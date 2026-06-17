Ο Πέταρ Στάνιτς εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να διατηρούν ζωντανό το ενδιαφέρον τους για τον ταλαντούχο μέσο της Λουντογκόρετς.

Ο 24χρονος διεθνής Σέρβος, ο οποίος διαθέτει και κροατικό διαβατήριο, προέρχεται από μια εξαιρετικά παραγωγική χρονιά στη Βουλγαρία. Αγωνιζόμενος κυρίως ως επιτελικός χαφ, αλλά έχοντας τη δυνατότητα να καλύψει πολλές θέσεις στη μεσοεπιθετική γραμμή, ακόμη και εκείνη του φορ, ολοκλήρωσε τη σεζόν με εντυπωσιακό απολογισμό 16 τερμάτων και 13 ασίστ σε 55 συμμετοχές.

Η περίπτωσή του έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων της Ευρώπης, με την Άλκμααρ να συγκαταλέγεται μεταξύ των ομάδων που έχουν εξετάσει σοβαρά την απόκτησή του. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός φαίνεται πως έχει μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του ποδοσφαιριστή, επιχειρώντας να αποκτήσει προβάδισμα στη σχετική κούρσα.

Η Λουντογκόρετς φέρεται να αποτιμά τον ποδοσφαιριστή σε ποσό που αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που δεν έχει αποθαρρύνει τους Πειραιώτες. Αντιθέτως, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επαφές έχουν προχωρήσει σημαντικά, ενώ όλα δείχνουν πως έχει ήδη κατατεθεί επίσημη πρόταση για την απόκτησή του.

Το όνομα του Στάνιτς παραμένει ψηλά στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού, με τον σύλλογο να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να επιδιώκει να ολοκληρώσει μια κίνηση που θα ενισχύσει σημαντικά τη μεσοεπιθετική του γραμμή ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.