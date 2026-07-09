Πέθανε, σε ηλικία 68 ετών, η τρανς ακτιβίστρια της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, Πάολα Ρεβενιώτη, ύστερα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή της στο Facebook η δημοσιογράφος Δανάη Μαραγκουδάκη.

Στην ανάρτησή της γράφει:

«Η αγαπημένη μας φίλη Paola Revenioti έφυγε από την ζωή χτες βράδυ στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 68 ετών.

Μας αφήνει ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στην ιστορία της κουήρ κοινότητας. Με το Κράξιμο, με τις φωτογραφίες της, με τα ντοκιμαντέρ της και κυρίως με το πώς έζησε, υπερασπιζόταν σταθερά την ελευθερία, την καύλα, τη ζωή.

Την αποχαιρετούμε με βαθιά λύπη, αγάπη αλλά κι ευγνωμοσύνη για το αποτύπωμά της στις ζωές μας και κάθε τρανς και κουήρ ανθρώπου που ήρθε σε επαφή μαζί της, με το έργο και τον δημόσιο λόγο της.

Αναπνέουμε πιο ελεύθερα χάρη σε εκείνη. Θα μιλάμε πάντοτε για την παρακαταθήκη που μας αφήνει συλλογικά.

Θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες για την κηδεία εντός της ημέρας.

Δανάη Μαραγκουδάκη

Ελίζα Τριανταφύλλου

Βασίλης Θανάσης».

Ποια ήταν η Πάολα Ρεβενιώτη

Γεννήθηκε το 1958 στον Πειραιά και μεγάλωσε στο Κερατσίνι. Εισήχθη στη σχολή Πολεμικού Ναυτικού σε ηλικία 13 ετών, απ’ όπου αποπέμφθηκε 3 χρόνια μετά.

Μετακόμισε στην Αθήνα, όπου ασχολήθηκε με τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα των ΛΟΑΤ ατόμων, συμμετέχοντας αρχικά στο Απελευθερωτικό Κίνημα Ομοφυλοφίλων Ελλάδας (ΑΚΟΕ).

Η Πάολα Ρεβενιώτη αποτελούσε μια από τις πρωτοπόρες προσωπικότητες του ελληνικού ΛΟΑΤ κινήματος. Μεταξύ άλλων διοργάνωσε ένα από τα πρώτα gay pride, ενώ από το 2011 ασχολήθηκε με τη δημιουργία σειράς ντοκιμαντέρ.