Σε ελεγχόμενη και σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται, από χθες το μεσημέρι, στη Μονάδα Εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου, η πολιτεύτρια της ΝΔ Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια από την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στην πολυκατοικία όπου διαμένει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή της είναι καλή, δεν παρουσιάζει αναπνευστική δυσχέρεια και υποβάλλεται σε περιποίηση των εγκαυμάτων, ενώ εκτιμάται πως θα λάβει εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα.

Εξιτήριο πήρε σήμερα ο Παναγιώτης Νέστορας, ο πατέρας της πολιτεύτριας, ο οποίος νοσηλευόταν με αναπνευστικά προβλήματα μετά την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. «Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία», ανέφερε σε δηλώσεις του έξω από το νοσοκομείο.

«Πριν πέντε χρόνια έχασα την κόρη μου τη μικρή, έφυγε και η γυναίκα και μένω εγώ και η κορούλα μου, η Αφροδίτη. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποιοι εγκληματίες, θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικές τους σκέψεις και ιδέες.

Εγώ απλώς τους εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι το αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει, αλλά να τους προσέχει προς το καλό, προς την καλή πλευρά και όχι σε αυτό που έκαναν. Πιστεύω ότι η Δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια.

Απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άνανδρα. Δείχνουν μίσος για όλους μας.

Η Αφροδίτη από χθες είναι στο Παπανικολάου, αλλά πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε με μερικές πλαστικές. Αλλά γενικά είναι καλά. Μείναμε οι δυο μας. Θα το παλέψουμε, όπως το παλέψαμε και μία άλλη φορά και θα βγούμε νικητές με τη συμπαράσταση όλων σας», τόνισε ο κ. Νέστορας.