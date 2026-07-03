Οι περισσότεροι Αμερικανοί θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες γεννήθηκαν στις 4 Ιουλίου 1776, όταν οι Πατέρες του Έθνους υπέγραψαν τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας στη Φιλαδέλφεια. Η πόλη βρίσκεται και φέτος στο επίκεντρο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ, με περίπου 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες να αναμένονται στις εκδηλώσεις της Ημέρας Ανεξαρτησίας.

Ωστόσο, ελάχιστοι γνωρίζουν ότι η περιοχή που θεωρείται το πολιτικό και ιδεολογικό λίκνο των Ηνωμένων Πολιτειών υπήρξε κάποτε τμήμα μιας σχεδόν ξεχασμένης σουηδικής αποικίας, γνωστής ως «Νέα Σουηδία» (Nya Sverige). Πρόκειται για μια αποικία που υπήρξε από το 1638 έως το 1655 στην κοιλάδα του ποταμού Ντέλαγουερ, καλύπτοντας περιοχές των σημερινών πολιτειών του Νιου Τζέρσεϊ, της Πενσιλβάνια, του Ντέλαγουερ και του Μέριλαντ.

Παρότι ήταν η μικρότερη, η λιγότερο πυκνοκατοικημένη και η συντομότερη σε διάρκεια ευρωπαϊκή αποικία που δημιουργήθηκε στις μετέπειτα Ηνωμένες Πολιτείες, άφησε σημαντικό αποτύπωμα στην ιστορία της χώρας. Οι Σουηδοί έποικοι εισήγαγαν τα ξύλινα σπίτια από κορμούς, έφεραν τον λουθηρανισμό στον Νέο Κόσμο, πρωταγωνίστησαν σε μία από τις πρώτες πολιτικές εξεγέρσεις στις αμερικανικές αποικίες και επηρέασαν την εξέλιξη δύο μελλοντικών αμερικανικών πόλεων.

Η θέα από τη Φιλαδέλφεια που κρύβει μια άγνωστη ιστορία

Από τον πύργο του ρολογιού του Δημαρχείου της Φιλαδέλφειας, σε ύψος περίπου 152 μέτρων, μπορεί κανείς να διακρίνει ορισμένα από τα σημαντικότερα σημεία της αμερικανικής ιστορίας. Το City Tavern, όπου οι Πατέρες του Έθνους σχεδίαζαν την Αμερικανική Επανάσταση. Το Carpenters’ Hall, όπου οι αποικίες ενώθηκαν απέναντι στους Βρετανούς στο Πρώτο Ηπειρωτικό Συνέδριο. Λίγο πιο πέρα βρίσκεται το Independence Hall, όπου υπογράφηκε το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών το 1787.

Ακολουθώντας με το βλέμμα τη Market Street προς τον ποταμό Ντέλαγουερ και το Νιου Τζέρσεϊ, γεννιέται ένα απρόσμενο ερώτημα: άραγε όλα αυτά τα εδάφη ανήκαν κάποτε στη Σουηδία;

Ο ξεναγός απάντησε διστακτικά πως πιθανότατα έτσι ήταν, προσθέτοντας ότι ήταν η πρώτη φορά που κάποιος επισκέπτης τον ρωτούσε κάτι τέτοιο.

Η μυστική αποικία που δημιουργήθηκε για να πλήξει τους Ολλανδούς

Σύμφωνα με τη Ντέμπορα-Τζιν Χόφμαν, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του New Sweden Centre, η Νέα Σουηδία ξεκίνησε ως μια απολύτως μυστική αποικία.

Όπως εξηγεί, οι Σουηδοί δεν επιδίωκαν να υψώσουν σημαίες όπως οι Γάλλοι ή οι Ισπανοί. Ο στόχος ήταν να δημιουργήσουν μια αποικία που θα περνούσε απαρατήρητη από τους Ολλανδούς.

Η ιστορία ξεκινά το 1637, όταν ο Πέτερ Μίνουιτ, πρώην κυβερνήτης της ολλανδικής αποικίας της Νέας Ολλανδίας, προσέγγισε το σουηδικό Στέμμα. Ο Μίνουιτ είχε γίνει γνωστός επειδή είχε αγοράσει το νησί του Μανχάταν για λογαριασμό των Ολλανδών και γνώριζε όσο λίγοι τη μεσοατλαντική ακτή της Βόρειας Αμερικής. Όταν απομακρύνθηκε από τη θέση του το 1632, αποφάσισε να στραφεί εναντίον των πρώην εργοδοτών του.

Η Χόφμαν εξηγεί ότι ο Μίνουιτ ουσιαστικά είπε στους Σουηδούς πως αποτελούσαν τη μοναδική μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη χωρίς αποικία και ότι έχαναν τα σημαντικά κέρδη από το εμπόριο γούνας κάστορα και καπνού. Παράλληλα, τους αποκάλυψε πού θα μπορούσαν να ιδρύσουν μία, όπως αναφέρει το BBC.

Με χάρτη στα χέρια, έδειξε ότι ανάμεσα στις διεκδικήσεις της Αγγλίας στη Βιρτζίνια και της Νέας Ολλανδίας υπήρχε μια μεγάλη περιοχή που δεν είχε ακόμη καταληφθεί από Ευρωπαίους. Παρότι οι Ολλανδοί διεκδικούσαν ολόκληρο τον ποταμό Ντέλαγουερ, είχαν αγοράσει μόνο τη μία πλευρά του από τους Λέναπε και ήταν περισσότερο προσηλωμένοι στην υπεράσπιση του Νέου Άμστερνταμ, του σημερινού Μανχάταν.

Τον Δεκέμβριο του 1637 ο Μίνουιτ απέπλευσε από το Γκέτεμποργκ με δύο πλοία και 25 αποίκους. Έπειτα από τέσσερις μήνες ταξιδιού έριξαν διακριτικά άγκυρα κοντά στο σημερινό Γουίλμινγκτον, ελπίζοντας ότι η απομονωμένη τοποθεσία δεν θα κινούσε υποψίες.

Όμως το σχέδιο δεν έμεινε κρυφό για πολύ.

Ο ιστορικός και συγγραφέας Ράσελ Σόρτο αναφέρει ότι οι Ολλανδοί αντιλήφθηκαν σχεδόν αμέσως την παρουσία των Σουηδών. Από την πρώτη στιγμή θεωρούσαν ότι είχαν εγκατασταθεί παράνομα στην επικράτειά τους, όμως ο Μίνουιτ γνώριζε πως δεν διέθεταν αρκετό στρατιωτικό δυναμικό για να τους απομακρύνουν και επέλεξε να αγνοήσει τις αντιδράσεις τους.

Το Φορτ Κριστίνα και η πρώτη μόνιμη εγκατάσταση στην περιοχή

Τον Μάρτιο του 1638 ο Μίνουιτ αγόρασε από πέντε φυλές ιθαγενών περίπου 108 χιλιόμετρα παραποτάμιας γης κατά μήκος του Ντέλαγουερ. Εκεί οι άποικοι ίδρυσαν το Φορτ Κριστίνα, το οποίο ονόμασαν προς τιμήν της 12χρονης τότε βασίλισσας Χριστίνας της Σουηδίας.

Το φρούριο αποτέλεσε την πρώτη μόνιμη ευρωπαϊκή εγκατάσταση στην κοιλάδα του Ντέλαγουερ και το πρώτο μόνιμο ευρωπαϊκό οικοδόμημα στην περιοχή που αργότερα θα εξελισσόταν στην πρώτη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Λίγους μόλις μήνες αργότερα, ο Μίνουιτ πνίγηκε σε έναν τυφώνα στην Καραϊβική, ενώ αναζητούσε φορτίο καπνού ώστε να καταστήσει οικονομικά βιώσιμη τη νέα αποικία.

Οι 25 άποικοι που άφησε πίσω του, χωρίς χρήματα και με ελάχιστες προμήθειες, πιθανότατα δεν θα είχαν επιβιώσει από τον πρώτο χειμώνα χωρίς τη βοήθεια των αυτόχθονων πληθυσμών.

Η Ντέμπορα-Τζιν Χόφμαν επισημαίνει ότι οι Σουηδοί έλαβαν σημαντική βοήθεια από τους ιθαγενείς, κατανοώντας πως η ειρηνική συνύπαρξη εξασφάλιζε τόσο το εμπόριο όσο και την ίδια την επιβίωση. Σε αντίθεση με τους Ολλανδούς και τους Άγγλους, σεβάστηκαν τις τοπικές φυλές. Περίπου το 80% των αποίκων ήταν στην πραγματικότητα «Δασικοί Φινλανδοί», καθώς τότε η Φινλανδία αποτελούσε τμήμα της Σουηδίας και οι κάτοικοί της διέθεταν μεγάλη εμπειρία στη ζωή μέσα στα δάση και στην αξιοποίηση της φύσης.

Η άφιξη του Γιόχαν Πριντς και η επέκταση της Νέας Σουηδίας

Για αρκετά χρόνια η Νέα Σουηδία παρέμεινε μια μικρή και απομονωμένη αποικία. Η κατάσταση άλλαξε το 1643, όταν κυβερνήτης διορίστηκε ο Γιόχαν Πριντς, ένας επιβλητικός άνδρας με ύψος περίπου 2,13 μέτρα και βάρος 181 κιλά. Οι Λέναπε τον αποκαλούσαν «Μεγάλη Κοιλιά» και η παρουσία του αποδείχθηκε καθοριστική για την εδραίωση της σουηδικής παρουσίας στη Βόρεια Αμερική.

Κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας, ο Πριντς κατασκεύασε ακόμη δύο οχυρά κατά μήκος του ποταμού Ντέλαγουερ, το Φορτ Έλφσμποργκ και το Φορτ Νέο Γκέτεμποργκ. Παράλληλα επέκτεινε την αποικία από τη σημερινή κομητεία Σέσιλ του Μέριλαντ έως το Τρέντον του Νιου Τζέρσεϊ και ίδρυσε νέα πρωτεύουσα στο νησί Τίνικουμ, νότια της Φιλαδέλφειας. Παράλληλα έδωσε αυστηρές εντολές ώστε να διατηρηθούν ειρηνικές σχέσεις με τις αυτόχθονες φυλές.

Παρά την εδαφική της επέκταση, η Νέα Σουηδία δεν κατάφερε ποτέ να εξελιχθεί στην κερδοφόρα αποικία που οραματίζονταν οι ιδρυτές της. Ο πληθυσμός της δεν ξεπέρασε ποτέ περίπου τους 400 κατοίκους, ενώ από το 1648 έως το 1654 το σουηδικό Στέμμα δεν απέστειλε ούτε ένα πλοίο ανεφοδιασμού.

Το ενδιαφέρον για μετανάστευση ήταν τόσο περιορισμένο, ώστε η Σουηδική Αυτοκρατορία κατέφυγε ακόμη και στην αποστολή μικροεγκληματιών και λιποτακτών του στρατού ως μορφή τιμωρίας.

Η πρώτη πολιτική εξέγερση και το τέλος της σουηδικής κυριαρχίας

Με την αποικία ουσιαστικά εγκαταλελειμμένη από τη Σουηδία, ο Πριντς κυβέρνησε με αυταρχικό τρόπο προκειμένου να αποτρέψει τους ελάχιστους αποίκους από το να την εγκαταλείψουν.

Το 1653, όταν περίπου το ένα τέταρτο του ανδρικού πληθυσμού υπέγραψε αναφορά κατηγορώντας τον για κατάχρηση εξουσίας, εκείνος χαρακτήρισε την κίνηση «στάση». Παρ’ όλα αυτά αναγκάστηκε να παραιτηθεί, σε ένα γεγονός που θεωρείται μία από τις πρώτες επιτυχημένες πολιτικές διαμαρτυρίες στην ιστορία των αμερικανικών αποικιών.

Δύο χρόνια αργότερα, το 1655, ο εκρηκτικός κυβερνήτης της Νέας Ολλανδίας, Πέτερ Στάιβεσαντ, αποφάσισε να τερματίσει οριστικά την παρουσία των Σουηδών στην περιοχή. Απέστειλε επτά οπλισμένα πλοία στον ποταμό Ντέλαγουερ και οι αριθμητικά πολύ λιγότεροι Σουηδοί παραδόθηκαν χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός.

Με την παράδοση αυτή τερματίστηκε η σουηδική κυριαρχία στην αμερικανική ήπειρο. Η Νέα Σουηδία ενσωματώθηκε στη Νέα Ολλανδία, ωστόσο ο Στάιβεσαντ επέτρεψε στους Σουηδούς να συνεχίσουν να λειτουργούν ως ξεχωριστό «Σουηδικό Έθνος», διατηρώντας τη δική τους τοπική διοίκηση, πολιτοφυλακή και τις ιδιοκτησίες τους.

Όταν ο Ουίλιαμ Πεν έφτασε το 1682 για να ιδρύσει την αποικία της Πενσιλβάνιας για λογαριασμό των Άγγλων, συνάντησε Σουηδούς και Φινλανδούς αγρότες που ζούσαν δίπλα στους Λέναπε στη Φιλαδέλφεια.

Η Ντέμπορα-Τζιν Χόφμαν εξηγεί ότι γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, στην κορυφή του Δημαρχείου της Φιλαδέλφειας, ακριβώς κάτω από το άγαλμα του Ουίλιαμ Πεν, βρίσκονται τέσσερα αγάλματα: δύο απεικονίζουν Λέναπε και δύο Σουηδούς.

Τα ίχνη της Νέας Σουηδίας που σώζονται μέχρι σήμερα

Παρότι η ιστορία της Νέας Σουηδίας είναι σχεδόν άγνωστη ακόμη και στους κατοίκους της περιοχής, τα ίχνη της εξακολουθούν να υπάρχουν.

Στο πάρκο Φορτ Κριστίνα, στο Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ, βρίσκεται το σημείο όπου χτίστηκε το πρώτο σουηδικό οχυρό. Ο επικεφαλής ξεναγός του πάρκου, Χερμπ Κόνερ, αναφέρει ότι εκεί κατασκευάστηκαν τα τρία πρώτα ξύλινα σπίτια από κορμούς στην Αμερική.

Καθώς περπατά κανείς προς το σημείο αποβίβασης των πρώτων αποίκων, γνωστό ως «The Rocks», ο Κόνερ σημειώνει ότι ούτε ο ίδιος είχε διδαχθεί στο σχολείο τη σουηδική ιστορία της περιοχής. Αργότερα ανακάλυψε πως η Νέα Σουηδία ήταν η μοναδική ευρωπαϊκή αποικία στις μελλοντικές Ηνωμένες Πολιτείες που δεν πολέμησε ποτέ εναντίον των αυτόχθονων πληθυσμών.

Όπως επισημαίνει, ίσως το σημαντικότερο μάθημα που άφησε πίσω της ήταν η σημασία της ειρηνικής συνύπαρξης με τους γείτονες, ένα δίδαγμα που, όπως λέει, εξακολουθεί να είναι επίκαιρο.

Σε μικρή απόσταση από το πάρκο βρίσκεται ένα πιστό αντίγραφο του πλοίου Κάλμαρ Νίκελ, ύψους 43 μέτρων, το οποίο πραγματοποιεί θεματικές περιηγήσεις στον ποταμό. Το τρικάταρτο εμπορικό πλοίο αποκαλείται συχνά η «σουηδική Μέιφλαουερ», όμως η καπετάνιος Λόρεν Μόργκενς εξηγεί ότι ο χαρακτηρισμός δεν είναι ακριβής.

Όπως αναφέρει, το Μέιφλαουερ πραγματοποίησε μόνο ένα υπερατλαντικό ταξίδι, ενώ το Κάλμαρ Νίκελ διέσχισε τέσσερις φορές τον Ατλαντικό μεταφέροντας Σουηδούς και Φινλανδούς αποίκους. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, οι επισκέπτες μπορούν να συμμετέχουν στην ανύψωση των ιστίων, να επισκεφθούν την καμπίνα του καπετάνιου, να δουν τους στενούς χώρους όπου κοιμούνταν οι άποικοι και να γνωρίσουν την ιστορία της Νέας Σουηδίας.

Η λουθηρανική εκκλησία που παραμένει ζωντανή σχεδόν τέσσερις αιώνες μετά

Λίγα χιλιόμετρα μακριά, κατά μήκος του δρόμου Swedes Landing Road στο Γουίλμινγκτον, βρίσκεται η Old Swedes’ Church, η Παλαιά Σουηδική Εκκλησία. Χτισμένη το 1698, θεωρείται η πρώτη λουθηρανική εκκλησία στον Νέο Κόσμο, ενώ είναι και η αρχαιότερη εκκλησία στις Ηνωμένες Πολιτείες που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για λατρεία στην αρχική της μορφή.

Καθώς οι επισκέπτες διασχίζουν το κοιμητήριο προς το αποικιακού ρυθμού κτίριο, η υπεύθυνη επικοινωνίας της εκκλησίας, Μπέτσι Κρίστοφερ, εξηγεί ότι ο χώρος ταφής χρονολογείται από το 1638. Εκεί έχουν ταφεί πολλοί από τους πρώτους Σουηδούς και Φινλανδούς αποίκους που εγκαταστάθηκαν στο Φορτ Κριστίνα.

Η ίδια επισημαίνει ότι, σχεδόν 400 χρόνια αργότερα, πολλοί απόγονοι των πρώτων Σουηδών αποίκων εξακολουθούν να συγκεντρώνονται κάθε Δεκέμβριο στην εκκλησία για τον εορτασμό της Σάνκτα Λουσία, της παραδοσιακής χριστουγεννιάτικης γιορτής που πραγματοποιείται υπό το φως των κεριών.

Η κληρονομιά της Νέας Σουηδίας στη Φιλαδέλφεια

Η απόσταση ανάμεσα στο Γουίλμινγκτον και τη Φιλαδέλφεια είναι περίπου 48 χιλιόμετρα. Κατά τη διαδρομή προς τα βόρεια, υπάρχουν πινακίδες που οδηγούν στο Governor Printz Park, στο Τίνικουμ Τάουνσιπ, όπου βρισκόταν το Φορτ Νέο Γκέτεμποργκ και η τελευταία πρωτεύουσα της Νέας Σουηδίας.

Σήμερα, στον παραποτάμιο χώρο των περίπου επτά στρεμμάτων, σώζονται μια ανακατασκευασμένη σουηδική αγροικία, τα θεμέλια της κατοικίας του κυβερνήτη Πριντς και ένα άγαλμα φυσικού μεγέθους του ίδιου.

Παράλληλα, στην κορυφή του Δημαρχείου της Φιλαδέλφειας, δύο χάλκινα αγάλματα Σουηδών εξακολουθούν να κοιτούν προς τον ποταμό Ντέλαγουερ, από όπου έφτασαν οι πρώτοι άποικοι, επιβλέποντας συμβολικά την πόλη που αναπτύχθηκε πάνω στις εκτάσεις που άλλοτε καλλιεργούσαν.

Ο απόγονος της Νέας Σουηδίας που ψήφισε υπέρ της ανεξαρτησίας

Η Τρέισι Μπεκ, εκτελεστική διευθύντρια του Αμερικανικού Σουηδικού Ιστορικού Μουσείου στη Φιλαδέλφεια, υπενθυμίζει ότι ένας απόγονος των εποίκων της Νέας Σουηδίας διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως αναφέρει, ο Τζον Μόρτον ήταν εκείνος που έδωσε στην Πενσιλβάνια την καθοριστική ψήφο υπέρ της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, στηρίζοντας τον διαχωρισμό των αποικιών από τη Βρετανία.

Το μουσείο, που βρίσκεται στο πάρκο FDR της Νότιας Φιλαδέλφειας, φιλοξενεί δώδεκα θεματικές αίθουσες αφιερωμένες στα σχεδόν 400 χρόνια της σουηδικής και φινλανδικής παρουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκινώντας από τους πρώτους αποίκους της περιοχής.

Στόχος του είναι να αναδείξει μια άγνωστη πτυχή της αμερικανικής ιστορίας, όμως, σύμφωνα με την Τρέισι Μπεκ, πολλές φορές η επίσκεψη αποδεικνύεται εξίσου αποκαλυπτική και για τους ίδιους τους Σουηδούς.

Ο Άλαν Έλφστρεμ, Σουηδός μετανάστης που ζει στην περιοχή, χαρακτηρίζει τη Νέα Σουηδία «ένα χαμένο κομμάτι της ιστορίας μας».

Όπως λέει, όταν μιλά σε πολλούς συμπατριώτες του για την ύπαρξη της αποικίας, εκείνοι εκπλήσσονται, καθώς αγνοούν ότι η Σουηδία είχε δημιουργήσει αποικία στη Βόρεια Αμερική.

Η γιορτή του Midsommar και το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο

Μετά την περιήγηση στο μουσείο, περίπου 300 άνθρωποι, φορώντας στεφάνια από λουλούδια, παραδοσιακές φορεσιές και καλοκαιρινά ρούχα, συγκεντρώθηκαν για το ετήσιο φεστιβάλ Midsommarfest.

Ανάμεσα σε σουηδικές σημαίες, παραδοσιακά τραγούδια, μπύρα Carlsberg, σάντουιτς smörgåstårta και παγωμένο επιδόρπιο με lingonberry, οι συμμετέχοντες χόρεψαν γύρω από τον χαρακτηριστικό στύλο του Midsommar.

Μία Σουηδή συμμετέχουσα χαρακτήρισε τη γιορτή ως το αντίστοιχο της αμερικανικής Ημέρας Ανεξαρτησίας για τους Σουηδούς.

Καθώς η Φιλαδέλφεια διακρινόταν στον ορίζοντα, επανήλθε το ερώτημα που είχε θέσει νωρίτερα η Τρέισι Μπεκ: πώς θα είχε διαμορφωθεί η ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών εάν αυτή η ευρωπαϊκή αποικία, για την οποία οι περισσότεροι δεν διδάχθηκαν ποτέ τίποτα, είχε επιβιώσει;

Η Νέα Σουηδία υπήρξε η μικρότερη, η λιγότερο πολυπληθής και η συντομότερη σε διάρκεια ευρωπαϊκή αποικία στη μετέπειτα επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρότι χάθηκε μέσα σε μόλις 17 χρόνια, η επιρροή της εξακολουθεί να είναι ορατή στην ιστορία, στην αρχιτεκτονική, στη θρησκεία και στην πολιτική εξέλιξη της χώρας, ακόμη κι αν το όνομά της παραμένει σχεδόν άγνωστο στους περισσότερους Αμερικανούς και Σουηδούς.