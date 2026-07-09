Ο Ολυμπιακός ανεβάζει ρυθμούς στο μεταγραφικό μέτωπο, επιδιώκοντας να ολοκληρώσει άμεσα τις βασικές εκκρεμότητες του σχεδιασμού του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η περίπτωση του Πέταρ Στάνιτς, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν επανέλθει με βελτιωμένη πρόταση προς τη Λουντογκόρετς. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βουλγαρία, η προσφορά φέρεται να ξεπερνά τα 8 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις του συλλόγου και φέρνοντας τις δύο πλευρές πιο κοντά σε συμφωνία για τον 25χρονο Σέρβο μέσο. Mάλιστα, οι επαφές πλέον επικεντρώνονται στον ποδοσφαιριστή, με τον οποίο θέλουν να συμφωνήσουν άμεσα οι Πειραιώτες.

Παράλληλα, εξελίξεις υπάρχουν και στην υπόθεση του Ζοέλ Ρόκα. Ο Ολυμπιακός κατέθεσε νέα επίσημη πρόταση στη Ζιρόνα, αυξάνοντας τις πιθανότητες να αποσπάσει το πολυπόθητο «ναι». Καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις φέρεται να παίζει και η στάση του ίδιου του ποδοσφαιριστή, ο οποίος επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στον Πειραιά και πιέζει τη διοίκηση της ισπανικής ομάδας να δώσει το «πράσινο φως» για τη μεταγραφή.

Την ίδια στιγμή, ο Ζότα Σίλβα θεωρείται πλέον παίκτης του Ολυμπιακού, με την επίσημη ανακοίνωση να μετατίθεται για την Πέμπτη λόγω διαδικαστικών ζητημάτων. Η καθυστέρηση οφείλεται στην αργοπορημένη άφιξη του νομικού εκπροσώπου του Πορτογάλου στην Ολλανδία, όπου ολοκληρώνονται οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Με την ολοκλήρωση του τυπικού σκέλους, ο Ζότα Σίλβα αναμένεται να ανακοινωθεί από την ΠΑΕ και να πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος συνεχίζει την προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία.