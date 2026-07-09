Θρήνος στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα που σκοτώθηκε μετά την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Βαρύ είναι το κλίμα στην Κοζάνη όπου πραγματοποιείται η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από εμπρηστική επίθεση στο σπίτι όπου έμενε με την οικογένειά της στη Θεσσαλονίκη.

Γύρω στις 10:30 η σορός της Βάγιας Νέστορα έφτασε στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης.

Το παρών στην κηδεία δίνουν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα θα παραστεί και η κόρη της Αφροδίτη, παρά το γεγονός ότι νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη με εγκαύματα. Καθώς οι γιατροί κρίνουν ότι δεν μπορεί να πάρει εξιτήριο λόγω σοβαρών εγκαυμάτων που φέρει στα πόδια η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε να μεταβεί στην κηδεία με αμαξίδιο και ιδιωτικό ασθενοφόρο.

Ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης Νίκος Ανδρουλάκης Έλενα Ράπτη Νίκος Ταχιάος Νίκος Παπαϊωάννου Στέλιος Πέτσας

«Σήμερα αποχαιρετάμε τη Βάγια Νεστορα. Τη μάνα που δολοφονήθηκε την 1η Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Πριν ξεριζωθεί βίαια από τη ζωή, βίωσε την απώλεια της κόρης της και μεγάλωνε το εγγόνι της. Στεκόμαστε δίπλα στον Παναγιώτη που μετά την απώλεια της κόρης, χάνει και τη σύζυγο του. . Δίπλα στο παιδί που έχασε τη μάνα και τώρα τη γιαγιά του.

Δεν ξέρω πως μπορεί κανείς να στέκεται απαθής σε αυτή τη φρικτή δολοφονία. Η πολιτική έχει αξία μόνο όταν είμαστε και παραμένουμε άνθρωποι», έγραψε σε ανάρτησή της η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.