και σε αρκετά ευρωπαϊκά κράτη, κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου.

Στην Ελλάδα, η παρουσία του ιού είναι πλέον επαναλαμβανόμενη, καθώς από το 2010 και μετά καταγράφονται περιστατικά σε ετήσια βάση. Για τον λόγο αυτό, η επανεμφάνιση κρουσμάτων θεωρείται αναμενόμενη σε κάθε περίοδο μετάδοσης. Ήδη από τον Μάιο του 2026, ο ΕΟΔΥ είχε ενημερώσει τους επαγγελματίες Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ είχε εκδώσει και σχετικό Δελτίο Τύπου με οδηγίες προς τους πολίτες για την προστασία από τα κουνούπια.

Πώς μεταδίδεται ο ιός

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών, τα οποία έχουν προηγουμένως μολυνθεί από μολυσμένα, κυρίως άγρια, πτηνά.

Ο άνθρωπος που μολύνεται δεν μπορεί να μεταδώσει τον ιό ούτε σε άλλα κουνούπια ούτε σε άλλους ανθρώπους μέσω άμεσης επαφής.

Οι περισσότεροι άνθρωποι που μολύνονται δεν εμφανίζουν καθόλου συμπτώματα ή παρουσιάζουν ήπια νόσηση. Ωστόσο, σε μικρό ποσοστό, που είναι μικρότερο από το 1%, εκδηλώνεται σοβαρή μορφή της λοίμωξης με προσβολή του νευρικού συστήματος, όπως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος σοβαρής νόσησης και επιπλοκών που μπορεί να απειλήσουν τη ζωή αφορά κυρίως άτομα προχωρημένης ηλικίας, ανθρώπους με ανοσοκαταστολή, αλλά και όσους πάσχουν από χρόνια υποκείμενα νοσήματα.

Τα μέτρα προστασίας που συστήνει ο ΕΟΔΥ

Όπως επισημαίνει ο ΕΟΔΥ, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί με ακρίβεια σε ποιες περιοχές θα κυκλοφορήσει ο ιός και θα εμφανιστούν κρούσματα, καθώς η επιδημιολογία του εξαρτάται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες.

Για τον λόγο αυτό, συνιστά στους πολίτες να εφαρμόζουν με συνέπεια μέτρα ατομικής προστασίας από τα κουνούπια σε ολόκληρη την επικράτεια και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου κυκλοφορίας τους.

Μεταξύ άλλων, οι πολίτες καλούνται να:

Χρησιμοποιούν εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά για το σώμα και τον χώρο, ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης, καθώς και σήτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά ή ανεμιστήρες και να φορούν κατάλληλα ρούχα που καλύπτουν το σώμα.

Μην αφήνουν στάσιμα νερά σε κανένα σημείο των ιδιωτικών τους χώρων, καθώς έτσι περιορίζονται σημαντικά οι εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών, όπου οι αρμόδιες αρχές δεν μπορούν να παρέμβουν.

Ελέγχουν συστηματικά αυλές, κήπους, βεράντες, ταράτσες, μπαλκόνια, χωράφια και οικόπεδα, ώστε να εντοπίζουν και να απομακρύνουν κάθε εστία στάσιμου νερού.

Αναποδογυρίζουν, καλύπτουν ή αλλάζουν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα το νερό σε αντικείμενα που συγκρατούν νερό.

Καθαρίζουν τακτικά υδρορροές, φρεάτια και λούκια.

Τοποθετούν σήτες στους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τα άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών, όσους βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή και τους πάσχοντες από χρόνια νοσήματα, καθώς διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρή μορφή της λοίμωξης και θα πρέπει να τηρούν τα μέτρα προστασίας με ιδιαίτερη συνέπεια.

Συνεχής επιτήρηση και εβδομαδιαίες εκθέσεις

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι, σε κάθε περίοδο μετάδοσης του ιού, εφαρμόζεται ενισχυμένη επιδημιολογική επιτήρηση, με στόχο την έγκαιρη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης. Παράλληλα, ενημερώνονται οι επαγγελματίες Υγείας και Δημόσιας Υγείας, διερευνώνται άμεσα όλα τα περιστατικά και υπάρχει συνεχής συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία έχει την ευθύνη υλοποίησης των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών.

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις περιγράφονται αναλυτικά στο «Σχέδιο Δράσης για τη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου» του Υπουργείου Υγείας, το οποίο αποσκοπεί στην τυποποιημένη εφαρμογή μέτρων για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού.

Παράλληλα, ειδική διατομεακή Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Υγείας προχωρά σε άμεση εκτίμηση του κινδύνου και καθορίζει τις επηρεαζόμενες και τις περιοχές υψηλού κινδύνου, όπου εφαρμόζονται πρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια του αίματος. Η επικαιροποιημένη λίστα των περιοχών αυτών δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου, τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, καθώς και για τα επιδημιολογικά δεδομένα. Επιπλέον, ο Οργανισμός θα δημοσιεύει κάθε Τετάρτη επικαιροποιημένες εκθέσεις επιτήρησης με τα τελευταία στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των κρουσμάτων ανά Δήμο, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν σε ποιες περιοχές της χώρας έχει επιβεβαιωθεί η κυκλοφορία του ιού κατά τη διάρκεια του 2026.