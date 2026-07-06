Τουλάχιστον ένα με δύο βήματα πιο μπροστά απ’ όσο γνωρίζουμε και μπορεί δημοσίως να ειπωθεί είναι οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την αιματηρή επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του στελέχους της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η 70χρονη μητέρα της.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια προχωρούν σε αναλύσεις του βιντεοληπτικού υλικού που έχουν στα χέρια τους από τουλάχιστον 50 κάμερες ασφαλείας και όχι μόνο από τα σημεία των «χτυπημάτων». Οι Αρχές έχουν σχεδόν ολοκληρώσει τις έρευνες για τις διαδρομές σε μια μεγάλη ακτίνα από την αφετηρία των δραστών, τα σημεία των εμπρησμών και την επιστροφή στα κρησφύγετα.

Στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια θα εξετάσουν και τα δεδομένα από κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν πιθανή ύποπτη δραστηριότητα που μπορεί να συνδεθεί με συγκεκριμένα άτομα.

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι μοτοσικλέτα μικρού κυβισμού με τους δύο αναβάτες που θεωρήθηκε ύποπτη αρχικά, μάλλον δεν έχει σχέση με τις επιθέσεις. Ειδικά δε στις δύο πρώτες εμπρηστικές επιθέσεις, στο τελικό στάδιο η προσέγγιση στον στόχο (σπίτια στελεχών ΝΔ) γίνεται πεζή.

Σε κάθε περίπτωση, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται δύο πυρήνες από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, τόσο σε ό,τι αφορά τον εκτελεστικό βραχίονα όσο και σε ό,τι αφορά τον καθοδηγητή – υποκινητή της τριπλής εμπρηστικής επίθεσης που κατέληξε σε δολοφονικό χτύπημα.