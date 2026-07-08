Στην Κοζάνη θα μεταβεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, παρουσία συγγενών, φίλων και εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου.

Η ταφή θα ακολουθήσει στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Κοζάνης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας. Επιθυμία των συγγενών είναι, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας».

Το «παρών» του πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εκφράσει τη θλίψη του για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, χαρακτηρίζοντας το τραγικό τέλος της απόδειξη του «δολοφονικού και απάνθρωπου χαρακτήρα» της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή.

Ο πρωθυπουργός είχε υπογραμμίσει ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή στη βία, προσθέτοντας πως κανείς δεν πρέπει να περιορίζεται σε τυπικές ή υποκριτικές δηλώσεις καταδίκης.

Η Βάγια Νέστορα έχασε τη ζωή της μετά την εμπρηστική επίθεση στην κατοικία της οικογένειάς της στη Θεσσαλονίκη. Φερόμενος στόχος της επίθεσης ήταν η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας των μελών της οικογένειας Νέστορα μετά την επίθεση.

Πολιτική παρουσία στην Κοζάνη

Στην εξόδιο ακολουθία αναμένεται να παραστεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και κυβερνητικά και κομματικά στελέχη.

Η παρουσία πολιτικών αρχηγών στην Κοζάνη προσδίδει στην τελετή έναν ευρύτερο συμβολισμό, στέλνοντας μήνυμα καταδίκης της βίας και συμπαράστασης προς την οικογένεια της Βάγιας Νέστορα.